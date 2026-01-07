Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Falcao regreso a Millonarios para su último baile - crédito @Theo_Gonzalez/X

El anuncio del regreso de Falcao García a Millonarios FC el 7 de enero de 2026 sacudió la mañana futbolera y desató una ola de reacciones intensas entre referentes de la prensa.

La noticia, presentada como el “Last Dance” del delantero, generó tanto celebraciones entusiastas como posturas de cautela ante el impacto mediático y emocional de su retorno al club.

“La vuelta de Falcao a Millonarios para #UnÚltimoBaile obliga al tigre a mantenerse concentrado en lo suyo y apartarse de la prensa, los árbitros y las críticas negativas en redes (sic)”, planteó Theo González Castaño en su perfil de X. En su análisis, el periodista enfatizó: “Creo que ya está blindando y su mirada apuntará a los objetivos deportivos”, perfilando así una expectativa de máxima concentración por parte del histórico delantero colombiano.

La emoción por esta nueva etapa fue compartida de manera efusiva por Cesar Augusto Londoño, quien optó por reiterar: “Falcao Millonarios Falcao Millonarios”.

Mariano Olsen también sumó su voz al entusiasmo colectivo: “RADAMEL FALCAO GARCÍA vuelve a @MillosFCoficial. El pueblo azul lo merece”, subrayando el sentido de justicia emocional y pertenencia que representa para la afición el retorno del atacante.

Regreso de Falcao a Millonarios - Mariano Olsen - crédito @olsendeportes/X

Entre las voces que llamaron a la reflexión figura Carlos Orduz, quien advirtió: “A un poco de amargados no les va a gustar la noticia cuando se confirme. A mí, me encanta el regreso de @FALCAO a @MillosFCoficial”. Su expectativa fue más allá de la emoción: “Ojalá esta vez lo respeten, sepan y entiendan lo que ha representado el tigre para el fútbol colombiano. Y espero y haré fuerza porque haga goles”.

Por su parte, Julián Capera, periodista de Espn, fue concreto al replicar la noticia: “Millonarios oficializa el regreso de Radamel Falcao García”, compartiendo el video que el club realizó para confirmar el retorno del Tigre.

Imágenes del primer ciclo de Falcao: su presentación, sus arengas y sus goles, fueron utilizadas por Millonarios para anunciar al goleador - crédito Millonarios

El antioqueño, Julián Céspedes, no dudo en reaccionar y ser contundente con el deseo que toda una hinchada quiere: “Es lindo ver a Falcao de vuelta en Colombia, es un verdadero regalo para la hinchada. Ahora, espero ver más goles y menos homenajes. Hoy, siendo honestos, quizá no caiga bien, pero Falcao no es el verdadero refuerzo de Millonarios”.

El Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026

El regreso de Radamel Falcao a Millonarios para la temporada 2026 ya es oficial y ha sacudido las emociones de la hinchada, que esperaba su vuelta tras semanas de rumores. Con un mensaje cargado de nostalgia y entusiasmo, el club celebró la noticia en redes sociales: “Y hay amores que merecen... #UnÚltimoBaile He is back! @FALCAO”, frase que acompañó al video donde se repasaron algunos de los goles más recordados del goleador.

La presentación incluyó imágenes del recibimiento de los seguidores a “el Tigre” en el hotel y en el estadio El Campín, así como escenas íntimas de sus arengas en el camerino. El club subrayó el vínculo especial con el delantero, quien siempre se declaró hincha azul desde niño.

Publicación de Radamel Falcao en sus redes sociales anunciando el regreso de Falcao - crédito Falcao

Por su parte, Falcao compartió en sus propias redes sociales una fotografía emblemática. Con la mano vendada y la camiseta de Millonarios, expresó: “Vamos siempre juntos... Vamos Millonarios”, mostrando su compromiso con la afición y el equipo.

El primer ciclo del atacante en Millonarios concluyó el 2 de julio de 2025, después de marcar once goles en 29 partidos oficiales. Aunque el título se le escapó en ambas ocasiones en los cuadrangulares semifinales, el agradecimiento de Falcao a la hinchada fue evidente.

Desde la directiva, el club no escatimó elogios para el samario. En su comunicado oficial, Millonarios resaltó: “Gracias Radamel por vestir nuestros colores y por entregar todo nuestro escudo. Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria en donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución”.