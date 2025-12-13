Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

Millonarios suma dos fichajes y está cerca de concretar otros dos más, mientras busca en el exterior el resto de refuerzos - crédito Millonarios FC

Millonarios avanza en la reconfiguración de su plantilla para la temporada 2026 y ha puesto la mira en la delantera, que en el segundo semestre tuvo muchos problemas porque Leonardo Castro demoró un tiempo en recuperar su nivel, Santiago Giordana nunca se consolidó y Luis Marimón perdió el ritmo del torneo anterior.

Con respecto al atacante argentino, los azules buscarían un nuevo goleador extranjero, encontrando en el fútbol de Chile y que pertenecía a uno de los conjuntos con mayor historia en ese país, terminó su contrato y apareció la oportunidad para negociar su vínculo con los bogotanos.

De esta manera, los embajadores ya sienten los cambios en la manera de contratar para el equipo, de la mano del director deportivo Ariel Michaloutsos y las recomendaciones del técnico Hernán Torres, que le apunta a volver a salir campeón con el club para la temporada 2026, tal como se dio en el segundo semestre de 2012 con la estrella 14.

Un argentino se acerca a Millonarios

El delantero argentino Rodrigo Contreras, que recientemente finalizó su préstamo con Universidad de Chile, sería acercado al club bogotano, que busca fortalecer su ataque tras la salida de varios jugadores extranjeros, se encuentra en negociaciones para incorporar al atacante.

El interés de Millonarios se ha intensificado tras la salida del brasileño Bruno Sávio y el costarricense Juan Pablo Vargas, así como la posible partida del argentino Santiago Giordana. El periodista argentino Mariano Olsen informó que el club colombiano ya tiene en su radar al delantero, quien debe regresar a Club Antofagasta, propietario de sus derechos, luego de que la U decidiera no ejercer la opción de compra tras el término de su préstamo.

El delantero Rodrigo Contreras sería el próximo fichaje de Millonarios, que empezó conversaciones con Antofagasta de Chile - credito @olsendeportes/X

Contreras, de 30 años, viene de una campaña destacada en el fútbol chileno. Durante su paso por Universidad de Chile, el delantero disputó 41 partidos, en los que marcó 10 goles y entregó dos asistencias, cifras que lo ubicaron como el cuarto máximo goleador del equipo en la temporada. Además, el atacante argentino cuenta con experiencia en varios clubes de su país, así como en el fútbol de Portugal y México, lo que suma valor a su posible llegada al conjunto dirigido por Hernán Torres.

La opción ideal para hacerle espacio al argentino es que Santiago Giordana salga de los azules, luego de dos temporadas y no rendir de la mejor manera, pero no se sabe si será a préstamo, porque le queda un año de contrato, o por venta a otro conjunto en Colombia o el exterior.

Rodrigo Contreras también fue buscado por el América de Cali en enero de 2025, sin éxito con la negociación - crédito Everton

Otro extranjero en conversaciones

El proceso de reestructuración en Millonarios responde a la necesidad de revertir los resultados de la última campaña, en la que el equipo no logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

En este contexto, el club ya ha confirmado la incorporación de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, y mantiene negociaciones avanzadas por otros refuerzos, como el volante chileno Rodrigo Ureña, el lateral izquierdo Sebastián Valencia y el extremo Julián Angulo. La directiva azul busca cerrar la mayor cantidad de fichajes antes de finalizar el año o a comienzos del siguiente, con el objetivo de contar con una nómina competitiva desde el inicio de la temporada.

Rodrigo Ureña está cerca de salir de Universitario para firmar contrato con Millonarios - crédito Universitario

La estrategia de Millonarios para 2026 apunta a conformar un plantel renovado y equilibrado, capaz de pelear por los primeros lugares del fútbol colombiano. La directiva, encabezada por el director deportivo Ariel Michaloutsos, se ha mostrado decidida a concretar las negociaciones en curso y a suplir las bajas de jugadores extranjeros con incorporaciones de calidad y experiencia internacional.

En este escenario, el club bogotano busca avanzar en las conversaciones para asegurar la llegada de Contreras, quien aportaría su recorrido en el fútbol sudamericano y europeo a la ofensiva azul.