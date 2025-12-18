Deportes

Estos son los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

En la sede de la Conmebol de Luque, Paraguay, se sorteó el camino que deberán recorrer los clubes colombianos para clasificar a la fase de grupos del torneo más importante del fútbol sudamericano

Guardar
La Copa Libertadores volvería a
La Copa Libertadores volvería a coronar un campeón en Colombia, luego de que Atlético Nacional levantara el trofeo en Medellín en 2016 - crédito EFE

En el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay, Deportes Tolima e Independiente Medellín conocieron los rivales que tendrán que enfrentar en la Copa Libertadores 2026, desde la segunda ronda para llegar a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica.

El primero en ser sorteado fue Deportes Tolima, que se enfrentará al ganador de la llave 1 de la primera ronda, conformada por el Representante de Bolivia 1 vs. Deportivo Táchira de Venezuela. La llave la iniciará el cuadro Pijao como visitante, por lo que tiene la oportunidad de definir su clasificación como local en el estadio Manuel Murillo Toro

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego fue el turno para Independiente Medellín, última balota en ser revelada durante el sorteo, que viajará a Montevideo para enfrentar a Liverpool, de Uruguay, en su séptima participación en la Copa Libertadores. Al igual que el vinotinto y oro, el Poderoso cerrará la llave como local, en este caso en el estadio Atanasio Girardot.

Temas Relacionados

Copa LibertadoresDeportes TolimaIndependiente MedellínConmebolSorteo Copa LibertadoresMedellín vs. LiverpoolTolima vs. Deportivo TachiraColombia-Deportes

Más Noticias

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

La invasión de hinchas, los enfrentamientos y la suspensión de la premiación marcaron una noche que debía ser histórica para el fútbol antioqueño

Caos en el Atanasio Girardot:

La despedida de Marino Hinestroza a Atlético Nacional tras consagrarse campeón de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

El extremo caleño compartió un emotivo mensaje en redes sociales, en la que agradece a la afición y al club por la etapa vivida, mientras los hinchas de Boca Juniors celebran su inminente llegada

La despedida de Marino Hinestroza

Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol sorteó la fase 1 del torneo conocido como ‘la otra mitad de la gloria’ que arrojó una nueva edición del clásico colombiano entre los equipos con más títulos del FPC

Nacional vs. Millonarios y América

El profesor Luis Fernando Montoya quedó en medio de la batalla campal entre hinchas en Medellín: le lanzaron una valla de hierro

Los desmanes entre las hinchadas de Atlético Nacional e Independiente Medellín dejó el saldo de 59 heridos, los cuales fueron atendidos por los servicios médicos del estadio Atanasio Girardot

El profesor Luis Fernando Montoya

El Tren Valencia le echó flores a José Enamorado y pidió que le den oportunidad en la selección Colombia: “Es un muchacho con carácter”

El exdelantero elogia el crecimiento y la inteligencia de José Enamorado tras su brillante desempeño en la final, y aseguró que merece una oportunidad en el combinado nacional

El Tren Valencia le echó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

La condición de Lenny Tavárez

La condición de Lenny Tavárez a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá: “Si llaman a uno, llaman a los dos”

La familia de B King enfrenta su primera Navidad sin el cantante con emotivo mensaje: “Está con Dios”

Tatán Mejía envió un contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Felipe Saruma fue acusado de engaño al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Deportes

La despedida de Marino Hinestroza

La despedida de Marino Hinestroza a Atlético Nacional tras consagrarse campeón de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026

El profesor Luis Fernando Montoya quedó en medio de la batalla campal entre hinchas en Medellín: le lanzaron una valla de hierro

El Tren Valencia le echó flores a José Enamorado y pidió que le den oportunidad en la selección Colombia: “Es un muchacho con carácter”

Estos son los campeones del 2025 del fútbol profesional colombiano: además de Junior y Nacional otros dieron la vuelta olímpica