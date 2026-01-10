Deportes

El Bayern Múnich de Luis Díaz jugará el próximo partido de la Champions League bajo sanción: vea de qué se trata

El club alemán fue castigado por la Uefa por culpa de sus aficionados, deberá pagar una millonaria multa y tendrá restricciones en unas tribunas del Allianz Arena

Guardar
Bayern Múnich jugará su próximo
Bayern Múnich jugará su próximo partido de Champions League bajo una sanción de la Uefa - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El Bayern Múnich, donde juega el extremo colombiano Luis Díaz, deberá disputar su próximo partido de Champions League con una sanción de la Uefa, un nuevo castigo después de la expulsión a Luis Díaz en el duelo frente al PSG, por la lesión a Achraf Hakimi.

Los alemanes fueron castigados con una multa y el cierre de tribunas en el Allianz Arena, de cara al encuentro frente al Royale Union Saint-Gilloise, en la séptima jornada del torneo europeo, y esperando un triunfo para acercarse al cupo a octavos de final de manera directa.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con respecto a Luis Díaz, el rendimiento del colombiano sigue siendo formidable, pero el club piensa en que necesita alguien que tome su puesto para darle descanso y tendría dos opciones, ambas jóvenes promesas y que darían de qué hablar en el futuro.

Sanción al Bayern

Los alemanes tendrán la tribuna sur del Allianz Arena vacía y deberán pagar una multa superior a 216 millones de pesos colombianos (50.000 euros), de acuerdo con la sanción impuesta por la UEFA tras el uso de pirotecnia por parte de algunos aficionados. La medida representa un duro golpe económico para el club alemán.

La entidad europea ordenó el cierre completo de la gradería tras confirmar que los sectores 111 a 114 del estadio participaron en los incidentes prohibidos. La decisión, inicialmente suspendida, se hará efectiva por los hechos ocurridos ante el Sporting de Lisboa el 9 de diciembre de 2025.

Este fue el momento en
Este fue el momento en que los aficionados del Bayern usaron pirotecnia ante el Sporting de Lisboa - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El club admitió que es técnicamente imposible cancelar las entradas solo a los bloques afectados, ya que las 9.336 localidades de los bloques 109 a 117 se manejan como un solo paquete. Por esta razón, el Bayern anunció en un comunicado que “se cancelarán todas las entradas de la tribuna sur y el club reembolsará el precio a sus respectivos compradores”.

Cerca de 10.000 aficionados serán reembolsados por sus boletos para el partido frente al Royale Union Saint-Gilloise, próximo rival del Bayern en la Liga de Campeones, que se celebrará el 21 de enero en el Allianz Arena de la ciudad alemana.

Bayern Múnich no contará con
Bayern Múnich no contará con cerca de 10.000 personas en su próximo partido por la Champions League - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Con respecto a la cifra de la multa, contrasta con respecto a los valores impuestos por la Dimayor en Colombia a clubes como Nacional y Medellín, que recientemente debieron pagar 3,9 millones de pesos cada uno tras incidentes en la Copa BetPlay, por los disturbios de los aficionados de ambos equipos en el campo de juego del estadio Atanasio Girardot.

Reemplazo para Luis Díaz

En el plano deportivo, Luis Díaz atraviesa un gran momento en el Bayern y es uno de los jugadores con mayor cantidad de minutos y titularidades bajo la dirección de Vincent Kompany, que le dio la confianza desde el inicio de la temporada y se convirtió en un jugador determinante.

El equipo alemán explora opciones para conseguir un relevo ocasional para el colombiano; entre los nombres que suenan se encuentran el marfileño Yan Diomande (Leipzig) y el alemán Said El Mala (Colonia), ambos de 19 años y con mucha proyección para el futuro.

Luis Díaz en el más
Luis Díaz en el más reciente entrenamiento del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

De acuerdo con el periodista Christian Falk en el pódcast Bayern Insider, “no hay ningún jugador suplente detrás de Luis Díaz que pueda hacerle competencia”. Este comentario refuerza la relevancia y la confianza del cuerpo técnico en el extremo colombiano, cuya titularidad no se vería amenazada ni ante eventuales fichajes.

Por lo pronto, el colombiano se prepara para una nueva jornada en la Bundesliga, con el Bayern como líder indiscutible y enfrentándose al Stuttgart, conjunto al que el guajiro enfrentó en la Supercopa de Alemania y marcando su primer gol, para el triunfo y título de la edición 2026.

Temas Relacionados

Bayern MúnichUEFALuis DíazChampions LeagueAllianz ArenaRoyale Union Saint-GilloiseColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Mientras Santa Fe y Junior aceleran para completar sus plantillas antes de la Superliga, el resto de equipos avanzan con sus refuerzos y salidas de jugadores

EN VIVO Mercado de fichajes

Esto costará llenar el álbum del Mundial 2026 en Colombia: aliste el bolsillo con cada ficha

Los fanáticos a este producto, que es famoso cada cuatro años por la Copa de la FIFA, deberán invertir una buena cantidad de dinero para completar cada página

Esto costará llenar el álbum

Atlético Nacional no recibirá todo el dinero de Boca Juniors por Marino Hinestroza: así se repartirán los 5 millones de dólares

Aunque se pensó que el cuadro verde tendría una fortuna por la venta del extremo, existen otros conjuntos que tienen derecho en el valor y entraron en el negocio

Atlético Nacional no recibirá todo

Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid, la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí

Blaugranas y merengues se enfrentarán por el primer título de 2026

Hora y dónde ver Barcelona

Thiago Almada y Jhon Arias, las puntas de lanza que prepara Palmeiras para ganar la Copa Libertadores

El club brasileño prepara una millonaria inversión para triunfar en todas las competiciones en 2026

Thiago Almada y Jhon Arias,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es real”

Beéle, Manuel Turizo y Peter Manjarrés encabezan el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: todo lo que debe saber

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Juanes habló de su banda favorita de heavy metal y reaccionó en vivo a una canción emblemática del género: “Me encanta la energía y la técnica”

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Esto costará llenar el álbum del Mundial 2026 en Colombia: aliste el bolsillo con cada ficha

Atlético Nacional no recibirá todo el dinero de Boca Juniors por Marino Hinestroza: así se repartirán los 5 millones de dólares

Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid, la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí

Thiago Almada y Jhon Arias, las puntas de lanza que prepara Palmeiras para ganar la Copa Libertadores