Estos son los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores volvería a coronar un campeón en Colombia, luego de que Atlético Nacional levantara el trofeo en Medellín en 2016 - crédito EFE

En el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay, Deportes Tolima e Independiente Medellín conocieron los rivales que tendrán que enfrentar en la Copa Libertadores 2026, desde la segunda ronda para llegar a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica.

El primero en ser sorteado fue Deportes Tolima, que se enfrentará al ganador de la llave 1 de la primera ronda, conformada por el Representante de Bolivia 1 vs. Deportivo Táchira de Venezuela. La llave la iniciará el cuadro Pijao como visitante, por lo que tiene la oportunidad de definir su clasificación como local en el estadio Manuel Murillo Toro

Luego fue el turno para Independiente Medellín, última balota en ser revelada durante el sorteo, que viajará a Montevideo para enfrentar a Liverpool, de Uruguay, en su séptima participación en la Copa Libertadores. Al igual que el vinotinto y oro, el Poderoso cerrará la llave como local, en este caso en el estadio Atanasio Girardot.