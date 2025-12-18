Deportes

Mario Alberto Yepes narró los secretos del famoso túnel de Riquelme en un Superclásico

El colombiano es recordado por el lujo que sufrió durante una acción de juego en la que buscaba quitarle el balón al “10″

Guardar
El exdefensor habló sobre la recordada jugada durante un Superclásico - crédito ESPN

Después de 10 años del último compromiso que disputó como profesional, el colombiano Mario Alberto Yepes anunció que realizará un partido de despedida en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, en el que contará con la presencia de figuras como Radamel Falcao García, James Rodríguez y el marfileño Didier Drogba.

Sumado a ello, Yepes ha protagonizado entrevistas en las que ha hablado de los momentos más destacados de su carrera, principalmente el gol anulado contra Brasil en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, en diálogo con ESPN, Yepes recibió preguntas sobre uno de los momentos más negativos de su carrera, puesto que le pidieron recordar el famoso túnel que le hizo Juan Román Riquelme en un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en el 2000.

Cabe recordar que en esa ocasión, Millonarios y los xeneizes se enfrentaron en un juego clave por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que Boca eliminó a River de manera contundente.

El recuerdo de Yepes sobre el túnel de Riquelme

El colombiano recordó una de
El colombiano recordó una de las jugadas más famosas de los Superclásicos - crédito ESPN/RedesSociales

Debido a que le recordaron la fama que ha tenido la jugada en Argentina, el exdefensor, que tuvo pasos por River Plate y San Lorenzo en ese país, le restó importancia a la acción.

“La verdad que no, celebrarlo no, pero es que la jugada siguió y yo la saque a la banda. La gente no se acuerda de eso”.

Sobre sus sensaciones en ese momento, el colombiano aseguró que no pensó que la jugada iba a ser tan recordada, además de que su prioridad en ese momento era ayudar a su equipo para remontar la serie.

“En ese momento no me imagine, o no pensé en el túnel. Lo que yo pensaba era en tratar de darle vuelta al partido para clasificar, que al final no lo hicimos y perdimos”.

El túnel se registró durante
El túnel se registró durante un Superclásico por Copa Libertadores - crédito Redes Sociales

Al hablar de los detalles de la acción, que fue repetida en varias ocasiones durante la transmisión, Mario Alberto Yepes optó por elogiar a Juan Román Riquelme y asegurar que en ningún momento tuvo control del mediocampista en la jugada.

“La piso, me la piso y yo no me di cuenta cuando me la piso. Ya cuando la vi estaba acá atrás (el balón ya había pasado por el medio de sus piernas)”, respondió de manera jocosa el caleño.

La respuesta de Yepes se hizo tendencia en redes sociales, principalmente por los comentarios por parte de usuarios que elogiaron al colombiano por elogiar a su rival.

“Un caballero, un túnel y ya, no es para tanto. Uno de los mejores centrales de la selección”, “Hasta Riquelme hablo con respeto por Yepes, por qué reaccionó sin rabia y siguió jugando” o “Nunca pensó en pegarle a Riquelme, otro defensor lesiona al rival solo por un lujo”, son algunos de los comentarios al respecto.

El defensor colombiano jugó durante
El defensor colombiano jugó durante tres años en River Plate - crédito Reuters

Precisamente, en una entrevista para Jefferson Farfán en un pódcast, Juan Román Riquelme recordó la jugada y elogió al colombiano por no haberlo golpeado, aunque reconoció que esa era su intención.

“El día del caño a Yepes fue maravilloso. Yo quería que me pegara una patada para hacer tiempo y me siguió hasta allá. Lo felicité porque otro me pegaba”, declaró Riquelme al respecto.

Dos años después de ese partido contra Boca Juniors, Mario Alberto Yepes fue comprado por Nantes, de Francia, su carrera siguió en PSG, Chievo Verona, AC Milan, Atalanta y se retiró tras disputar el Mundial de Clubes con San Lorenzo, competencia en la que enfrentó a Real Madrid en la final.

Temas Relacionados

Mario Alberto YepesJuan Román RiquelmeClásicoSuperclásicoBoca JuniorsRiver PlateColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO, final de la Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El partido de ida de la final del campeonato, terminó en empate sin goles, así que será una dura batalla entre el Verdolaga y el Poderoso para quedarse con el trofeo

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

La FIFA lanzó franja de entradas accesibles para el Mundial 2026: este porcentaje le corresponde a Colombia en cada partido

La medida, que representa una fracción mínima del total de entradas, busca facilitar el acceso a partidos a través de un sistema de asignación controlado por cada federación nacional, en medio de una demanda sin precedentes y cuestionamientos generalizados por los altos precios

La FIFA lanzó franja de

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama postuló a José Enamorado para ser llamado a la selección Colombia: “Que no le duela nada”

Tras la destacada actuación del extremo de Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay, el samario y leyenda del Tiburón manifestó que no se le debe descartar de cara al mundial de 2026, mientras comienzan a surgir rumores de traspaso al exterior

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama postuló

Esta habría sido la cifra que Millonarios pagó para el fichaje estelar de Rodrigo Ureña: se acerca un nuevo refuerzo

Los azules tienen a cuatro jugadores en conversaciones y espera firmarlos antes de Navidad, uno de ellos es el volante chileno que viene de Universitario, tricampeón en Perú

Esta habría sido la cifra

El llamado de Teófilo Gutiérrez a los grandes en Argentina por figura del campeón en Colombia: “Mírenlo”

Junior de Barranquilla se consagró en la Liga BetPlay tras derrota 4-0 en el global a Deportes Tolima

El llamado de Teófilo Gutiérrez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Hicieron un muñeco de Año

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Video: así celebró Shakira el título de Junior en la Liga BetPlay, junto a su familia

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público colombiano

Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO, final de la Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

La FIFA lanzó franja de entradas accesibles para el Mundial 2026: este porcentaje le corresponde a Colombia en cada partido

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama postuló a José Enamorado para ser llamado a la selección Colombia: “Que no le duela nada”

Esta habría sido la cifra que Millonarios pagó para el fichaje estelar de Rodrigo Ureña: se acerca un nuevo refuerzo

El llamado de Teófilo Gutiérrez a los grandes en Argentina por figura del campeón en Colombia: “Mírenlo”