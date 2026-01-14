Deportes

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: sorpresivo destino para el volante camino al mundial

El volante no juega desde inicios de noviembre con León, del que se fue al no renovar contrato, y le ha costado trabajo encontrar un club, pero parece que la búsqueda terminó por una posibilidad que suena fuerte

James Rodríguez necesita un equipo
James Rodríguez necesita un equipo urgente para volver a brillar en la temporada y llegar en buenas condiciones al mundial con la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

James Rodríguez llama la atención en el actual mercado de fichajes, pues quedó en libertad en León para negociar con cualquier club en la temporada 2026, pero con el infortunio de que no ha dado con un conjunto histórico en Europa ni una buena oferta para su carrera.

Sin embargo, parece que terminaría la espera de James porque un club lo buscaría de inmediato, sorprendiendo porque tiene poca historia y con una chequera importante para quedarse con el mediocampista de 34 años, que fue el mejor futbolista de la Copa América 2024.

Además de que sería una buena elección para el mediocampista, es un escenario ideal para sumar minutos, consolidarse como titular y mantener el buen ritmo camino al mundial de 2026, pues el jugador quiere llegar con la selección Colombia en condiciones óptimas, sumado a que sería su última participación en el certamen de la FIFA.

Posible destino para James

El colombiano no ha tenido suerte al buscar un equipo para 2026, pues sonó para muchas escuadras, incluso hubo versiones de contactos, pero algunos lo descartaron de inmediato por distintos factores como la edad, la posición y su irregularidad a nivel de clubes.

Pese a eso, un equipo que se arriesgaría con James sería Austin FC, conjunto de la MLS que, según el periodista Guillermo Arango de La FM, tiene interés en el mediocampista y contaría con el dinero necesario para negociar una oferta y un contrato, del que no se tiene más información.

James Rodríguez necesita minutos para
James Rodríguez necesita minutos para jugar en la selección Colombia y los encontraría en el Austin de Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Luego de su salida de São Paulo en 2024, uno de los destinos que más se escucharon para el volante era Estados Unidos, debido a que nadie consideró que tuviera las condiciones para volver a Europa, lo que sí pasó en ese momento porque Rayo Vallecano lo contrató.

“Lo que pude averiguar la semana pasada es que para finales de enero ya va a tener equipo y que está muy adelantado en la MLS”, fueron las palabras de Arango, asegurando que James sí llegará al fútbol norteamericano y en el cuadro de Texas, que desea pelear por la liga en 2026.

Austin FC es uno de
Austin FC es uno de los equipos jóvenes en la MLS y de buena temporada en 2025 - crédito Robert Edwards/Imagn Images

Cabe recordar que el Austin nació en 2018 y desde 2021 pertenece a la MLS de Estados Unidos, en la conferencia Oeste, en 2025 salió subcampeón de la US Open Cup y llegó hasta los playoffs en la liga, cayendo en la primera fase con Los Angeles FC por 6-2 en el marcador global.

“James se desmotivó y afectó al plantel”

Jordi Cortizo, reciente fichaje de León, afirmó en Claro Sports que la descalificación de la FIFA a la Fiera de la Copa Mundial de Clubes 2025, por violar la norma de multipropiedad, golpeó tanto al volante colombiano que acabó con su rendimiento en 2025: “Yo no estaba en el vestuario, pero entiendo que James llegó por el Mundial de Clubes, se desmotivó y eso afectó al plantel”.

James Rodríguez se fue de
James Rodríguez se fue de León porque fracasó en la temporada 2025, al no pelear ningún título con la Fiera - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

“Me tocó ir al mundial con Monterrey, pero creo que sí impactó mucho, porque un torneo así genera mucha expectativa. Fue un golpe duro”, dijo el jugador, añadiendo que a León “le costó encontrar esa motivación o salir de la situación que pasó la institución. Tuvimos un golpe de realidad muy fuerte. Estamos en deuda con nuestra afición y con nosotros mismos”.

El nuevo fichaje de los mexicanos destacó el nivel del mediocampista, señalando que “James es un jugador que tiene una zurda privilegiada, que pone el balón donde él quiere”, pero resignado de no verlo en la plantilla: “Ahora nos toca jugar sin ese tipo de jugador y buscar otras variantes, distribuir esas asistencias que daba no en un solo jugador, sino en varios”.

