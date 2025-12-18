Deportes

El primer refuerzo de Santa Fe sería un jugador con antecedentes de indisciplina: esto se sabe

Los cardenales, de la mano del técnico Pablo Repetto, alistarían la llegada de un jugador extranjero que su entrenador conoce, pero con un pasado oscuro

Santa Fe empezó a armar
Santa Fe empezó a armar su plantilla para la Copa Libertadores 2026, que es su principal objetivo de la próxima temporada - crédito Colprensa

Santa Fe será uno de los cuatro equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026, arrancando su participación en la fase de grupos y esperando que haga una buena presentación, pues en la edición 2025 se quedó afuera en la segunda ronda previa, a manos de Iquique de Chile.

Existe un problema en el Cardenal con uno de sus posibles refuerzos, que pese a que sería la primera incorporación del técnico Pablo Repetto, cuenta con antecedentes de indisciplina en otro conjunto y eso causaría polémica en el fútbol colombiano, sobre todo en una escuadra que necesita destacar en 2026.

Por lo pronto, el club sigue depurando la nómina, con varias salidas de peso por los resultados en el segundo semestre de 2025, una de ellas es la de Harold Santiago Mosquera, que no renovó contrato y será agente libre, esperando cerrar su incorporación a otro equipo lo antes posible.

Problemas con un fichaje de Santa Fe

El cuadro rojo, cuando estaba con Francisco López como técnico interino, encontró muchas falencias en la plantilla del segundo semestre, que le costaron resultados y finalmente la eliminación temprana en los cuadrangulares, con dos fechas de anticipación.

Por esa razón, Santa Fe estaba adelantando el fichaje de Franco Fagúndez, un mediocampista uruguayo de 2025 años que proviene de Santos Laguna, lleva dos temporadas en el fútbol mexicano, además de pasar por clubes de su país como Nacional, Danubio y Montevideo Wanderers.

Franco Fagúndez es un jugador
Franco Fagúndez es un jugador que figuró en Nacional de Uruguay y dio el salto a Santos Laguna - crédito Gastón Britos/EFE

La información fue entregada por el medio radial uruguayo Carve Deportiva, además de que Pablo Repetto conoce al futbolista, de ahí que habría pedido su incorporación para reforzar la segunda línea de volantes, en la que solo se tiene a Alexis Zapata como creativo.

Sin embargo, Fagúndez fue investigado y castigado por actos de indisciplina en Santos Laguna, que informó en un comunicado que el uruguayo fue responsable de “inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, así como por viajar sin autorización, de acuerdo con lo estipulado en su contrato de trabajo y en el reglamento interno del club”.

Franco Fagúndez fue apartado de
Franco Fagúndez fue apartado de Santos Laguna por constantes ausencias en el equipo - crédito Katie Stratman/USA TODAY Sports

Debido a eso es que el jugador solo tuvo cinco encuentros en toda la temporada 2025, cuatro con el conjunto juvenil y solo uno en el Torneo Apertura, el resto quedó desafectado por sus conflictos y el club buscó el camino para rescindir su contrato, que termina en diciembre de 2027.

Siguen las salidas

Independiente Santa Fe inició su pretemporada de cara a 2026 con el objetivo de disputar la Copa Libertadores y buscar un nuevo título local. El equipo, dirigido por Pablo Repetto, ya comenzó a definir su plantilla, lo que implica tanto salidas como incorporaciones que se anunciarán en las próximas semanas.

La salida de tres futbolistas fue confirmada recientemente, lo que permitirá al club fichar a igual número de extranjeros, ya que solo Emmanuel ‘Turro’ Olivera continuará en el plantel con contrato vigente por un año más. Elvis Perlaza fue notificado por Repetto de que no será tenido en cuenta, y según el periodista Mariano Olsen, el lateral está cerca de firmar con Águilas Doradas.

Elvis Perlaza llegó a Santa
Elvis Perlaza llegó a Santa Fe en enero de 2024, proveniente de Millonarios, y salió campeón en 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además, Joaquín Sosa y Marcelo Meli, ambos extranjeros, tampoco seguirán en el club, de acuerdo con información publicada por Carlos Alemán en su cuenta de X, pese a que llegaron a mediados de año como figuras del entonces entrenador Jorge Bava para defender el título de la Liga BetPlay.

A estas bajas se suman las de Harold Santiago Mosquera, Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez y Edwar López, que finalizarán su contrato. Al menos Mosquera estaría próximo a incorporarse a América de Cali, que lo buscó desde hace semanas, al igual que Millonarios.

