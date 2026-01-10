Jhon Jáder Durán le ganó la partida a Dávinson Sánchez: Fenerbahce es campeón de la Supercopa de Turquía

Jhon Jáder Durán celebrando con el título de la Supercopa de Turquía, aunque de mala presentación en el partido - crédito @jaderduran9/Instagram

La Supercopa de Turquía fue el partido que muchos esperaban, con muchas emociones, goles y suspenso de principio a fin en Estambul, donde se coronó al primer campeón de la temporada 2025/2026 y con la presencia de dos colombianos en el campo de juego, pero solo uno pudo celebrar.

El Fenerbahce de Jhon Jáder Durán superó al Galatasaray de Dávinson Sánchez, en un encuentro que se definió de manera rápida por marcador de 2-0 y dio inicio a la celebración de los canarios, que tuvo un respiro en su campaña por la irregularidad de su juego en estos meses.

De esta manera, el conjunto del delantero cafetero llega motivado para lo que queda de la Superliga y en la Europa League, además de que es un título especial para el atacante porque nunca había dado una vuelta olímpica en su carrera, más allá de sus victorias en los cinco clubes por los que militó.

Fenerbahce es campeón ante Galatasaray

Durante la mañana del sábado 10 de enero, el fútbol en Turquía se detuvo por el clásico tradicional de ese país, que no era un partido cualquiera de la temporada, sino que era un duelo por el título de la Supercopa, que tenía al los leones como favoritos sobre los canarios.

Durante el primer tiempo, los colombianos buscaron destacar en el campo de juego de Estambul, sobre todo Durán porque quería ser la figura del compromiso, pero le costó mucho encontrar el arco rival, pese a que su equipo abrió el marcador a los 28 minutos con la anotación de Mattéo Guendouzi, tras pase de Levent Mercan.

Fenerbahce superó al Galatasaray por 2-0 en la final de la Supercopa de Turquía - crédito Fenerbahce SK

Fue tan mala la presentación de Galatasaray que Dávinson Sánchez fue sustituido en el entretiempo por Gabriel Sara, lo que no cambió en nada el juego porque los canarios ampliaron la ventaja a los 48 minutos con la anotación de Jayden Oosterwolde, con asistencia de Marco Asensio.

Con respecto a Durán, el delantero cafetero tan solo logró un disparo que se fue desviado del arco, saliendo del campo a los 69 minutos por Nene Dorgeles, además de que solo tuvo el 55% de efectividad en los pases cortos y solo uno de cuatro duelos aéreos ganados.

Según cifras de la plataforma Sofascore, la calificación de Dávinson Sánchez fue de apenas 6.4, mientras que la de Jhon Jader quedó en 6.2, aunque fue el atacante de 21 años el que celebró el título al final con sus compañeros, más allá de su discreta presentación en la Supercopa.

El delantero publicó un video durante el festejo de sus compañeros por ganar el trofeo en Turquía sobre el Galatasaray - crédito @jaderduran9/Instagram

Buscando la Tricolor

Desde junio de 2025 que el delantero de Fenerbahce quedó borrado del combinado nacional, tras su mala presentación en el empate sin goles contra Perú por eliminatorias, en Barranquilla y con los señalamientos de una supuesta pelea con el técnico Néstor Lorenzo, además de una serie de declaraciones a la prensa que no cayeron bien por su actitud.

Jhon Jáder Durán se coronó campeón por primera vez con el Fenerbahce, en la Supercopa de Turquía - crédito Fenerbahce SK

Con el título de la Supercopa, Jhon Jáder Durán le apunta a volver a la selección Colombia, pues suma minutos con los turcos y solo necesita el visto bueno del entrenador argentino, que por ahora está encantado con el rendimiento de Luis Javier Suárez.

Sumado a eso, parece que el puesto de delantero ya estaría lleno no solo por Suárez, sino por Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, este último sin brillar mucho con el Internacional de Porto Alegre, pero pertenece a la base del combinado nacional desde hace tiempo, así que los próximos cuatro duelos amistosos serán clave para saber si Durán llegará o no a la Copa del Mundo de la FIFA, que es su sueño.