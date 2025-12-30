Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina otros rivales

Lothar Matthäus fue jugador del Bayern Múnich, la selección de Alemania y campeón con su nación de la Copa del Mundo y la Eurocopa - crédito Europa Press

Lothar Matthäus fue campeón del mundo con la selección de Alemania en la Copa Mundial de la Fifa de Italia 90, por lo que su análisis y pronósticos sobre lo que acontezca en la próxima Copa Mundial serán bien recibidos por los fanáticos del fútbol.

El diario Bild, de Alemania, le propuso al exvolante del Bayern Múnich predecir los 104 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo con sede en Estados Unidos, México y Canadá y aunque su foco se centró en las selecciones de España e Inglaterra como finalistas de esta edición, sus resultados sobre la actuación de Colombia llamaron la atención.

Publicación del Diario Bild con el pronóstico de Lothar Matthäus - crédito Carlos Antonio Vélez

En la fase de grupos, Matthäus espera un 2-1 a favor de la selección Colombia en el debut el estadio Azteca de la Ciudad de México ante Uzbekistán; el rival que ganaría el repechaje es la República Democrática de El Congo y la victoria en la fecha 2 sería para la Tricolor 2-0 y el esperado partido en Miami entre Colombia vs. Portugal, donde James Rodríguez se reencontrará con Cristiano Ronaldo, se sellará en empate 2-2.

Así Colombia avanzaría a la ronda de dieciseisavos de final como líder con siete puntos, ganando el pulso contra los Lusos por la cantidad de goles a favor que se marcaron. El siguiente reto será ante Ghana, equipo del grupo L, que lograría su cupo como uno de los mejores terceros. El partido entre suramericanos y africanos terminaría con victoria 2-0 a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

La selección Colombia conoció su camino en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF / Infobae

A partir de entonces la Amarilla no marcaría más goles, según Lothar Matthäus, en los octavos de final se mediría ante Italia, ganadora del grupo B, y será necesario ir hasta la tanda de penaltis para definir la selección que clasifique a los cuartos de final. Allí la victoria sería para Colombia 4-2.

En cuartos de final, misma fase alcanzada en Brasil 2014 por la Tricolor, pero que para esta edición de la Copa del Mundo requeriría de un partido más, Colombia enfrentaría a la vigente campeona, Argentina. Los 90 minutos nuevamente terminaría sin goles y en tiempo extra la Albiceleste marcaría el gol que le permita jugar las semifinales.

¿Luis Díaz puede perder la titularidad por el regreso de Jamal Musiala?: esto dijo Lothar Matthäus

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with Jonathan Tah and Leon Goretzka REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

El regreso de Jamal Musiala al Bayern Múnich tras una prolongada lesión ha reconfigurado el panorama ofensivo del equipo bávaro y plantea renovados desafíos para figuras como Luis Díaz. La presencia del colombiano, que ha consolidado su reputación tanto en Liverpool como en la selección de Colombia, encuentra ahora competencia directa en la oncena titular tras la recuperación del joven alemán, quien aspira a sumar minutos con vistas al Mundial 2026, según destacó Semana en diálogo con Lothar Matthäus.

En el tramo más reciente de la temporada, la estructura de ataque del Bayern ha contado invariablemente con Harry Kane como delantero central, secundado por un tridente compuesto por Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry. No obstante, la reincorporación de Musiala, quien debió ser intervenido quirúrgicamente luego de haber sufrido una fractura de peroné y luxación de tobillo durante el anterior Mundial de Clubes en Estados Unidos, modifica la lógica de las rotaciones e incrementa la competencia interna, reconoció Matthäus al medio Sky Sports.

La otra novedad relevante en el elenco de Vincent Kompany es la irrupción de Lennart Karl, quien se ha distinguido como alternativa confiable en la ofensiva, especialmente cuando Díaz estuvo ausente por sanción. Este rendimiento no solo diversifica las opciones, sino que ofrece al técnico mayor flexibilidad para configurar la alineación inicial.

Lothar Matthäus explicó en Sky Sports que la coexistencia entre Musiala y Díaz no sólo es posible en el mismo esquema, sino que desplaza la potencial rivalidad directa a otros nombres del plantel: “La historia no gira solamente en dos; Karl o Jamal Musiala. Uno es centrocampista, el otro puede jugar por las bandas. Cuando Karl juega, Olise o Díaz pueden quedar fuera. Cuando Musiala descansa, juega Gnabry”, puntualizó el exfutbolista. De este modo, se prevé que Michael Olise o el propio Díaz serán los principales afectados por la pugna interna que se avecina con la reincorporación de la joya alemana.