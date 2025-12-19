Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

El futbolista relató el drama que vivió tras conocer la noticia, en plena disputa del Mundial de Brasil 2014 - crédito @podcastlascosascomoson/TikTok

El futbolista Juan Fernando Quintero fue invitado por Maluma para el segundo episodio de su nuevo pódcast Las cosas como son, en lo que terminó siendo una conversación íntima en la que el volante de creación de River Plate y la selección Colombia abordó los sacrificios personales y desafíos que marcaron su trayectoria en el deporte.

La elección no es casualidad: Juanfer y Maluma se conocieron desde niños en Medellín y hasta disputaron partidos como rivales. “Jugábamos en divisiones inferiores, Maluma en Nacional y yo en Envigado”, recordó Quintero, subrayando la amistad forjada desde aquellos años.

Durante la conversación, Quintero se sinceró sobre los sacrificios personales y familiares que ha debido afrontar para alcanzar la cima del fútbol sudamericano, destacando en particular la estrecha relación que tuvo con su abuela y el duro golpe emocional que representó su muerte, en 2014.

“Murió y a mí se me acabó la razón de vivir”, afirmó Quintero. “Mi mamá me tuvo de 16 años, era una niña. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Los abuelos. Desde que tengo uso de razón, mis abuelos han sido mis figuras paternas. Mi abuelo vendía chance y nos mantenía a 13 personas. Y mi abuela lideraba desde la casa el orden, ¿sabes? Entonces, ella era la líder realmente y el otro era el ejemplo en el trabajo", contó.

La noticia de su fallecimiento le llegó en plena disputa del Mundial Brasil 2014. “Yo había hecho gol contra Costa de Marfil. Llega mi momento, me quería el Arsenal, me quería el uno, me quería el otro. Y yo sueño que le estoy limpiando la lágrima a mi abuelo en el sueño y le digo: ‘Abuelo, no llore, que mi abuela donde está, está bien’. Cuando yo me levanto, el primer mensaje: ‘Pa, mucha fuerza’ y decía ‘¿Cómo así? ¿Qué pasó?’ Y llega y me dice: ‘No, la abuelita murió’“, recordó conmovido.

Quintero y el motivo por el que se mantuvo en Suramérica

Juan Fernando Quintero llegó en la temporada 2015-2016 al Stade Rennes, de la liga francesa, procedente del Porto (Portugal). Estos, junto con el Pescara de Italia, fueron los tres clubes del Viejo Continente en los que jugó - crédito @juanferquinterop/Instagram

En cuanto a su carrera deportiva, Quintero defendió su decisión de priorizar su presencia en el fútbol sudamericano sobre las ofertas europeas, pese a vestir los colores del Pescara, el Porto y el Rennes durante los cuatro años que estuvo en el Viejo Continente, entre 2012 y 2016.

“Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid”, afirmó, marcando el lugar que ocupa el conjunto de la banda cruzada en su carrera, y con el que conquistó la Copa Libertadores de 2018.

Juan Fernando Quintero recordó su gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2018 - crédito JuanJo Martin/EFE

“Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado”, expresó. Y agregó: “Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero después de eso”.

El futbolista se mostró convencido de atravesar una etapa de madurez personal y profesional. “En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar”. También tuvo tiempo para reflexionar sobre su evolución en términos de mentalidad: “Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar”.

Mirando hacia el futuro, Quintero expresó su deseo de continuar vinculado al fútbol tras su retiro: “Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia”.