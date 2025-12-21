Deportes

Mario Alberto Yepes tras su partido de despedida en Cali: “La pasé súper bien y estoy muy agradecido”

El capitán resaltó el acompañamiento de familiares, colegas y público, y subrayó el significado personal de cerrar su trayectoria profesional en un ambiente de reconocimiento y gratitud

Guardar
El exjugador manifestó especial gratitud
El exjugador manifestó especial gratitud hacia sus colegas que viajaron para acompañarlo, valorando el gesto como un testimonio de amistad y reconocimiento profesional. - crédito @marioayepes/Instagram

Mario Alberto Yepes, referente indiscutible del fútbol colombiano, puso fin a su carrera dentro de los terrenos de juego con un partido de homenaje celebrado en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Minutos después del silbatazo final, el exdefensor central compartió con los medios su sentir sobre este paso definitivo: “La pasé súper bien y estoy muy agradecido”, resumió, con la voz emocionada tras recibir el reconocimiento de colegas, amigos y una multitud de seguidores.

El capitalino, conocido por su entrega y liderazgo, aseguró que la atmósfera vivida superó todas sus expectativas. En una entrevista posterior al partido, Mario Yepes fue enfático al mencionar el significado especial de despedirse donde inició sus sueños futbolísticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estaba muy emocionado, muy contento. La pasé súper bien, disfruté. Agradecido, como tú lo dices, primero con Dios, con mi familia, con mis amigos, que se hicieron presentes. Y, bueno, con toda la gente de Cali, porque al final de cuentas yo lo quería hacer aquí en Cali y la gente respondió. Estaba muy lindo el marco, muy bonito todo, la verdad. Muy contento”.

Para el defensor, compartir el campo con figuras internacionales y compañeros de distintas etapas de su carrera añadió un valor singular al evento. El mismo reconoció que sus colegas también estaban felices en el reencuentro: “Fue un bonito momento y también mis compañeros estaban felices de estar en Cali, la verdad”.

El homenaje al defensor permitió
El homenaje al defensor permitió reunir en el estadio a compañeros de distintas etapas de su carrera, generando un reencuentro cargado de emociones entre referentes históricos del fútbol nacional e internacional. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

El partido: más que un resultado, un símbolo

Aunque el marcador final 5-5 fue anecdótico, el valor de la jornada residió en la experiencia y los recuerdos compartidos. Mario Yepes relató algunos instantes significativos, como el gol que él mismo convirtió desde el punto penal, un gesto que selló una tarde repleta de emociones. Consultado sobre la jugada, afirmó: “Lo definió bien. Si se hubiera tirado para allá, igual estaba muy pegado al palo. No llegaba. No, muy bien. Como te digo, fue un bonito momento”.

Para el capitán, el reencuentro con viejos amigos como Iván Ramiro Córdoba, Carlos Valderrama y René Higuita, entre otros, representó la oportunidad de recordar anécdotas, reforzar lazos y reencontrarse con una afición que nunca dejó de reconocer su aporte.

Durante el homenaje, la presencia
Durante el homenaje, la presencia activa de la afición caleña promovió un ambiente festivo y seguro para todos los asistentes a la despedida. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Agradecimiento a cada uno de los presentes

El exjugador fue reiterativo al remarcar su sentimiento de gratitud. Dirigió palabras especiales tanto a su núcleo familiar como a sus amigos más cercanos, presentes para acompañarlo en el cierre de ciclo. Su mensaje para los seguidores caleños fue directo: “Yo lo quería hacer aquí en Cali y la gente respondió. Estaba muy lindo el marco, muy bonito todo, la verdad. Muy contento”.

El futbolista recalcó el valor de que la despedida se realizara en un contexto apacible y festivo, donde predominó la alegría y la convivencia. Cali fue, durante una jornada, el punto de convergencia entre generaciones y estilos, manteniendo viva la pasión por el fútbol y sus historias.

Yepes reconoció que la organización
Yepes reconoció que la organización y el clima de convivencia durante el evento reflejaron la capacidad de Cali para albergar celebraciones deportivas de gran envergadura. - crédito Colprensa /Mauricio Alvarado

Un legado y un mensaje de cierre

El partido representó no solo el adiós al fútbol profesional, sino también el paso de Mario Yepes al selecto grupo de figuras homenajeadas en su tierra, rodeadas de admiración. El propio Yepes insistió en que el evento pretendió ser un encuentro con la memoria, la amistad y el agradecimiento. La frase que resumió el sentir del capitán se mantuvo durante toda la celebración: “La pasé súper bien y estoy muy agradecido”.

El momento marcó una huella en la memoria colectiva de una ciudad y de una fanaticada que celebró en unidad el legado de uno de sus grandes referentes. Mario Yepes cerró así, con palabras sencillas y sinceras, una trayectoria plagada de esfuerzo y triunfos, dejando claro que el mayor reconocimiento para un futbolista es el afecto genuino de su gente.

Temas Relacionados

Mario Alberto YepesdespedidaPascual GuerreroDespedida Mario Alberto YepesPartido de despedidaSelección ColombiafútbolColombia-Deportes

Más Noticias

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

El conjunto de Alfredo Arias, al parecer, perdió la oportunidad de un refuerzo de peso para la Copa Libertadores por culpa de su empresario, además de que perdería a un jugador clave para el título de Liga BetPlay

Se le habría caído un

Néstor Lorenzo se refirió a la despedida oficial de Mario Alberto Yepes: “Se merecía este homenaje”

El seleccionador nacional reconoció la faceta de líder del vallecaucano durante su etapa en el combinado Tricolor, con motivo de su partido de despedida en el estadio Pascual Guerrero

Néstor Lorenzo se refirió a

Falcao genera dudas sobre su futuro en el fútbol: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”

El delantero lleva seis meses afuera de las canchas y la temporada 2026 sería la última en su carrera profesional, pero sin saber el equipo al que llegará

Falcao genera dudas sobre su

Linda Caicedo comandó al Real Madrid en la Copa de la Reina: doblete en goleada a Espanyol

La atacante colombiana fue la figura de las merengues en los octavos de final, demostrando que es una de las estrellas del equipo y finalizando el año de la mejor manera

Linda Caicedo comandó al Real

René Higuita volvió a demostrar su talento debajo de los tres palos: revivió su clásico Escorpión

En el partido homenaje a Mario Yepes, el ex guardamenta realizó su famosa jugada en la portería, que lo inmortalizó a nivel mundial y le dio el calificativo de “Loco”

René Higuita volvió a demostrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

¿Cuáles son las nuevas tendencias

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Carin Leon, Piso 21, Jorge Celedón, Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Los Saja Boys conquistan a los usuarios de iTunes K-pop en Colombia esta semana

Maria Gabriela Isler anunció su separación de Mauro Urquijo: ya presentó a su nueva pareja

Sara Uribe estaría a punto de volver a la televisión: retomaría rol con el que se hizo famosa

Deportes

Se le habría caído un

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Néstor Lorenzo se refirió a la despedida oficial de Mario Alberto Yepes: “Se merecía este homenaje”

Falcao genera dudas sobre su futuro en el fútbol: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”

Linda Caicedo comandó al Real Madrid en la Copa de la Reina: doblete en goleada a Espanyol

René Higuita volvió a demostrar su talento debajo de los tres palos: revivió su clásico Escorpión