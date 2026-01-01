Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

Jefferson Lerma es el jugador colombiano con más cantidad de partidos jugados en la Premier League - crédito Reuters/Andrew Couldridge

El arranque de 2026 tendrá a la Premier League como la única de las grandes ligas europeas que mantendrá su calendario durante el receso invernal. El jueves 1 de enero, el campeonato inglés ofrecerá cuatro partidos clave, con la participación destacada de futbolistas colombianos que buscarán consolidar su posición en sus respectivos equipos justo al inicio del año.

El duelo entre Crystal Palace y Fulham marcará el debut colombiano en 2026. Jefferson Lerma será el primer colombiano en saltar al campo en el nuevo año, en un compromiso que podrá presenciarse desde las 12:30 p. m. (hora colombiana). El encuentro podrá verlo a través de ESPN o Disney +.

Aunque Daniel Muñoz también integra la plantilla del Palace, no ha estado disponible en las últimas semanas debido a una cirugía para tratar molestias en la rodilla, por lo que recién se espera su reincorporación en la segunda semana de enero para los encuentros de FA Cup.

Jefferson Lerma alterna la titularidad en el equipo dirigido por Oliver Glasner - crédito Reuters/Peter Cziborra

El Crystal Palace, con Lerma como referente en el mediocampo, ocupa actualmente el puesto 11 en la tabla, escoltado de cerca por Fulham. Ambos conjuntos buscarán sumar tres puntos que los impulsen hacia la parte alta de la clasificación.

La jornada británica de Año Nuevo también incluye otros compromisos: Liverpool enfrentará a Leeds en simultáneo al encuentro del Palace, mientras que a partir de las 3:00 p. m. se medirán Sunderland contra Manchester City y Brentford frente a Tottenham. Estas citas completan la oferta de partidos de la Premier para el primer día del año.

El calendario continuará el sábado 3 de enero con el regreso a la acción del Wolverhampton, equipo donde militan Jhon Arias y Yerson Mosquera. Los Wolves atraviesan una situación crítica: actualmente ocupan el último lugar en la tabla, con solo tres puntos, lo que sitúa la necesidad de lograr un triunfo temprano en 2026 como prioridad.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Old Trafford, Manchester, Britain - December 30, 2025 Wolverhampton Wanderers' Jhon Arias reacts after a missed chance REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Jhon Arias manifestó su esperanza ante este nuevo reto tras el último empate en Old Trafford, afirmando: “Sé el grupo de jugadores que tenemos, sé la clase de jugador que soy y que este 2026 venga con alegría, que tengamos otra cara, podamos dejar buenas actuaciones, resultados”. El club enfrentará al West Ham en su intento por revertir la mala racha.

El año futbolístico colombiano en Europa no se limitará a Inglaterra. A partir del viernes 2 de enero, otras ligas importantes, como la Serie A, la Ligue 1 y LaLiga, reanudarán actividades y contarán también con talento nacional. Por ejemplo, Yerry Mina estará presente en el duelo entre Cagliari y AC Milan desde las 2:45 p. m. En España, Rayo Vallecano chocará con Getafe, y en Francia se enfrentarán Toulouse y Lens, completando así la agenda de partidos del fútbol europeo que podrán disfrutar los colombianos.

El regreso de Luis Díaz está fijado para el domingo 11 de enero, cuando Bayern Múnich reciba a Wolfsburgo en el Allianz Arena a partir de las 11:30 a. m., en el partido correspondiente a la jornada 16 de la Bundesliga.

Jefferson Lerma y una histórica marca en la Premier League

Este fue el momento cuando se anunció por parte de las "Águilas", el partido 100 del colombiano - crédito @CPFC / X

Con 177 partidos en la Premier League, Jefferson Lerma estableció un nuevo hito en el fútbol inglés para los jugadores de Colombia, superando la marca que ostentaba Juan Pablo Ángel. Esta cifra, lograda tras disputar el reciente encuentro del Crystal Palace frente al Tottenham, marca una distancia de dos cotejos respecto al anterior récord, lo que refuerza la presencia del futbolista vallecaucano en la máxima división del Reino Unido.

El impacto de este logro cobra dimensión al considerar el recorrido de Lerma desde su llegada al fútbol británico en 2018, cuando el Bournemouth pagó 30 millones de euros por su traspaso procedente de España. Tras cinco temporadas en ese club, en las que no consiguió títulos, el jugador fichó por el Crystal Palace en junio de 2023, donde suma 77 partidos, un gol, 14 asistencias y dos trofeos de primera división: la FA Cup 2024/25 ante el Manchester City y la Community Shield 2025/26 al vencer al Liverpool.

La marca de Lerma desplaza a Juan Pablo Ángel, quien militó entre 2001 y 2007 en el Aston Villa y llegó a alcanzar 175 partidos, siendo hasta hoy la referencia colombiana en la Premier League.