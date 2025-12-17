Deportes

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

La temporada del fútbol colombiano se abrirá con la Superliga entre los dos campeones de Liga del 2025, Independiente Santa Fe vs. Junior FC

Guardar
Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La Liga BetPlay 2026 del fútbol colombiano presentará un calendario y formato inusuales, adaptados para evitar la superposición con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el 11 de junio. La competencia nacional deberá concluir antes del 5 de junio, lo que obligará a reducir jornadas y modificar la estructura tradicional del torneo.

Esta decisión responde tanto a la exigencia del calendario internacional como a la intención de la Dimayor de aliviar la carga de partidos que en 2025 generó múltiples quejas entre los clubes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es el trofeo de
Este es el trofeo de la Liga BetPlay, que será peleado por Junior y Tolima entre el 12 y 16 de diciembre - crédito Junior FC

En el primer semestre de 2026, la Liga BetPlay eliminará los cuadrangulares semifinales y la tradicional jornada de clásicos regionales. La fase regular constará de 19 fechas, una menos que en temporadas anteriores, y los equipos clasificados a la siguiente ronda disputarán play-offs directos: cuartos de final, semifinal y final.

Esta medida busca garantizar que el torneo finalice antes del inicio de la Copa del Mundo, evitando así el desgaste que en 2025 afectó a clubes como Independiente Medellín y Santa Fe, que apenas dispusieron de dos semanas entre el final del Apertura y el inicio del Clausura, según El Tiempo.

El campeón vigente, Junior de Barranquilla, abrirá la temporada enfrentando nuevamente al Deportes Tolima, el mismo rival al que superó en la final del segundo semestre de 2025. Los compromisos serían programados del 16 al 18 de enero del 2026.

Los recién ascendidos Jaguares y Cúcuta Deportivo debutarán ante Deportivo Cali y Once Caldas, respectivamente. Por su parte, los equipos antioqueños tendrán compromisos iniciales considerados accesibles: Atlético Nacional se medirá con Boyacá Chicó y Independiente Medellín jugará contra Deportivo Pasto.

- crédito David Jaramillo /
- crédito David Jaramillo / Colprensa
  • Junior FC vs. Deportes Tolima
  • Santa Fe vs. Águilas Doradas
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá
  • Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC
  • Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali
  • Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
  • Fortaleza vs. Alianza Valledupar
  • Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
  • Deportivo Pereira vs. Llaneros

La Superliga BetPlay Dimayor 2026, que tradicionalmente inaugura la temporada, enfrentará a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, campeones del Apertura y Finalización de 2025. La serie se disputará en enero, aunque la Dimayor aún no ha oficializado el calendario exacto. El partido de ida tendrá lugar en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que la vuelta corresponderá a Junior, que cerrará como local gracias a su mejor posición en la tabla de reclasificación anual, donde sumó 90 puntos, tres más que Santa Fe.

No obstante, Junior no podrá utilizar el estadio Metropolitano para la final, por lo que deberá buscar una sede alternativa. Para el segundo semestre de 2026, la Liga BetPlay retomará el formato habitual con diecinueve jornadas en la fase regular y el regreso de los cuadrangulares semifinales. El campeón de este torneo se definirá en diciembre y obtendrá el cupo a la Copa Libertadores del año siguiente.

Así quedó la tabla de campeones del fútbol colombiano tras el título de Junior FC

Junior FC dio la vuelta
Junior FC dio la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro - crédito Junior

Atlético Nacional (18 títulos)

1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I.

Millonarios FC (16 títulos)

1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II, 2023-I

América de Cali (15 títulos)

1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/1997, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II, 2020.

Junior FC (11 títulos)

1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II

Deportivo Cali (10 títulos)

1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995/1996, 1998, 2005-II, 2015-I, 2021-II

Independiente Santa Fe (10 títulos)

1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II, 2025-I.

Independiente Medellín (6 títulos)

1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II, 2016-I

Once Caldas (4 títulos)

1950, 2003-I, 2009-I y 2010-II

Tolima (3 títulos)

2003-II, 2018-I, 2021-I

Atlético Bucaramanga (1 título)

2024-I

Quindío (1 título)

1956

Unión Magdalena (1 título)

1968

Deportivo Pasto (1 título)

2006-I

Cúcuta Deportivo (1 título)

2006-II52006-II

​Boyacá Chicó (1 título)

2008-I

Deportivo Pereira (1 título)

2022-II

Temas Relacionados

Liga BetPlayMundial 2026FPCTemporada 2026 del Fútbol ColombianoSuperliga ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico paisa que define el campeón de la Copa Colombia

El partido de ida de la final del campeonato, terminó en empate sin goles, así que será una dura batalla entre el Verdolaga y el Poderoso para quedarse con el trofeo

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Bayern Múnich felicitó a Junior FC por su título, con fotografía de Luis Díaz: el referente de la selección Colombia también expresó su felicidad

Díaz fue campeón de la Liga, la Copa y la Superliga con Junior de Barranquilla en sus inicios como profesional

Bayern Múnich felicitó a Junior

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y quedó campeón del fútbol en Colombia

La directiva del club recurrió a la tecnología para elegir a Arias como entrenador, una decisión innovadora que resultó clave en la conquista del campeonato de la Liga BetPlay ante el Deportes Tolima

Él es Alfredo Arias, el

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

El delantero aportó desde su rol en el ataque, y se consolidó como una de las figuras para el título 11 del cuadro Tiburón

Figura del Junior habló por

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

El entrenador reconoció el trabajo de sus jugadores durante el semestre y resaltó la proyección del equipo, que ahora afrontará el reto de la Copa Libertadores tras perder la final ante el Junior

Lucas González, técnico del Tolima,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como presentadoras de un noticiero,

Como presentadoras de un noticiero, guerrilleras del ELN reportaron ataques contra presuntos integrantes del Clan del Golfo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

ENTRETENIMIENTO

“El Paseo 8” llega a

“El Paseo 8” llega a Colombia el 25 de diciembre y lanza una pregunta: ¿viajar con suegros arruina las vacaciones?, esto dijo una de sus actrices

Valentino Lázaro reveló si volvería a bailar en el equipo de Beéle, tras la polémica del cantante e Isabella Ladera

Yina Calderón se burló del debut musical de Juan David Tejada, ‘el Agropeciario’: “Estás haciendo el oso”

Gusi recibió importante condecoración del Concejo de Bogotá: “Mi origen, al que siempre regreso”

Ed Sheeran compartió fotos y sus impresiones sobre el show de J Balvin en Bogotá: “Una locura”

Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico paisa que define el campeón de la Copa Colombia

Bayern Múnich felicitó a Junior FC por su título, con fotografía de Luis Díaz: el referente de la selección Colombia también expresó su felicidad

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y quedó campeón del fútbol en Colombia

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento