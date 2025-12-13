Leyenda del Boca Juniors le pidió a Miguel Ángel Borja que juegue en el cuadro argentino: “Que venga”

Miguel Borja expresó su deseo de jugar en Boca Juniors, porque un familiar es del equipo - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

La salida del colombiano Miguel Ángel Borja generó repercusiones tanto en el Mundo River como en el Mundo Boca.

Tras su salida, que se dio en medio de las duras críticas de los hinchas Millonarios (apodo por el cual se conoce a River), se conocieron las polémicas declaraciones del exdelantero de Atlético Nacional y Palmeiras sobre dejar las puertas abiertas para jugar en Boca Juniors (rival de River Plate durante toda la vida).

El Beto Márcico, jugador histórico de Boca Juniors en los años 90, reveló que le dijo a Riquelme que le agradaba a Borja - crédito Agustin Marcarian / REUTERS - File Photo

Se trata de Alberto “Beto” Márcico, jugador clave en la conquista de un título local (la Primera División de 1992) y dos internacionales con Boca en los años 90 (Copa Máster de Supercopa en 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz en 1993). En entrevista con la plataforma Delta, el exdelantero se refirió a las declaraciones de Borja, y allí recordó una conversación que tuvo con Juan Román Riquelme en 2021-2022 sobre elegir a Borja como un posible refuerzo en la delantera del cuadro Xeneize:

“Vengo pidiendo a Borja hace tres o cuatro años y lo hablé con Riquelme [presidente de Boca]. Es el nueve que necesita Boca, juega siempre en el área. Boca necesita un goleador de ese nivel”

El respaldo de Márcico no se limitó a una simple sugerencia. El exfutbolista fue enfático al enviarle un mensaje directo a Borja, al señalar que el oriundo de Tierraalta, departamento de Córdoba, sufrió mucho maltrato en el Mundo River:

“Borja se fue maltratado de River, donde no se sintió respaldado. Por eso yo lo iría a buscar y le diría que venga, que Boca le cambia la vida para bien”, según recogió Delta.

Las razones de Alberto Márcico en pedir a Miguel Ángel Borja

El exjugador argentino pidió a Borja para Boca Juniors - crédito @beto.marcico / Instagram

A la hora de explicar los motivos por los cuales escogería a Miguel Ángel Borja como refuerzo en el ataque del cuadro argentino, Márcico fue detallado con las cualidades que tiene el delantero colombiano en la cancha, argumentando que es lo que necesita Boca Juniors:

“Él juega dentro del área, no va más allá de los vértices, y Boca necesita eso, un goleador de ese nivel. Se fue maltratado de River, por algún motivo no estás bien futbolísticamente. Eso no viene solo. Lo iría a buscar...”, explicó.

Finalmente, le hizo la invitación a Borja para que vistiera la camiseta Azul y Oro, y recordó el caso del exgoleador argentino Gabriel Omar Batistuta, que también jugó en River Plate, y llegó a Boca Juniors a consolidar su carrera como goleador:

“Venite Miguel, que Boca te cambia la vida para bien. Batistuta vino de River a Boca: goleador e ídolo”, finalizó.

Borja le dejó abierta las puertas a Boca Juniors: esto dijo

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja dejó abierta la posibilidad de incorporarse a Boca Juniors, el histórico rival de su anterior club, River Plate, mientras evalúa propuestas de varios países y busca relanzar su carrera con el objetivo de regresar a la selección colombiana para el Mundial 2026.

En una entrevista concedida al programa F90 de ESPN Argentina, Borja afirmó que los próximos días serán decisivos para definir su futuro profesional, ya que analiza ofertas de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México.

En la parte final de la conversación, Borja anticipó que el desenlace de su situación podría conocerse pronto:

“Los próximos diez días serán clave para tomar una decisión muy sabia”, declaró el atacante, según recogió ESPN Argentina

Consultado sobre la opción de vestir la camiseta de Boca Juniors, Borja respondió con cautela:

“No me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca Juniors y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”, expresó el delantero a ESPN Argentina, dejando abierta la posibilidad de un futuro traspaso al club de la Bombonera.

Borja también recordó que antes de su llegada a River Plate existió un acercamiento con Boca Juniors:

“Yo lo dije en una ocasión que tuve contacto con gente del Consejo de Boca, pero eso fue después de la Copa América que se jugó en pandemia, tenía contrato con Palmeiras y en ese momento una de las decisiones que tomé fue llegar a Junior y como soy hincha de Junior llegué, donde jugué dos semestres. Luego fui a Gremio y luego regresé a Junior. Ya después salió lo de River, pero tuve acercamientos con ellos y no se dio por cosas”, relató el futbolista a ESPN Argentina.