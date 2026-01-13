Junior de Barranquilla por fin tendrá el reemplazo de José Enamorado: otro golpe al mercado de fichajes

Junior de Barranquilla ha tenido bajas sensibles, pero que tienen reemplazos de peso para 2026 - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla quiere volver a salir campeón en la temporada 2026, además de hacer una buena presentación en la Copa Libertadores, por lo que hizo un mercado de fichajes con jugadores importantes, de mucho peso y que reemplazaron a otros que salieron en el mercado.

Ese es el caso del hombre que tomará el puesto de José Enamorado, el extremo que fue la figura en los títulos de la Liga BetPlay en 2023 y 2025, fue vendido al Gremio de Brasil y dejó un vacío enorme en la plantilla del entrenador, que quería a un atacante de sus cualidades.

Por esa razón, Junior destrabó la negociación con un jugador con el que conversó durante semanas, llegó a un acuerdo y la llegada de Luis Fernando Muriel complicó las cosas, pero ante la insistencia de los aficionados y las necesidades del club, hubo un nuevo esfuerzo de la institución.

El nuevo fichaje de Junior

Hasta el momento, los tiburones cuentan con cinco contrataciones, entre las que destaca Luis Fernando Muriel, delantero proveniente del Orlando City y que volverá al fútbol colombiano después de casi 16 años en el exterior, pues su única experiencia fue en el Deportivo Cali.

Además de ellos, se conoció que Cristian Barrios por fin firmará contrato con el Junior de Barranquilla, luego de que se retomaran las conversaciones y llegaran a un acuerdo con el América de Cali para que el extremo pueda firmar contrato en las próximas horas, incluso previo a la presentación de la plantilla el 13 de enero.

Cristian Barrios fue figura en América y ahora quiere brillar con el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

El máximo accionista, Fuad Char, reveló que, por la llegada de Muriel, se postergó la negociación por el extremo, pues primero debían mirar la parte económica porque el salario del delantero es elevado y era probable que no quedara dinero para el hombre de los Diablos Rojos.

Sin embargo, medios como El Heraldo, El VBar Caracol y el comunicador José Hugo Illera aseguraron que Junior logró destrabar el lío, hizo un nuevo esfuerzo para quedarse con Barrios y la operación se habría cerrado en una cifra cercana a los 1,2 millones de dólares.

Cristian Barrios llegará a Junior de Barranquilla, tras el esfuerzo económico del club para comprarlo al América - crédito @JOSEHUGOILLERA/X

Resta por conocer más detalles sobre el vínculo del extremo, que fue figura del América entre 2023 y 2025, pero ahora tendrá una oportunidad enorme con los Tiburones por la Copa Libertadores y que llegará al lugar de José Enamorado, que fue determinante en la final ante Tolima.

Superliga, primer objetivo

El martes 13 de enero será la presentación de toda la plantilla del primer semestre de 2026, así como el nuevo uniforme y los retos para la temporada, entre ellas, la fase de grupos de la Copa Libertadores y defender el título de la Liga BetPlay, cuya primera fecha será el 18 de enero frente al Deportes Tolima.

Previo a eso, Junior se prepara para jugar la Superliga, el partido entre los ganadores de la liga en 2025 para coronar al “supercampeón” de la campaña, que será contra Independiente Santa Fe y la llave arrancará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior y Santa Fe pelearán por el título de la Superliga 2026 en Barranquilla y Bogotá - crédito Dimayor

Para eso, el conjunto de Alfredo Arias trabaja a toda marcha para sacar ventaja en condición de local, buscando que se aplique la fórmula con la que ganó la estrella 11: goleando en la ida y definiendo todo en la vuelta como visitante, aunque en ese momento contaba con Enamorado.

De otro lado, Santa Fe es, junto a Nacional, el equipo con más títulos de Superliga con cuatro trofeos (2013, 2015, 2017 y 2021), Junior la ganó en 2019 y 2020 y el nuevo campeón se coronará el miércoles 21 de enero en El Campín.