Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La Liga BetPlay 2026 del fútbol colombiano presentará un calendario y formato inusuales, adaptados para evitar la superposición con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el 11 de junio. La competencia nacional deberá concluir antes del 5 de junio, lo que obligará a reducir jornadas y modificar la estructura tradicional del torneo.

Esta decisión responde tanto a la exigencia del calendario internacional como a la intención de la Dimayor de aliviar la carga de partidos que en 2025 generó múltiples quejas entre los clubes.

Este es el trofeo de la Liga BetPlay, que será peleado por Junior y Tolima entre el 12 y 16 de diciembre - crédito Junior FC

En el primer semestre de 2026, la Liga BetPlay eliminará los cuadrangulares semifinales y la tradicional jornada de clásicos regionales. La fase regular constará de 19 fechas, una menos que en temporadas anteriores, y los equipos clasificados a la siguiente ronda disputarán play-offs directos: cuartos de final, semifinal y final.

Esta medida busca garantizar que el torneo finalice antes del inicio de la Copa del Mundo, evitando así el desgaste que en 2025 afectó a clubes como Independiente Medellín y Santa Fe, que apenas dispusieron de dos semanas entre el final del Apertura y el inicio del Clausura, según El Tiempo.

El campeón vigente, Junior de Barranquilla, abrirá la temporada enfrentando nuevamente al Deportes Tolima, el mismo rival al que superó en la final del segundo semestre de 2025. Los compromisos serían programados del 16 al 18 de enero del 2026.

Los recién ascendidos Jaguares y Cúcuta Deportivo debutarán ante Deportivo Cali y Once Caldas, respectivamente. Por su parte, los equipos antioqueños tendrán compromisos iniciales considerados accesibles: Atlético Nacional se medirá con Boyacá Chicó y Independiente Medellín jugará contra Deportivo Pasto.

- crédito David Jaramillo / Colprensa

Junior FC vs. Deportes Tolima

Santa Fe vs. Águilas Doradas

América de Cali vs. Internacional de Bogotá

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Fortaleza vs. Alianza Valledupar

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

Deportivo Pereira vs. Llaneros

La Superliga BetPlay Dimayor 2026, que tradicionalmente inaugura la temporada, enfrentará a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, campeones del Apertura y Finalización de 2025. La serie se disputará en enero, aunque la Dimayor aún no ha oficializado el calendario exacto. El partido de ida tendrá lugar en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que la vuelta corresponderá a Junior, que cerrará como local gracias a su mejor posición en la tabla de reclasificación anual, donde sumó 90 puntos, tres más que Santa Fe.

No obstante, Junior no podrá utilizar el estadio Metropolitano para la final, por lo que deberá buscar una sede alternativa. Para el segundo semestre de 2026, la Liga BetPlay retomará el formato habitual con diecinueve jornadas en la fase regular y el regreso de los cuadrangulares semifinales. El campeón de este torneo se definirá en diciembre y obtendrá el cupo a la Copa Libertadores del año siguiente.

Así quedó la tabla de campeones del fútbol colombiano tras el título de Junior FC

Junior FC dio la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro - crédito Junior

Atlético Nacional (18 títulos)

1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I.

Millonarios FC (16 títulos)

1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II, 2023-I

América de Cali (15 títulos)

1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/1997, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II, 2020.

Junior FC (11 títulos)

1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II

Deportivo Cali (10 títulos)

1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995/1996, 1998, 2005-II, 2015-I, 2021-II

Independiente Santa Fe (10 títulos)

1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II, 2025-I.

Independiente Medellín (6 títulos)

1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II, 2016-I

Once Caldas (4 títulos)

1950, 2003-I, 2009-I y 2010-II

Tolima (3 títulos)

2003-II, 2018-I, 2021-I

Atlético Bucaramanga (1 título)

2024-I

Quindío (1 título)

1956

Unión Magdalena (1 título)

1968

Deportivo Pasto (1 título)

2006-I

Cúcuta Deportivo (1 título)

2006-II52006-II

​Boyacá Chicó (1 título)

2008-I

Deportivo Pereira (1 título)

2022-II