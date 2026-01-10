EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas, amistoso de preparación 2026: verdiblancos y manizaleños se miden por la Serie Colombia

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Deportivo Cali y Once Caldas, en el estadio de Palmaseca, por la Serie Colombia, torneo amistoso de la pretemporada 2026.
Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Además del compromiso, también será la oportunidad para que Deportivo Cali y Once Caldas presenten a sus plantillas, sumado a que es el escenario ideal para mirar el nivel de los jugadores, corregir errores y medir fuerzas, de cara a la Liga BetPlay.
¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de los 20 equipos del campeonato colombiano.
Deportivo Cali vs. Once Caldas: 10 de enero, 7:00 p. m.
América de Cali vs. Once Caldas: 13 de enero, 7:00 p. m.
River Plate vs. Millonarios: 11 de enero, 7:00 p. m.
Millonarios vs. Boca Juniors: 14 de enero, 5:00 p. m.
San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: 14 de enero, 7:00 p. m.
Cúcuta Deportivo vs. Huracán: 16 de enero, 4:15 p. m.
Por su parte, Once Caldas quiere volver a dar la pelea en 2026, tal como lo hizo en la Liga BetPlay 2025, aunque ahora sin algunas de sus figuras de la campaña anterior y conservando a su goleador Dayro Moreno, que quiere ahora el récord de máximo anotador de la institución.
Deportivo Cali estrena a sus figuras en Palmaseca, gracias a la inversión de los nuevos dueños y bajo el mando del técnico Alberto Gamero, que armó una plantilla de mucho peso y que promete no solo escapar del descenso, sino pelear el título de la Liga BetPlay.
Los clubes de la Liga BetPlay avanzan en su pretemporada y ya tienen los primeros compromisos de preparación, que le permitirá a las plantillas mirar el nivel de sus jugadores, corregir detalles y definir la formación titular para el primer semestre de la campaña.