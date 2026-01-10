El Bayern Múnich de Luis Díaz jugará el próximo partido de la Champions League bajo sanción: vea de qué se trata

Bayern Múnich jugará su próximo partido de Champions League bajo una sanción de la Uefa - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El Bayern Múnich, donde juega el extremo colombiano Luis Díaz, deberá disputar su próximo partido de Champions League con una sanción de la Uefa, un nuevo castigo después de la expulsión a Luis Díaz en el duelo frente al PSG, por la lesión a Achraf Hakimi.

Los alemanes fueron castigados con una multa y el cierre de tribunas en el Allianz Arena, de cara al encuentro frente al Royale Union Saint-Gilloise, en la séptima jornada del torneo europeo, y esperando un triunfo para acercarse al cupo a octavos de final de manera directa.

Con respecto a Luis Díaz, el rendimiento del colombiano sigue siendo formidable, pero el club piensa en que necesita alguien que tome su puesto para darle descanso y tendría dos opciones, ambas jóvenes promesas y que darían de qué hablar en el futuro.

Sanción al Bayern

Los alemanes tendrán la tribuna sur del Allianz Arena vacía y deberán pagar una multa superior a 216 millones de pesos colombianos (50.000 euros), de acuerdo con la sanción impuesta por la UEFA tras el uso de pirotecnia por parte de algunos aficionados. La medida representa un duro golpe económico para el club alemán.

La entidad europea ordenó el cierre completo de la gradería tras confirmar que los sectores 111 a 114 del estadio participaron en los incidentes prohibidos. La decisión, inicialmente suspendida, se hará efectiva por los hechos ocurridos ante el Sporting de Lisboa el 9 de diciembre de 2025.

Este fue el momento en que los aficionados del Bayern usaron pirotecnia ante el Sporting de Lisboa - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El club admitió que es técnicamente imposible cancelar las entradas solo a los bloques afectados, ya que las 9.336 localidades de los bloques 109 a 117 se manejan como un solo paquete. Por esta razón, el Bayern anunció en un comunicado que “se cancelarán todas las entradas de la tribuna sur y el club reembolsará el precio a sus respectivos compradores”.

Cerca de 10.000 aficionados serán reembolsados por sus boletos para el partido frente al Royale Union Saint-Gilloise, próximo rival del Bayern en la Liga de Campeones, que se celebrará el 21 de enero en el Allianz Arena de la ciudad alemana.

Bayern Múnich no contará con cerca de 10.000 personas en su próximo partido por la Champions League - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Con respecto a la cifra de la multa, contrasta con respecto a los valores impuestos por la Dimayor en Colombia a clubes como Nacional y Medellín, que recientemente debieron pagar 3,9 millones de pesos cada uno tras incidentes en la Copa BetPlay, por los disturbios de los aficionados de ambos equipos en el campo de juego del estadio Atanasio Girardot.

Reemplazo para Luis Díaz

En el plano deportivo, Luis Díaz atraviesa un gran momento en el Bayern y es uno de los jugadores con mayor cantidad de minutos y titularidades bajo la dirección de Vincent Kompany, que le dio la confianza desde el inicio de la temporada y se convirtió en un jugador determinante.

El equipo alemán explora opciones para conseguir un relevo ocasional para el colombiano; entre los nombres que suenan se encuentran el marfileño Yan Diomande (Leipzig) y el alemán Said El Mala (Colonia), ambos de 19 años y con mucha proyección para el futuro.

Luis Díaz en el más reciente entrenamiento del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

De acuerdo con el periodista Christian Falk en el pódcast Bayern Insider, “no hay ningún jugador suplente detrás de Luis Díaz que pueda hacerle competencia”. Este comentario refuerza la relevancia y la confianza del cuerpo técnico en el extremo colombiano, cuya titularidad no se vería amenazada ni ante eventuales fichajes.

Por lo pronto, el colombiano se prepara para una nueva jornada en la Bundesliga, con el Bayern como líder indiscutible y enfrentándose al Stuttgart, conjunto al que el guajiro enfrentó en la Supercopa de Alemania y marcando su primer gol, para el triunfo y título de la edición 2026.