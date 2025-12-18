Deportes

Este es el mejor árbitro en el fútbol colombiano, según Óscar Julián Ruiz: viene de pitar una final

El recordado ex árbitro dio a conocer al colegiado que más destaca en la actualidad, pero también elogió a otros colegas que hicieron historia en esa labor en el país

Óscar Julián Ruiz, considerado en
Óscar Julián Ruiz, considerado en su momento como el mejor árbitro de Colombia, actualmente trabaja en la comisión de jueces en Egipto - crédito Colprensa

Óscar Julián Ruiz es uno de los árbitros más importantes en la historia del fútbol colombiano, siendo destacado también por la FIFA y disputando toda clase de certámenes, en especial las Copas del Mundo, y durante 18 años ejerció una profesión en la que también se llevó críticas y escándalos.

El exjuez tiene perfilado a un colega que considera como el mejor en la actualidad en Colombia, viene de pitar una final en 2025 y con mucho recorrido internacional, pero también asegurando que existieron otros colegiados reconocidos por su desempeño, carácter y decisiones.

Por otro lado, se mantienen los comentarios en contra de los árbitros del fútbol colombiano y el uso del VAR, que para 2026 los aficionados esperan que mejore el nivel para las competencias, además de que será año de mundial y algunos jueces le apuntan para asistir.

“Es el mejor árbitro en los últimos 10 años”

Han sido muchos los jueces que pasaron al profesionalismo en el país, muy pocos realmente tuvieron una carrera distinguida por las polémicas, decisiones en el campo de juego o situaciones que los pusieron en el ojo del huracán, en especial ahora que la comisión de árbitros está bajo constantes críticas.

Para Óscar Julián Ruiz, Wilmar Roldán ha sido de los árbitros de mayor importancia en el fútbol profesional: “Lo ratifico, y más con el arbitraje que hizo ayer, es el mejor árbitro, que ha tenido los últimos 10 años el fútbol colombiano, uno de los mejores de América y uno de los mejores del mundo”.

Óscar Julián Ruiz destacó a
Óscar Julián Ruiz destacó a Wílmar Roldán por su desempeño en los últimos 10 años en Colombia - crédito AFP - Colprensa

Más allá de eso, Ruiz dejó claro, en charla con Blu Radio, que Roldán no ha sido el único colegiado destacado en la historia del profesionalismo, sino que mencionó otros nombres de árbitros que pasaron por el campeonato profesional, algunos de ellos trascendieron a ámbitos internacionales.

Lo único cierto es que en Colombia ha habido muy buenos árbitros, marcar a una persona como el mejor sería desconocer a Omar Delgado, ‘Chato’ Velázquez, ‘Mecato’ Aristizábal, John Jairo Toro, Armando Pérez Hoyos, Jesús Díaz, Henry Cervantes, Rafael Sanabria, Wilson Ramírez, José Borda, que no fueron internacionales, pero que pitaron más de 300 partidos (…)para mí, uno de los mejores ese disco José Joaquín Torres, ya ha marcado un poquito antes y después a nivel internacional”, afirmó.

Óscar Julián Ruíz se encarga
Óscar Julián Ruíz se encarga de dar capacitaciones en territorio egipcio - crédito @EFA / X

De otro lado, el exjuez dejó claro que “nunca he tenido vinculado administrativo, técnico con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), además que no me interesa sé que no me lo van a proponer mi madre y padre después de los hechos que ocurrieron años atrás me pudieron ese favor. Estoy tranquilo y habrá mucha capaz en ayudar a contribuir al arbitraje en Colombia”.

Roldán y el ataúd en Cúcuta

Durante una entrevista con el programa Desnúdate con Eva, el árbitro Wilmar Roldán habló sobre algunas de sus anécdotas en su carrera impartiendo justicia en el fútbol, una de ellas fue el ingreso a una tribuna de un féretro con un cadáver en 2011, por parte de un grupo de aficionados del Cúcuta Deportivo.

Wilmar Roldán se destaca por
Wilmar Roldán se destaca por su experiencia en el arbitraje del fútbol colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Yo cuando veía ese ataúd de lado a lado, yo dije: ‘¿Qué es eso, un ataúd?’ Y la mano del muerto saliendo así. Eso fue una cosa terrible (…) Te pueden tirar una carreta a la cancha. Le tiran a uno celulares, zapatos, monedas, camisas, dibujos. Allá esa hinchada es cosa seria”, afirmó.

De otro lado, Roldán aceptó que es simpatizante de Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales de 2026: “Nosotros somos antioqueños, nos gusta más Uribe. El Tigre me gusta porque habla fuerte, habla las cosas como a mí me gusta. No me gustan esos tibios o esos que no toman partido de nada”.

