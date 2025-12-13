Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Atlético Huila jugará la temporada 2026 afuera de Neiva por los problemas estructurales del estadio Guillermo Plazas Alcid - crédito Atlético Huila

El jueves 11 de diciembre se consumó la desaparición de uno de los clubes con más tiempo en el fútbol colombiano, Atlético Huila, al aprobarse en la Asamblea de la Dimayor que se mudara a Yumbo, Valle del Cauca, cambiando de nombre, escudo y colores desde 2026.

Como si fuera poco, el antiguo presidente de Huila estaría “secuestrando” al cuadro opita, con lo que no permitiría que nadie lo pueda revivir para que mantenga la historia de dicha institución en el departamento, donde fue dos veces subcampeón de la Liga BetPlay en 2007 y 2009.

La Alcaldía de Garzón es la primera interesada en que el conjunto auriverde continúe en la región, con el proyecto de su estadio que terminará a mediados de 2026, e incluso le propuso a los actuales dueños de los opitas para que no se fuera a otra parte, pero aparentemente fue rechazada.

Nuevo capítulo en la “novela” del Atlético Huila

En las últimas semanas, el conjunto de Neiva anunció que se retiraba de la ciudad por las fallas en el estadio Guillermo Plazas Alcid, que ya no podía recibir más público por los problemas estructurales y la necesidad urgente de una demolición en sus tribunas, así que el club se quedó sin escenario.

Sumado a eso, denuncian que el presidente Maruan David Issa se quiere quedar con la marca del Atlético Huila, pues habría inscrito el nombre en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que acabaría con las aspiraciones de cualquier alcaldía o empresa de revivir al club, bajo otra organización.

La marca del Atlético Huila quedaría en manos de su presidente, para que nadie la pueda usar en el fútbol colombiano - crédito AverígüeloVargas/Facebook

Unos documentos publicados por la cuenta de Facebook llamada Averígüelo Vargas, evidenciaron que el directivo registró tanto el nombre Club Deportivo Atlético Huila S.A., como el de Atlético Huila, con el que tendría control de la marca y cualquiera que la use, deberá pagarle por los derechos.

El periódico Diario del Huila informó que el alcalde de Garzón, Francisco Calderón, “junto a su equipo jurídico, iniciará de inmediato las acciones necesarias para proteger los 35 años de historia del club, recordando que el nombre es patrimonio de toda la región".

Así está quedando el estadio Municipal de Garzón, Huila, con la construcción de su tribuna de oriental y a entregarse en 2026 - crédito @RD_Huila85/YouTube

Queda por saber el pronunciamiento del directivo Issa, para conocer su respuesta a los señalamientos por el supuesto robo de la marca de la institución, que dejó a miles de aficionados huérfanos en el departamento y, por primera vez desde 1990, a la ciudad sin fútbol profesional.

Adiós a 35 años de historia

Cuando llegaron los nuevos dueños del Huila, que también eran propietarios del Independiente del Valle, durante la temporada 2023, el objetivo era que el club volviera a la primera división y comenzara un proyecto deportivo exitoso y todo un ejemplo para el fútbol colombiano.

Sin embargo, todo terminó con la desaparición de los opitas por la falta de un mejor estadio, que nunca se renovó tras la suspensión de obras en 2015, por el derrumbe en la tribuna occidental, y los riesgos estructurales en la gradería oriental porque la Alcaldía de Neiva nunca concretó un plan de recuperación.

Atlético Huila jugó las últimas dos temporadas en la Primera B y para 2026 seguirá allí, ahora con el nombre Yumbo del Valle - crédito Atlético Huila

Fundado en 1990, Atlético Huila fue campeón de la Primera B en 1992, 1997 y 2021, además de lograr los subtítulos de la Liga BetPlay 2007-I, ante Atlético Nacional, y de 2009-II contra el Independiente Medellín.

De otro lado, el conjunto de Neiva disputó dos certámenes internacionales en su historia, que fueron la Copa Conmebol 1999, cayendo en octavos frente al Sao Raimundo de Brasil por 4-2, y en la Copa Sudamericana 2010, cuando llegó a la segunda fase y quedó eliminado a manos de San José de Bolivia por marcador global de 5-1.