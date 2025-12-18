Figura de Santa Fe estaría cerca de llegar al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal

Independiente Santa Fe sufriría una baja para el 2026 - crédito Lina Gasca / Colprensa

El mercado de fichajes se comienza a mover de forma intensa, y con la finalización de las principales ligas en Sudamérica, varios gigantes del continente comienzan a trabajar de cara a lo que será la temporada 2026.

Uno de los equipos que sufriría una dura baja es Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre 2025 de la Liga Betplay ante Independiente Medellín y que se preparará para lo que será tanto la Superliga ante Junior de Barranquilla y su regreso a la Copa Libertadores de América.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se conoció el principio de acuerdo al cual llegaron los dos clubes por la gran figura de Santa Fe - crédito @JulianCaperaB / X

El 18 de diciembre de 2025, el periodista Julián Capera, en colaboración con el periodista Uriel Lugt, confirmó que ya existe un acuerdo entre Cerro Porteño, de Paraguay, y Santa Fe por el traspaso de Harold Santiago Mosquera al Ciclón de Barrio Obrero (apodo del equipo paraguayo).

Explicaron también dentro de la información, que pese a existir un pre-acuerdo con el América de Cali y no ser ejecutado, el cuadro Cardenal deberá pagar un dinero a los Diablos Rojos.

“Acuerdo entre Cerro Porteño y Harold Santiago Mosquera. El colombiano firmará hasta diciembre de 2027 por pedido de Jorge Bava. América de Cali recibirá una compensación económica por la no ejecución del acuerdo“, dijo.

El emotivo video de despedida de Harold Santiago Mosquera

El delantero será jugador libre tras terminar contrato con Santa Fe - crédito @santiagomosquera_13

La salida de Harold Santiago Mosquera de Independiente Santa Fe se confirmó tras la publicación de un emotivo video en el que el delantero de treinta años expresó su gratitud y satisfacción por su paso por el club bogotano.

La noticia se produce después de que el equipo profesional entrara oficialmente en vacaciones y anunciara su regreso a entrenamientos para el dos de enero, según informó el propio Mosquera en su cuenta de Instagram. El atacante, que fue pieza clave en la obtención de la décima estrella para Santa Fe en la Liga Betplay I de 2025, se despide como jugador libre, lo que le permite negociar su futuro con otros equipos tanto en Colombia como en el exterior.

En su mensaje de despedida, Mosquera destacó la importancia del título conseguido ante Independiente Medellín y el respaldo recibido por parte de la afición. El delantero afirmó:

“Jamás olvidaré este campeonato que conseguimos; ese título quedará para siempre en mi vida porque fue un sueño compartido de mis compañeros, el cuerpo técnico, el presi, los trabajadores del club y sobre todo, con una hinchada que lleva a Santa Fe en el alma. Este club me regaló momentos que marcaron mi carrera. Sentir el respaldo y la pasión de una afición tan fiel y exigente me transformó como persona y como futbolista”, según publicó en su cuenta de Instagram.

El último partido de Mosquera con la camiseta de Santa Fe fue la derrota uno a cero frente a Deportes Tolima en el cuadrangular B. Tras ese encuentro, el delantero confirmó que no continuaría en la institución capitalina. En su publicación de despedida, Mosquera expresó:

“Hoy cierro este ciclo totalmente agradecido, con el corazón lleno y la certeza de que siempre respeté esta institución desde el primer momento hasta el último momento. Gracias a mis compañeros por la hermandad, a los profes por la confianza, al presi por su apoyo desde siempre y a la hinchada cardenal por adoptarme como uno de los suyos. Independiente Santa Fe, este capítulo lo llevaré siempre en mi vida con orgullo”.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera con Santa Fe en la temporada 2025

Este fue uno de los momentos donde Mosquera intentó llegar al gol pero no tuvo éxito - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El atacante disputó 52 partidos con Independiente Santa Fe, anotó 9 goles y realizó 11 asistencias en 3.675 minutos. A continuación estos fueron los goles que marcó el delantero oriundo de Buenaventura y que deja el club con el título del primer semestre de la Liga BetPlay, el 29 de junio de 2025 ante Independiente Medellín:

29 de junio de 2025 - Final Liga BetPlay Vuelta: 74 minutos y gol en el Medellín 1-2 Santa Fe

13 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 62 minutos y gol en el Pereira 2-2 Santa Fe

25 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Nacional 1-1 Santa Fe

1 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Santa Fe 1-2 Once Caldas

29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Junior 1-2 Santa Fe

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Santa Fe 1-0 Deportivo Cali

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Santa Fe 1-0 Alianza FC

29 de julio de 2025 - Copa BetPlay: 83 minutos y gol en el Santa Fe 2-0 Inter Palmira

28 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: 90 minutos y gol en el Alianza FC 1-1 Santa Fe