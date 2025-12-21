Deportes

Néstor Lorenzo se refirió a la despedida oficial de Mario Alberto Yepes: “Se merecía este homenaje”

El seleccionador nacional reconoció la faceta de líder del vallecaucano durante su etapa en el combinado Tricolor, con motivo de su partido de despedida en el estadio Pascual Guerrero

Néstor Lorenzo felicitó a Mario
Néstor Lorenzo felicitó a Mario Alberto Yepes mientras se celebraba su partido de despedida en Cali - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa y Agustin Marcarian/REUTERS

Durante la tarde del sábado 20 de diciembre se realizó el partido de homenaje a Mario Alberto Yepes, defensor central y capitán de la selección Colombia que si bien se retiró del fútbol profesional en 2016, organizó un encuentro especial con varias leyendas del fútbol sudamericano, así como exjugadores de la selección Colombia que fue a Brasil 2014, para despedirse de manera formal de los terrenos de juego.

El partido, celebrado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, reunió a figuras de la selección Colombia como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, René Higuita, Faustino Asprilla, Radamel Falcao García, Jackson Martínez, Carlos Sánchez, Juan Pablo Ángel, a su compañero de sus días en el Deportivo Cali, Gerardo Bedoya; y a dos figuras extranjeras: el argentino Javier Saviola con el que coincidió durante su etapa en River Plate, y el francés David Trezeguet, al que se midió en varias ocasiones tanto en clubes como en selección.

Yepes sumó a Juan Pablo
Yepes sumó a Juan Pablo Ángel y Javier Saviola a la lista de invitados a su partido de despedida, con los que coincidió en River Plate - crédito Reuters

En el evento estuvo presente el seleccionador nacional Néstor Lorenzo, quien tuvo el honor de dirigir el último partido de Yepes. En declaraciones para el diario El País, el argentino elogió el modo en que tanto la ciudad como sus compañeros en el campo de juego le rindieron este último homenaje.

“Estoy contento de poder participar en este evento tan importante. Es un jugador que le ha dado mucho a Colombia, un capitán desde el corazón. Creo que se merecía este homenaje, y la gente respondió muy bien”, declaró.

Lorenzo dirigió el equipo de
Lorenzo dirigió el equipo de Yepes durante el partido de despedida, siendo junto a Francisco Maturana los entrenadores elegidos por el defensa central para participar desde la línea - crédito Luisa González/REUTERS

Lorenzo, que clasificó a Colombia al Mundial que se realizará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá y fue artífice del subtítulo de Copa América en 2024, añadió que los invitados fueron fundamentales para darle el estatus que tuvo al evento. “A todos los cracks que vinieron, desde René el ‘Pibe’, Falcao. Estoy muy contento de ver la calidad que tuvieron todos”, indicó.

“Gracias a todos por venir”

Yepes reunió a buena parte
Yepes reunió a buena parte de los jugadores con los que disputó el Mundial de 2014, para su partido de despedida - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Previo al partido, Yepes dialogó con Espn, nombró y agradeció a los exjugadores invitados al partido homenaje: “Gracias a ‘El Pibe’ (Valderrama) que está aquí, uno de mis grandes ídolos de la infancia, gracias a Javier (Saviola), campeón del mundo sub-20, jugador de Barcelona, Mónaco, amigo que conocí en River, al campeón del mundo David Trezeguet a quien enfrenté en muchas ocasiones y con quien hemos tenido una amistad muy cercana y valoro”.

Cuando le preguntaron por lo que representaba portar el brazalete de capitán tanto en la selección Colombia como en buena parte de los clubes en los que militó, dijo: “es un orgullo, es una responsabilidad, es representar no solo tus creencias, tus valores, sino tu país entero, ser capitán de la Selección es algo que llena de orgullo y satisfacción”.

Con respecto al momento del retiro, Yepes admitió que “jugué hasta los 40 años y pensé que me estaba preparando con dos años de anticipación para mi retiro, pero creo que al final ninguno estamos listos para retirarnos de manera total. Hay algunos que lo han logrado, no sé cómo lo han hecho. En mi caso personal sigo muy ligado al fútbol, lo que me ha ayudado a mantenerme siempre pensando en fútbol”.

El vallecaucano reconoció que la costumbre de la rutina de futbolista todavía lo perseguía luego de abandonar la actividad. “Al otro día del retiro me levanté a las seis de la mañana porque pensé que me tocaba ir a entrenar. Por más que te prepares uno nunca va a dejar el fútbol y por eso estos momentos con este tipo de partidos, son muy emocionantes, volverlos a vivir, recordar esa época de futbolistas con amigos, poder comer todos juntos... Eso es lo que extraño, lo que vivía en el camerino, más que jugar, eso es lo que más extraño de fútbol, las concentraciones, pero ya nos hemos ido acostumbrando”, finalizó.

