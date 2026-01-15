Millonarios cerrará su libro de fichajes con una apuesta uruguaya: se lo habría quitado a otro equipo

Millonarios viene de empatar sin goles frente a Boca en La Bombonera, probando a sus siete contrataciones - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes, pues cuando se pensaba que cerraría el libro de pases con siete jugadores, le apunta a uno más para el primer semestre de 2026, cuando dispute la Liga BetPlay y la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

Los azules hicieron un movimiento rápido para quedarse con un defensor central, proveniente de Uruguay y que fue campeón del fútbol argentino, que incluso se lo quitó a otra escuadra que lo tenía a punto de firmar contrato, lo que hace resaltar la gestión de la dirección deportiva liderada por Ariel Michaloutsos.

De esta manera, el club quedaría completo para iniciar la temporada 2026, que será con el duelo ante Bucaramanga en el Torneo Apertura, el escenario ideal para que el técnico Hernán Torres demuestre que sí puede sacar campeón a los embajadores por segunda ocasión, como ocurrió en 2012.

El nuevo refuerzo de Millonarios

Durante la pretemporada en Uruguay y Argentina, los azules probaron a los siete jugadores que contrataron, entre ellos a Rodrigo Contreras, que un día antes de enfrentarse a Boca Juniors fue presentado, el 13 de enero, pues ya venía trabajando con la plantilla.

Se conoció que Millonarios ahora sumará como octavo fichaje a Edgar Elizalde, defensor central que, hasta el 14 de enero, se encontraba caído porque tenía negociaciones avanzadas con otro conjunto, pero los azules lograron que el jugador cambiara de opinión para asegurarlo.

Edgar Elizalde será nuevo jugador de Millonarios FC para la temporada 2026 - crédito @jpromeroh/X

Todo se dio en cuestión de dos días, pues en la noche del 13 de enero se conoció que los azules manejaban el nombre del zaguero de 26 años, que estaba en condición de agente libre tras la salida de Platense, en el que solo disputó 11 partidos en 2025, pese a salir campeón del Torneo Apertura.

Sin embargo, Millonarios logró quedarse con Edgar Elizalde tras caerse la negociación con Liverpool de Uruguay, que lo tenía adelantado tiempo atrás, pero por razones desconocidas no se llegó a un acuerdo y ahora el Charrúa espera para viajar a Bogotá, donde firmará su contrato.

Edgar Elizalde tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano con Millonarios, que está a un paso de que firme contrato - crédito @edgareli08/Instagram

De otro lado, también se confirmaría que Santiago Giordana, delantero de Millonarios, no será inscrito por los embajadores y liberará un cupo de extranjero en la plantilla, para que el defensor uruguayo sea parte de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, que son los certámenes del primer semestre.

Vendido a Ucrania

Así como los azules han contratado varias caras nuevas para el primer semestre de 2026, otros dijeron adiós al club y la mayoría se dio por mal rendimiento en la temporada 2025, uno de ellos fue Edwin Mosquera que, el martes 13 de enero, interrumpió su préstamo para firmar contrato por cuatro años con Santa Fe.

Nicolás Arévalo se despidió de Millonarios para llegar al fútbol de Ucrania, después de una negociación en la que se priorizó el deseo del volante para tener su primera experiencia en el exterior y el valor en el mercado, pues es canterano de los embajadores y destacó en varios encuentros.

Nicolás Arévalo dejó Millonarios para convertirse en nuevo jugador del Metalist de Ucrania - crédito Metalist

El mediocampista firmó con el Metalist, conjunto que es séptimo en la Liga Premier ucraniana, a 11 unidades del líder LNZ Cherkasy y a seis de los puestos de clasificación a la Conference League, así que será mucho trabajo para el colombiano que iniciará trabajos.

Arévalo fue vendido a Millonarios por dos millones de dólares, que es una buena cifra para los azules porque el jugador brilló en 2025 y en el segundo semestre bajó su nivel, así que fue un buen momento para que saliera de la institución y le dejara dinero a la institución.