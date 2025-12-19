Deportes

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

El volante de creación fue invitado al pódcast de Maluma, donde abordó distintos aspectos de su vida profesional y personal

Guardar
El futbolista relató el drama que vivió tras conocer la noticia, en plena disputa del Mundial de Brasil 2014 - crédito @podcastlascosascomoson/TikTok

El futbolista Juan Fernando Quintero fue invitado por Maluma para el segundo episodio de su nuevo pódcast Las cosas como son, en lo que terminó siendo una conversación íntima en la que el volante de creación de River Plate y la selección Colombia abordó los sacrificios personales y desafíos que marcaron su trayectoria en el deporte.

La elección no es casualidad: Juanfer y Maluma se conocieron desde niños en Medellín y hasta disputaron partidos como rivales. “Jugábamos en divisiones inferiores, Maluma en Nacional y yo en Envigado”, recordó Quintero, subrayando la amistad forjada desde aquellos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Quintero se sinceró sobre los sacrificios personales y familiares que ha debido afrontar para alcanzar la cima del fútbol sudamericano, destacando en particular la estrecha relación que tuvo con su abuela y el duro golpe emocional que representó su muerte, en 2014.

“Murió y a mí se me acabó la razón de vivir”, afirmó Quintero. “Mi mamá me tuvo de 16 años, era una niña. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Los abuelos. Desde que tengo uso de razón, mis abuelos han sido mis figuras paternas. Mi abuelo vendía chance y nos mantenía a 13 personas. Y mi abuela lideraba desde la casa el orden, ¿sabes? Entonces, ella era la líder realmente y el otro era el ejemplo en el trabajo", contó.

La noticia de su fallecimiento le llegó en plena disputa del Mundial Brasil 2014. “Yo había hecho gol contra Costa de Marfil. Llega mi momento, me quería el Arsenal, me quería el uno, me quería el otro. Y yo sueño que le estoy limpiando la lágrima a mi abuelo en el sueño y le digo: ‘Abuelo, no llore, que mi abuela donde está, está bien’. Cuando yo me levanto, el primer mensaje: ‘Pa, mucha fuerza’ y decía ‘¿Cómo así? ¿Qué pasó?’ Y llega y me dice: ‘No, la abuelita murió’“, recordó conmovido.

Quintero y el motivo por el que se mantuvo en Suramérica

Juan Fernando Quintero llegó en
Juan Fernando Quintero llegó en la temporada 2015-2016 al Stade Rennes, de la liga francesa, procedente del Porto (Portugal). Estos, junto con el Pescara de Italia, fueron los tres clubes del Viejo Continente en los que jugó - crédito @juanferquinterop/Instagram

En cuanto a su carrera deportiva, Quintero defendió su decisión de priorizar su presencia en el fútbol sudamericano sobre las ofertas europeas, pese a vestir los colores del Pescara, el Porto y el Rennes durante los cuatro años que estuvo en el Viejo Continente, entre 2012 y 2016.

“Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid”, afirmó, marcando el lugar que ocupa el conjunto de la banda cruzada en su carrera, y con el que conquistó la Copa Libertadores de 2018.

Juan Fernando Quintero recordó su
Juan Fernando Quintero recordó su gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2018 - crédito JuanJo Martin/EFE

“Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado”, expresó. Y agregó: “Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero después de eso”.

El futbolista se mostró convencido de atravesar una etapa de madurez personal y profesional. “En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar”. También tuvo tiempo para reflexionar sobre su evolución en términos de mentalidad: “Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar”.

Mirando hacia el futuro, Quintero expresó su deseo de continuar vinculado al fútbol tras su retiro: “Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia”.

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroMalumaFútbol colombianoRiver PlateLas cosas como sonColombia-Deportes

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

El periodista no solo criticó el uso de la pólvora en el estadio Atanasio Girardot, sino la celebración del equipo tras una campaña muy irregular

Carlos Antonio Vélez le bajó

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Casi dos décadas después, azules y verdes se vuelven a encontrar en un certamen de la Conmebol, con una lista de enfrentamientos que dejaron huella en ambas instituciones

La Copa Sudamericana revive el

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

El expiloto colombiano se mostró sincero sobre los desafíos que tendrá que afrontar la capital del Atlántico para recibir la gran carpa del automovilismo

Juan Pablo Montoya se refirió

Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Conmebol definió el calendario para todas las fases de los dos torneos, además de presentar la programación de los partidos de Medellín y Tolima

Se conocieron las fechas para

Sorpresivo cambio para la Superliga entre Junior de Barranquilla y Santa Fe: tiene que ver con el estadio

Los rojiblancos y cardenales serán los clubes que disputen el trofeo al mejor campeón de 2025, por ser los ganadores de la Liga BetPlay en la temporada

Sorpresivo cambio para la Superliga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista con seis cilindros

Atentado terrorista con seis cilindros bomba que habrían explotado cerca al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: cuatro soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

Johana Fadul aclaró si se

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Luis Díaz recibió a Silvestre Dangond en Alemania y le entregó un regalo especial: “Llegó el poder”

Karol G fascinó a sus seguidores con su nuevo look y aseguran que luce más joven: “Le queda divino”

Deportes

Carlos Antonio Vélez le bajó

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Sorpresivo cambio para la Superliga entre Junior de Barranquilla y Santa Fe: tiene que ver con el estadio