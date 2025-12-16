Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo

La República Democrática del Congo está clasificada al repechaje internacional de la FIFA - crédito REUTERS/Abdelmjid Rizkou

Mohammed Sanusi, secretario general de la Federación Nigeriana de Fútbol, durante una rueda de prensa aseguró que iniciaron las diligencias por la presunta alineación indebida de la República Democrática del Congo en el partido de repechaje de la Eliminatoria Africana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

“Hay jugadores que lo obtuvieron en solo dos o tres semanas. Así que eso es, para nosotros, lo que consideramos una infracción de ese reglamento”, declaró el dirigente.

Sanusi presentó una queja formal ante la FIFA, exigiendo la descalificación de la selección de República Democrática del Congo tras acusarla de haber alineado a nueve futbolistas no elegibles en el playoff de la CAF. Según Sanusi, entre esos jugadores se encuentran Wan-Bissaka, nacido en Inglaterra, y Masuaku, nacido en Francia, así como otros futbolistas que poseen pasaportes europeos.

Un funcionario del fútbol nigeriano detalla una protesta formal, alegando que los rivales alinearon a jugadores no elegibles. Argumenta que, si bien la FIFA pudo haberlos exonerado, la legislación del país de origen de los jugadores prohíbe la doble nacionalidad, lo que convierte su participación en fraudulenta - @oluwashina/X

Para el secretario general, el problema radica en la posible irregularidad en el proceso de nacionalización: “La norma congoleña dice que no se puede tener doble nacionalidad. Aubameyang tiene un pasaporte europeo. Hay muchos de ellos que tienen pasaporte europeo. Algunos de ellos tienen pasaportes franceses. Algunos de ellos tienen pasaportes británicos. Así que, las reglas son muy claras”, sostuvo Sanusi ante los medios.

El dirigente nigeriano sostiene que la FIFA fue engañada en su proceso de autorización a los futbolistas congoleños: “No podemos decir nada ahora, pero hemos presentado nuestra, eh, eh. Es diferente de la República Democrática del Congo. Por eso la FIFA los autorizó. El reglamento de la FIFA dice que, una vez que tienes un pasaporte de tu país, eres elegible”. En sus palabras, “nuestra objeción es que la FIFA fue engañada para autorizarlos, porque no es responsabilidad de la FIFA asegurarse de que, eh, eh, las regulaciones de Congo estén siendo eludidas por ellos”.

La dirigencia nigeriana reclama que la selección de la República Democrática del Congo pierda su plaza en la repesca internacional del Mundial, y que sea Nigeria quien dispute el cupo ante el vencedor del Jamaica-Nueva Caledonia. Según la denuncia, “Lo que decimos es que fue fraudulento”.

El caso será estudiado en los próximos días por la FIFA. Un caso previo, cuando Chile denunció la presencia irregular de Byron Castillo en la selección de Ecuador en el anterior proceso eliminatorio, terminó con la permanencia de Ecuador en la Copa del Mundo y una sanción de tres puntos menos para las siguientes eliminatorias sudamericanas.

GRUPO COLOMBIA MUNDIAL 2026

Nigeria aspira a obtener esa plaza para acceder al Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Portugal, la selección Colombia y Uzbekistán.

Este es el calendario de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

Colombia vs. Portugal: precio oficial de las boletas para el duelo de James Rodríguez contra Cristiano Ronaldo

Aquellos hinchas que deseen ver el duelo de James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo, en el que sería el último mundial de ambos, deberán pagar los siguientes precios por una boleta:

Categoría 1: 700 dólares (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 2: 500 dólares (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 3: 265 dólares (1.015.000 pesos colombianos aproximadamente).

Estos precios serán los mismos para las personas con movilidad reducida que requieren ingreso en sillas de ruedas y sus acompañantes.