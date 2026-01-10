Deportes

EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas, amistoso de preparación 2026: verdiblancos y manizaleños se miden por la Serie Colombia

Con la pretemporada cerca de finalizar, los Azucareros reciben al Blanco Blanco en un encuentro especial porque será la presentación de los refuerzos de ambas escuadras

Guardar
Deportivo Cali y Once Caldas
Deportivo Cali y Once Caldas tendrán un partido amistosos por el torneo Serie Colombia, de la pretemporada 2026 - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Deportivo Cali y Once Caldas, en el estadio de Palmaseca, por la Serie Colombia, torneo amistoso de la pretemporada 2026.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

20:35 hsHoy

Presentación de los clubes

Además del compromiso, también será la oportunidad para que Deportivo Cali y Once Caldas presenten a sus plantillas, sumado a que es el escenario ideal para mirar el nivel de los jugadores, corregir errores y medir fuerzas, de cara a la Liga BetPlay.

20:13 hsHoy

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

A pocos días del posible inicio de la Liga BetPlay, los 20 clubes continúan con las negociaciones para sumar caras nuevas para el primer semestre

Santa Fe es uno de
Santa Fe es uno de los clubes que se reforzó con fichajes extranjeros, uno de ellos es Franco Fagúndez - crédito Santa Fe

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de los 20 equipos del campeonato colombiano.

Leer la nota completa
19:23 hsHoy

Partidos amistosos de los clubes colombianos

Deportivo Cali vs. Once Caldas: 10 de enero, 7:00 p. m.

América de Cali vs. Once Caldas: 13 de enero, 7:00 p. m.

River Plate vs. Millonarios: 11 de enero, 7:00 p. m.

Millonarios vs. Boca Juniors: 14 de enero, 5:00 p. m.

San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: 14 de enero, 7:00 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Huracán: 16 de enero, 4:15 p. m.

19:22 hsHoy

Por su parte, Once Caldas quiere volver a dar la pelea en 2026, tal como lo hizo en la Liga BetPlay 2025, aunque ahora sin algunas de sus figuras de la campaña anterior y conservando a su goleador Dayro Moreno, que quiere ahora el récord de máximo anotador de la institución.

19:22 hsHoy

Deportivo Cali estrena a sus figuras en Palmaseca, gracias a la inversión de los nuevos dueños y bajo el mando del técnico Alberto Gamero, que armó una plantilla de mucho peso y que promete no solo escapar del descenso, sino pelear el título de la Liga BetPlay.

19:22 hsHoy

Los clubes de la Liga BetPlay avanzan en su pretemporada y ya tienen los primeros compromisos de preparación, que le permitirá a las plantillas mirar el nivel de sus jugadores, corregir detalles y definir la formación titular para el primer semestre de la campaña.

Temas Relacionados

EN VIVODeportivo Cali vs. Once CaldasSerie ColombiaDeportivo CaliOnce CaldasAlberto GameroEstadio PalmasecaColombia-Deportes

Últimas noticias

Delegación venezolana fue expulsada del torneo formativo más famoso de Colombia: niños eran “chancuco”

Publicaciones en redes sociales de años anteriores pusieron en evidencia el accionar de la delegación extranjera

Delegación venezolana fue expulsada del

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

A pocos días del posible inicio de la Liga BetPlay, los 20 clubes continúan con las negociaciones para sumar caras nuevas para el primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje de Jhon Lucumí: Manchester City mantiene rumores sobre el defensor colombiano

El entrenador español no detalló si incorporará al central del Bologna, mientras medios europeos siguen especulando sobre su posible llegada de cara al Mundial 2026

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje

Christian González, el colombiano que jugará por primera vez los playoffs del fútbol americano con los New England Patriots

El esquinero de raíces colombianas llega a esta instancia tras una campaña sobresaliente en Estados Unidos y será una de las piezas clave de New England en el inicio de la postemporada

Christian González, el colombiano que

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: movimientos de los equipos durante el viernes 9 de enero

Conjuntos como Deportivo Pereira tuvieron novedades en el armado de las plantillas, además del Junior de Barranquilla, Cúcuta Deportivo y una posible salida en Alianza

Mercado de fichajes Liga BetPlay

ÚLTIMAS NOTICIAS

El video de Guillermo Francella

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

La presencia de baby boomers impulsa mejores resultados sostenibles en empresas

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Más que petróleo: cómo los minerales críticos de Venezuela pueden afectar las inversiones en Argentina y otros países de América Latina

Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Investigadores vinculan una “mancha salada”

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

“The Hunt for Gollum”: por qué la nueva película de El señor de los anillos tardó casi 30 años en hacerse realidad

El esposo de Melissa Gilbert ha sido acusado de abuso sexual infantil

Trump firmó una orden para proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas de EEUU

DEPORTES

Martín Palermo y el Flaco

Martín Palermo y el Flaco Schiavi jugaron la final de un torneo exhibición de pádel en Punta del Este

Compró al club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

La conexión argentina entre Valentín Barco y Joaquín Panichelli para guiar la goleada del Racing de Estrasburgo

Emiliano Buendía brilló en Aston Villa: asistencia de taco y golazo de zurda para eliminar al Tottenham en la FA Cup

La lesión en el dedo que sufrió Equi Fernández en la dura derrota de Bayer Leverkusen