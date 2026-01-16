Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón

Guillermo Paiva es uno de los jugadores de Junior en la Superliga frente a Santa Fe - crédito Junior FC

Se disputó la ida de la Superliga 2026, el certamen que abre la temporada en el fútbol colombiano y que tuvo a Junior de Barranquilla recibiendo a Santa Fe en el estadio Metropolitano, donde se presentaron de manera oficial las dos plantillas que también jugarán la Copa Libertadores.

Después de las emociones en el primer compromiso, todo queda para la revancha en Bogotá, donde los rojos serán los locales y los tiburones pelearán para quedarse con el título, que sería la segunda ocasión en un poco más de un mes que salgan campeones en condición de visitante.

Por su parte, los cardenales esperan dar la vuelta olímpica frente a su gente, lo que daría confianza al proyecto del técnico Pablo Repetto por la presión y obligación de realizar una buena campaña en 2026, sobre todo porque los fichajes no convencieron a una parte de los hinchas y uno de esos refuerzos cuestionados es Edwin Mosquera.

Fecha de la vuelta de la Superliga

Pese a que la competencia no entrega cupo a torneo internacional, como sí lo hacen la Liga BetPlay y la Copa Colombia, sí es importante para los dos equipos que la juegan porque ayuda a la motivación en el inicio de la campaña, celebrando un nuevo título frente a su gente.

En la Superliga 2026, el compromiso de vuelta será el miércoles 21 de enero, desde las 7:30 p. m., que tendrá la transmisión por televisión del canal deportivo Win+ Fútbol, así como por la plataforma de suscripción llamada Win Play, que son los únicos con los derechos de transmisión del fútbol colombiano.

Dicho partido entre Junior y Santa Fe se disputará en el estadio El Campín, donde los locales esperan una cantidad superior a los 30.000 asistentes, recordando que la venta de boletería va ligada al plan de abonos para el primer semestre de 2026, que también incluye 10 partidos de la Liga BetPlay.

Cabe recordar que los cardenales han ganado la Superliga en cuatro ocasiones (2013, 2015, 2017, 2021), siendo el máximo campeón junto a Atlético Nacional, mientras que los rojiblancos desean la tercera copa en sus vitrinas tras las ediciones de 2019 y 2020.

De otro lado, Junior y Santa Fe debutarán en la Liga BetPlay el domingo 18 de enero, los tiburones ante Tolima en el Metropolitano, donde después se cerrará por obras hasta octubre, y los albirrojos recibiendo a Águilas Doradas en el Coloso de la 57.

Empate en Barranquilla

La Superliga BetPlay inició con un empate 1-1 entre Junior e Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla, dejando la serie abierta para la vuelta prevista el miércoles 21 de enero en El Campín.

El compromiso, que marcó el debut de Pablo Repetto en el banquillo visitante, tuvo su primer tanto en el tiempo añadido del primer tiempo: un error de Jhonier Guerrero permitió a Hugo Rodallega adelantar a los bogotanos tras definir al segundo palo en el minuto 45+6. El partido contó además con la primera presentación de Luis Fernando Muriel ante la afición barranquillera.

La respuesta del conjunto local llegó en la segunda parte, cuando un centro desde la derecha encontró a Teófilo Gutiérrez libre en el área, remató para igualar el marcador al minuto 73, que despertó a los aficionados en las tribunas del Metro.

El atacante fue protagonista nuevamente al recibir la segunda tarjeta amarilla por simular un penalti en el cierre del encuentro, acción que le impedirá disputar el duelo de vuelta. Junior iniciará la defensa del título de Liga ante Deportes Tolima, mientras que Santa Fe recibirá a Águilas Doradas antes del partido definitorio de la Superliga.