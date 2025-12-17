Presidente de Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol prefirieron viajar a Catar que entregar trofeo y medallas al Junior campeón de la Liga

Junior de Barranquilla consiguió su undécimo título de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La ausencia de Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, marcó la ceremonia de premiación en la que Junior de Barranquilla celebró su undécima estrella tras vencer al Deportes Tolima en la final de la Liga, realizada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Mientras el equipo barranquillero recibía el trofeo, la entrega de las medallas y la copa estuvo a cargo de Simón Ferro, gerente de Dimayor, y Germán Segura, gerente de BetPlay, patrocinador principal de los torneos profesionales del fútbol colombiano. Zuluaga no asistió porque se encuentra en Catar, donde la FIFA anunció a los ganadores del premio The Best 2025: Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí. El periodista Carlos Antonio Vélez calificó el viaje del dirigente como “urgente y necesario”.

Revive el emocionante momento en que Junior de Barranquilla se corona campeón de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

La agenda de Zuluaga tampoco incluye presencia en la final de la Copa BetPlay entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, que se disputará este jueves en el estadio Atanasio Girardot. El partido de ida, jugado el sábado, terminó 0-0. En la gran final del fútbol colombiano tampoco estuvo presente el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, que también habría estado en la gala The Best.

La semana pasada, Zuluaga lideró en Medellín una asamblea de clubes donde se aprobaron cambios reglamentarios, entre ellos la posibilidad de que los cuatro extranjeros inscritos por cada club puedan jugar simultáneamente, modificando la norma vigente desde 1993 que solo permitía tres.

Además, se autorizó el traslado del Atlético Huila a Yumbo (Valle), lo que implica un cambio de nombre y colores, poniendo fin a 35 años de historia del equipo opita. En la reunión participaron los 36 clubes afiliados, incluido el Deportivo Pereira, pese a la orden del Ministerio de Trabajo de suspender sus actividades hasta regularizar el pago de salarios y seguridad social.

Así fue la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

José Enamorado es el goleador del Junior de Barranquilla con siete goles en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Junior conquistó su undécimo título tras vencer por 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, cerrando la serie con un global de 4-0 y asegurando un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La segunda mitad del encuentro estuvo marcada por la presión constante de Tolima, que buscó descontar sin éxito. Un remate de Samuel Velásquez pegó en el poste y la fortuna volvió a esquivar al local, que no logró anotar pese a varias aproximaciones.

El único gol del partido llegó a los 17 minutos, cuando José Enamorado aprovechó un pase de Yimmi Chará y definió con precisión ante Christopher Fiermarín. Poco antes del descanso, Junior quedó con diez jugadores tras la expulsión de Guillermo Paiva, decisión ratificada por el VAR.

A lo largo del encuentro, Tolima generó oportunidades, pero la defensa rival, las intervenciones de Mauro Silveira y la falta de puntería impidieron el descuento. El pitazo final de Andrés Rojas desató la celebración de Junior, que suma 11 estrellas en su historia.

El campeón del segundo semestre de la liga colombiana recibe tres fuentes principales de El campeón del segundo semestre de la liga colombiana recibe tres fuentes principales de ingresos: un incentivo de USD260.000 (alrededor de $988.520.239), entregado por la Dimayor; un aporte de USD500.000 ($1.901.000.460) proveniente de la Conmebol; y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que representa un ingreso cercano a USD3.000.000 (aproximadamente $11.000 millones).

El mayor beneficio económico proviene de la participación internacional, ya que el acceso a la Copa Libertadores suele destinarse al pago de nóminas, refuerzos y obligaciones operativas, lo que resulta clave para la estabilidad financiera de los clubes.

En conjunto, el Junior FC aseguró alrededor de USD3,76 millones, una suma que supera los $14.000 millones al tipo de cambio actual. Aunque este monto es relevante en el contexto colombiano, resulta menor en comparación con los premios base de otras ligas sudamericanas.