La irónica respuesta de Jose Mourinho sobre Richard Ríos, ahora en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

El volante de la selección Colombia ha jugado 26 partidos con Benfica, ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias, durante su estancia en el equipo portugués

Richard Ríos se adueñó de
Richard Ríos se adueñó de la titular del Benfica desde el primer momento de su llegada - crédito REUTERS/Rita Franca

El ascenso de Richard Ríos en el Benfica ha captado la atención del fútbol portugués, no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por el respaldo y la ironía característica de José Mourinho, quien ha sido clave en su desarrollo.

El mediocampista colombiano, tras un inicio complicado en su primera experiencia europea y la presión de justificar una transferencia superior a USD 20 millones, ha logrado consolidarse como una de las figuras del equipo lisboeta, aportando goles, asistencias y una presencia determinante en el medio campo.

Este crecimiento individual se produce en un contexto en el que el Benfica, bajo la dirección de Mourinho, ha recuperado terreno en la Primeira Liga y se mantiene en la pelea por el título, mientras la Selección Colombia y Néstor Lorenzo observan con atención a seis meses del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

José Mourinho asumió la dirección
José Mourinho asumió la dirección técnica del Benfica en octubre del 2025 - crédito REUTERS/Rita Franca

En las últimas jornadas, el impacto de Ríos ha sido evidente. El colombiano fue elegido mejor jugador del partido en dos encuentros consecutivos: primero, en el clásico ante el Sporting Lisboa, y luego en la victoria 2-0 sobre el Nápoles en la fecha seis de la Champions League, donde marcó un gol y asistió a Barreiro.

Este desempeño le valió la inclusión en el once ideal de la semana de la Liga de Campeones, según la organización del torneo.

Posteriormente, en la jornada catorce de la liga portuguesa, Ríos mantuvo su nivel como titular durante los noventa minutos en la goleada 4 a 0 frente al Moreirense, registrando 36 de 42 pases acertados, un pase clave, cuatro pases en el último tercio y cinco recuperaciones, cifras que lo posicionaron entre los mejores calificados del equipo.

El medio portugués A Bola destacó que Mourinho ha realizado un trabajo de desarrollo específico con Ríos y Samuel Dahl, potenciando sus características individuales y reflejando una evolución notoria en el rendimiento del equipo.

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Newcastle United v Benfica - St James' Park, Newcastle, Britain - October 21, 2025 Benfica coach Jose Mourinho reacts as Benfica's Richard Rios and Newcastle United's Anthony Gordon look on Action Images via Reuters/Lee Smith

En palabras del propio entrenador, tras la victoria ante el Nápoles, recurrió a su habitual tono irónico para referirse a las críticas sobre su impacto en el plantel: “He oído que todos los jugadores del Benfica han empeorado desde que llegué. Creo que Ríos ha empeorado mucho, Dahl ha empeorado mucho. Hay mucha gente que ha empeorado mucho”, declaró Mourinho al medio portugués, dejando claro su respaldo al colombiano.

Los comentarios a favor de Richard Ríos no han hecho falta, en este caso de parte de Rui Costa, presidente del Benfica, tras los buenos partidos del colombiano: “En los últimos partidos, algunos jugadores han reaccionado a lo que se ha dicho. Richard Ríos es uno de los mejores ejemplos, fue el mejor en el campo contra Sporting y Nápoles. Y aquí, hace un mes o dos, parecía que había sido un fracaso rotundo. Un jugador de la talla”.

“Sigo creciendo con mis compañeros, el equipo que siempre me acompaña, pero aún tengo mucho que aportar. Sé lo que puedo dar, a dónde puedo llegar; este no es mi límite. Sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo. En el último partido - empate contra el Sporting en Liga - dije que prefería los tres puntos al premio individual; ahora que han llegado el premio individual y los tres puntos, estoy contento”, dijo por su parte el mismo jugador,

Soccer Football - Primeira Liga
Soccer Football - Primeira Liga - Moreirense v Benfica - Parque Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Conegos, Portugal - December 14, 2025 Benfica's Vangelis Pavlidis celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Rita Franca

El calendario inmediato de Ríos con el Benfica incluye cuatro partidos más en 2026: tres por la liga portuguesa ante Moreirense (domingo 14 de diciembre), Famalicao (lunes 22 de diciembre) y Braga (domingo 28 de diciembre), además de un compromiso de Copa frente al Farense el 17 de diciembre.

El rendimiento sostenido del mediocampista no solo fortalece las aspiraciones del Benfica en la competencia doméstica, donde el equipo ya acecha a Sporting de Lisboa y FC Porto, sino que también representa una noticia relevante para la Selección Colombia, que contará con un jugador en plena forma de cara a la cita mundialista.

