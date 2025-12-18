Mario Alberto Yepes narró los secretos del famoso túnel de Riquelme en un Superclásico

El exdefensor habló sobre la recordada jugada durante un Superclásico - crédito ESPN

Después de 10 años del último compromiso que disputó como profesional, el colombiano Mario Alberto Yepes anunció que realizará un partido de despedida en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, en el que contará con la presencia de figuras como Radamel Falcao García, James Rodríguez y el marfileño Didier Drogba.

Sumado a ello, Yepes ha protagonizado entrevistas en las que ha hablado de los momentos más destacados de su carrera, principalmente el gol anulado contra Brasil en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014.

Sin embargo, en diálogo con ESPN, Yepes recibió preguntas sobre uno de los momentos más negativos de su carrera, puesto que le pidieron recordar el famoso túnel que le hizo Juan Román Riquelme en un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en el 2000.

Cabe recordar que en esa ocasión, Millonarios y los xeneizes se enfrentaron en un juego clave por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que Boca eliminó a River de manera contundente.

El recuerdo de Yepes sobre el túnel de Riquelme

Debido a que le recordaron la fama que ha tenido la jugada en Argentina, el exdefensor, que tuvo pasos por River Plate y San Lorenzo en ese país, le restó importancia a la acción.

“La verdad que no, celebrarlo no, pero es que la jugada siguió y yo la saque a la banda. La gente no se acuerda de eso”.

Sobre sus sensaciones en ese momento, el colombiano aseguró que no pensó que la jugada iba a ser tan recordada, además de que su prioridad en ese momento era ayudar a su equipo para remontar la serie.

“En ese momento no me imagine, o no pensé en el túnel. Lo que yo pensaba era en tratar de darle vuelta al partido para clasificar, que al final no lo hicimos y perdimos”.

Al hablar de los detalles de la acción, que fue repetida en varias ocasiones durante la transmisión, Mario Alberto Yepes optó por elogiar a Juan Román Riquelme y asegurar que en ningún momento tuvo control del mediocampista en la jugada.

“La piso, me la piso y yo no me di cuenta cuando me la piso. Ya cuando la vi estaba acá atrás (el balón ya había pasado por el medio de sus piernas)”, respondió de manera jocosa el caleño.

La respuesta de Yepes se hizo tendencia en redes sociales, principalmente por los comentarios por parte de usuarios que elogiaron al colombiano por elogiar a su rival.

“Un caballero, un túnel y ya, no es para tanto. Uno de los mejores centrales de la selección”, “Hasta Riquelme hablo con respeto por Yepes, por qué reaccionó sin rabia y siguió jugando” o “Nunca pensó en pegarle a Riquelme, otro defensor lesiona al rival solo por un lujo”, son algunos de los comentarios al respecto.

Precisamente, en una entrevista para Jefferson Farfán en un pódcast, Juan Román Riquelme recordó la jugada y elogió al colombiano por no haberlo golpeado, aunque reconoció que esa era su intención.

“El día del caño a Yepes fue maravilloso. Yo quería que me pegara una patada para hacer tiempo y me siguió hasta allá. Lo felicité porque otro me pegaba”, declaró Riquelme al respecto.

Dos años después de ese partido contra Boca Juniors, Mario Alberto Yepes fue comprado por Nantes, de Francia, su carrera siguió en PSG, Chievo Verona, AC Milan, Atalanta y se retiró tras disputar el Mundial de Clubes con San Lorenzo, competencia en la que enfrentó a Real Madrid en la final.