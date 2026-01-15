EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026
El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026
Junior ha ganado dos veces el título de la Superliga, mientras que Santa Fe puede convertirse en el más veces campeón con cinco trofeos - crédito Colprensa/VizzorImage
Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Superliga de Colombia 2026, que enfrentará a Independiente Santa Fe (campeón de la Liga BetPlay I-2025) y a Junior FC (campeón de la Liga BetPlay II-2025). La serie iniciará hoy en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, desde las 7:30 p. m.
13:55 hsHoy
Afiche de Independiente Santa Fe para el partido contra Junior FC
Poster de Santa Fe para el partido de la Superliga de Colombia 2026 - crédito Santa Fe
13:34 hsHoy
Estos son los campeones de la Superliga de Colombia
Independiente Santa Fe: 4 trofeos (2013, 2015, 2017 y 2021)
Atlético Nacional: 4 trofeos (2012, 2016, 2023 y 2025)
Junior FC: 2 trofeos (2019 y 2020)
Millonarios: 2 trofeos (2018 Y 2024)
Deportivo Cali: 1 trofeo (2014)
Deportes Tolima: 1 trofeo (2022)
12:27 hsHoy
Ficha del partido
Junior FC vs. Independiente Santa Fe - Final de ida de la Superliga Colombia 2026.
Posible alineación Independiente Santa Fe: Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres, Omar Frasica; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.