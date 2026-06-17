Colombia

Gobernación del Valle advierte: acueducto de Buenaventura depende del próximo Gobierno y nuevos recursos nacionales

Dilian Toro señaló que el proyecto para garantizar el suministro de agua sigue en fase de estructuración financiera y que su ejecución está sujeta a la disponibilidad de recursos ya aprobados pero aún en trámite. Además, indicó que el departamento aportará recursos propios mientras avanzan los procesos contractuales

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Bogotá. Abril 27 de 2017. Balance situación humanitaria en Buenaventura y Chocó. En la foto: Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca. (Colprensa - Diego Pineda)
Bogotá. Abril 27 de 2017. Balance situación humanitaria en Buenaventura y Chocó. En la foto: Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca. (Colprensa - Diego Pineda)

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó en Santiago de Cali que la solución estructural del acueducto de Buenaventura depende de la disponibilidad de recursos nacionales y del compromiso de la próxima administración del Gobierno.

De acuerdo con la mandataria, aunque existen avances en la estructuración financiera del proyecto, los recursos aún no se encuentran disponibles para su ejecución inmediata.

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Crédito con la CAF aún en trámite

El Gobierno aprobó recientemente un documento Conpes que habilita un crédito por $280.000 millones con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Sin embargo, según El Tiempo, la gobernadora explicó que estos recursos no han sido desembolsados.

Según indicó, su ejecución está sujeta a trámites financieros y a la aprobación de vigencias futuras a diez años, lo que condiciona su disponibilidad efectiva.

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En este contexto, la Gobernación del Valle confirmó que aportará $100.000 millones provenientes de regalías para el desarrollo del proyecto.

Antecedentes de la financiación del proyecto

Durante una entrevista radial, la gobernadora señaló que, en administraciones anteriores, los recursos gestionados a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del programa “Todos Somos Pazcífico”, fueron devueltos debido a la falta de ejecución dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, indicó que desde el inicio de su actual administración, en 2024, ha insistido en la prioridad del proyecto de acueducto para Buenaventura.

La mandataria también recordó que durante su primer mandato (2016-2019) se formuló el Plan Maestro de Acueducto y se construyeron dos plantas de tratamiento de agua, como parte de la estructuración del sistema.

Ejecución de recursos departamentales

En relación con los recursos que aportará la Gobernación del Valle, la mandataria explicó que desde el año pasado se solicitó la entrega de tres proyectos específicos equivalentes a los $100.000 millones asignados por el departamento.

Según señaló, la documentación técnica fue entregada recientemente por la Nación, lo que permitirá avanzar en los procesos contractuales correspondientes.

Referencias a la gestión del proyecto

La gobernadora también se refirió a observaciones realizadas por el senador Alexander López sobre el manejo del sistema de agua en Buenaventura.

Al respecto, recordó que el congresista se desempeñó anteriormente como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), periodo durante el cual, según indicó, no se logró consolidar la financiación ni la viabilidad total del proyecto.

Medidas frente a la emergencia por desabastecimiento de agua

Paralelamente, la Gobernación del Valle del Cauca informó la implementación de acciones para atender la interrupción del servicio de agua potable en Buenaventura, que afecta aproximadamente al 70 % de la población urbana, tras la afectación de la línea de conducción.

Desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), la administración departamental coordina acciones con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, autoridades locales y organismos de socorro.

Apoyo operativo en el territorio

Como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación dispuso el envío de maquinaria pesada, incluyendo dos retroexcavadoras de oruga, para apoyar las labores de intervención en la zona afectada.

Asimismo, se asignaron de manera permanente dos vehículos carrotanque para la distribución de agua potable en los sectores impactados.

Atención social y seguridad alimentaria

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle (encargada), Diana Vanegas, informó que se mantienen las acciones de apoyo a la población vulnerable mediante la continuidad de los comedores comunitarios en Buenaventura.

Según explicó, estas medidas buscan garantizar la atención alimentaria básica de los usuarios durante el periodo de afectación del servicio de agua.

Llamado a articulación institucional

La gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró la necesidad de articulación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle y las autoridades locales para avanzar en la ejecución del proyecto y en la atención de la emergencia.

Indicó que la materialización de la solución estructural del acueducto depende del avance de los recursos en trámite y de las decisiones que adopte la próxima administración nacional.

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Acueducto de BuenaventuraDilian ToroGobernación del ValleCrédito con la CAFColombia-Noticias

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