Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Radamel Falcao jugó en un año en Millonarios 29 partidos y marcó 10 goles - crédito Colprensa y X

Millonarios podría volver a sacudir la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano con el posible regreso de Radamel Falcao a la Liga BetPlay. En la tarde del 6 de enero, la cuenta de X del Embajador y los otros activos digitales del cuadro capitalino postearon el mensaje “The Last Dance” junto con un corazón azul.

Inmediatamente, el mensaje fue asociado con el regreso de “el Tigre”, cuyo último partido profesional fue el 20 de junio del 2025 en la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales ante Santa Fe, donde marcó gol, pero no fue suficiente para evitar la eliminación en la ronda decisiva de la Liga.

Post de Millonarios con el posible regreso de Radamel Falcao - crédito Millonarios FC

En la mañana del 7 de enero, Millonarios nuevamente dejó a la expectativa a los fanáticos cuando pusieron un nuevo trino con la hora a la que sería anunciado Radamel Falcao: “El 9 a las 9″.

Entre el segundo semestre del 2024 y el primer semestre del 2025, Radamel Falcao jugó 29 partidos y marcó 10 goles. Su paso por Millonarios, aunque gratificante para sus hinchas por ver a uno de los ídolos del futbol colombiano vestido con la camiseta azul, no fue ajena a la polémica por su rendimiento, comentarios del máximo accionista del grupo Amber Capital, Gustavo Serpa, criticando al delantero, y la reacción de “el Tigre” durante la rueda de prensa del último partido.

Falcao durante el segundo semestre del 2025 se dedicó a disfrutar de su familia, que además lo acompañaron a varios reconocimientos entregados por los clubes en los que jugó en Europa (Atlético de Madrid, Porto FC y Mónaco AS). También fue invitado por FIFA al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a otras leyendas colombianas como Iván Ramiro Córdoba y Mario Alberto Yepes.

Falcao y su esposa en la gala del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Brian Snyder/REUTERS

En un partido homenaje al capitán de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, Radamel se refirió a su futuro descartando la posibilidad del retiro y aseverando que deseaba seguir en actividad, a pesar de no tener conocimiento de en cuál equipo continuaría. Durante el vigente mercado de jugadores fue relacionado con Argentinos Jrs, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, Vélez, Deportivo Tachira, Emelec y Cerro Porteño, este último el único club cuyo presidente reconoció los contactos con el entorno del goleador.

La sanción pendiente de Falcao por sus declaraciones en contra de los árbitros

La sanción impuesta por la Dimayor a Radamel Falcao García tras sus declaraciones públicas contra los árbitros durante los cuadrangulares finales altera el panorama de Millonarios para la temporada. Falcao, figura central del club, afrontará una suspensión de cuatro fechas sin jugar en la Liga BetPlay y una multa de $21.352.500 (veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos), de acuerdo con la resolución 065 de 2025 de la Dimayor.

El documento de la Dimayor fundamentó la sanción en las declaraciones de Falcao tras la eliminación de Millonarios en la semifinal ante Santa Fe, partido disputado el 19 de junio en el estadio El Campín y que terminó con un marcador adverso de 2-1, pese a un tanto del delantero samario de tiro libre.

La Dimayor especificó que la conducta infringe el numeral 1 del artículo 72 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El texto hizo especial énfasis en la responsabilidad de las figuras públicas frente al daño de la imagen institucional, al sostener: “Las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zárate no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difutbol, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”.

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

Durante la conferencia de prensa posterior al partido ante Santa Fe, Falcao expresó su malestar por las decisiones arbitrales en términos contundentes, apuntando: “No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro, perdemos a Daniel Ruiz, que era muy importante, lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo, déjenme decir que, así me den cincuenta mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban”.

El delantero fue más lejos al criticar el accionar del VAR y rememorar hechos de jornadas anteriores de cuadrangulares: “Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a (Santiago) Giordana, nos robaron y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios”.

Falcao también le dirigió palabras directas a la Dimayor: “Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios, después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupideces están diciendo”.

El jugador cerró recordando su percepción de un sesgo arbitral sistemático: “Y desde el torneo pasado fue un complot mediático, siempre a favor de Millonarios. Mentira, carajo. A la mierda, si Millonarios siempre era en contra y cuando tenían que revisarnos el VAR nunca iban a revisar, y una falta que hacía Millonarios, era penal enseguida, eso es lo que me llevo”.