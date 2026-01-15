Deportes

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026

Junior ha ganado dos veces
Junior ha ganado dos veces el título de la Superliga, mientras que Santa Fe puede convertirse en el más veces campeón con cinco trofeos - crédito Colprensa/VizzorImage

Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Superliga de Colombia 2026, que enfrentará a Independiente Santa Fe (campeón de la Liga BetPlay I-2025) y a Junior FC (campeón de la Liga BetPlay II-2025). La serie iniciará hoy en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, desde las 7:30 p. m.

13:55 hsHoy

Afiche de Independiente Santa Fe para el partido contra Junior FC

Poster de Santa Fe para
Poster de Santa Fe para el partido de la Superliga de Colombia 2026 - crédito Santa Fe
13:34 hsHoy

Estos son los campeones de la Superliga de Colombia

  1. Independiente Santa Fe: 4 trofeos (2013, 2015, 2017 y 2021)
  2. Atlético Nacional: 4 trofeos (2012, 2016, 2023 y 2025)
  3. Junior FC: 2 trofeos (2019 y 2020)
  4. Millonarios: 2 trofeos (2018 Y 2024)
  5. Deportivo Cali: 1 trofeo (2014)
  6. Deportes Tolima: 1 trofeo (2022)
12:27 hsHoy

Ficha del partido

  • Junior FC vs. Independiente Santa Fe - Final de ida de la Superliga Colombia 2026.
  • Lugar: estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla, Colombia.
  • Fecha y hora: jueves 15 de enero - 7:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol.
  • Posible alineación Junior FC: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Jánnenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.
  • D. T. de Junior FC: Alfredo Arias.
  • Posible alineación Independiente Santa Fe: Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres, Omar Frasica; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.
  • D. T. de Independiente Santa Fe: Pablo Repetto

