EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Superliga de Colombia 2026, que enfrentará a Independiente Santa Fe (campeón de la Liga BetPlay I-2025) y a Junior FC (campeón de la Liga BetPlay II-2025). La serie iniciará hoy en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, desde las 7:30 p. m.

