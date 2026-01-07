Radamel Falcao está de regreso a Millonarios: el Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026

Imágenes del primer ciclo de Falcao: su presentación, sus arengas y sus goles, fueron utilizadas por Millonarios para anunciar al goleador - crédito Millonarios

La campaña de expectativa y los rumores eran ciertos, Millonarios hizo oficial el regreso de Radamel Falcao para la temporada 2026. “Y hay amores que merecen... #UnÚltimoBaile He is back! @FALCAO” dice el copy del video con el que se anunció a “el Tigre”.

En el video de presentación, Millonarios recordó algunos goles de “el Tigre”, el dia en el que la hinchada le dio la bienvenida en el hotel y en el estadio El Campín y algunas arengas suyas en la intimidad del camerino.

Falcao también anunció en sus redes sociales su regreso a Millonarios con una foto de su mano vendada sosteniendo la camiseta: “Vamos siempre juntos... Vamos Millonarios”.

El vínculo del primer ciclo entre Radamel Falcao García y Millonarios finalizó el 2 de julio de 2025. La etapa del delantero, quien era hincha declarado desde la infancia, se cerró después de marcar 11 goles en 29 partidos oficiales. Pese a no conseguir el codiciado título, en ambas ocasiones se quedó en los cuadrangulares semifinales, Falcao expresó su gratitud hacia la afición por el respaldo incondicional que recibió durante este ciclo.

El futbolista de 39 años en aquel momento utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a los seguidores, directivos y compañeros de Millonarios con un mensaje de despedida cargado de sentimientos.

Entre tanto, Millonarios destacó públicamente el espíritu contagiante del samario, agradeciendo su esfuerzo: “Gracias Radamel por vestir nuestros colores y por entregar todo nuestro escudo. Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria en donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución”, reza el comunicado oficial del club.

¿Qué pasará con la sanción de cuatro partidos que tiene Falcao?

La sanción a Radamel Falcao García por sus declaraciones contra los árbitros tras la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares finales representa un golpe considerable para el club de cara a la próxima temporada. El atacante no podrá jugar durante cuatro fechas en la Liga BetPlay y deberá pagar una multa de $21.352.500 (veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos), según la resolución 065 de 2025 de la Dimayor. La dimensión de la medida radica no solo en la ausencia del futbolista en los primeros partidos, sino también en el mensaje institucional que busca normalizar el manejo de discrepancias públicas.

Esta sanción implica que Falcao mínimo tendría que pagar dos fechas de suspensión, antes de que el cuadro Embajador apele la sanción y se acoja al artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol que rebaja la sanción en la mitad:

“El órgano que imponga la sanción de suspensión por partidos, prohibición de acceso a los vestuarios, de ingreso a los estadios, de ocupar el banco de sustitutos, ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, jugar a puerta cerrada, en terreno neutral o prohibición de jugar en un estadio determinado, puede considerar si es posible suspender parcialmente la ejecutoriedad de la sanción impuesta. Tal suspensión parcial solo cabe acordarse si la duración de la sanción no excede de seis (6) partidos o de seis (6) meses y si la apreciación de las circunstancias concurrentes lo permiten, teniendo en cuenta particularmente, los antecedentes de la persona (natural o jurídica) sancionada".

Esto indica que Falcao se perderá el partido de la fecha 1 contra Atlético Bucaramanga en el estadio América Montanini de Santander y el de la fecha 2 contra Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El sustento disciplinario de la decisión se encuentra en el numeral 1 del artículo 72 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Según la Dimayor, la conducta de Falcao encajaron dentro de los actos que afectan la imagen de los organismos y de sus miembros, una línea que el Comité reitera como infranqueable: “Las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zárate no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difutbol, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”.