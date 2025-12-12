Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”

Diego Arias y Alejandro Restrepo quieren ganar la Copa Colombia para celebrar un título al final de la temporada 2025 - crédito Colprensa / Atlético Nacional

Se acerca la final de la Copa Colombia, que pese a tener un mes de retraso en terminar su edición 2025, finalmente llegó a la definición del título con dos equipos que no solo disputarán un clásico regional, sino que se sacarán chispas para quedar en la historia por levantar el trofeo sobre su archirrival de patio.

Los técnicos de Atlético Nacional e Independiente Medellín hablaron en rueda de prensa, mostraron su posición sobre la manera de afrontar la serie y lo que esperan conseguir, pues saben que no será sencilla la victoria en el duelo de ida y de vuelta, porque ambos desean con ansias ese título.

El primer encuentro será el sábado 13 de diciembre y la vuelta el miércoles 17 del mismo mes, siendo el último encuentro de la temporada 2025 del fútbol colombiano y con la novedad de que los verdes podrían disputarla sabiendo si llegarán a Copa Libertadores o Sudamericana.

“Terminar el año celebrando”

El entrenador Diego Arias le dijo a la prensa que esta final es especial por la oportunidad de quitarle un título al rival de patio, dejando claro que tiene la plantilla para equilibrar las cosas a su favor, además de la historia y la jerarquía en esta clase de definiciones pues es el actual bicampeón.

“Es un partido muy importante para nosotros, es la oportunidad de ganar un título para nuestro club frente al rival tradicional y preparándolo para terminar el año celebrando. Lo que está en nuestras manos es hacerlo lo mejor posible, pero estamos seguros, aunque no confiados de que vamos a acercar la final hacia nuestro lado”, dijo.

Diego Arias se acerca a su primer título como técnico de Atlético Nacional, desde su llegada en septiembre de 2025 - crédito Atlético Nacional

Sobre los líos por las expulsiones, el entrenador de Nacional aseguró que “el equipo ha podido terminar con los once hombres y hemos aprendido de la experiencia. No va a ser un partido donde solo vamos a atacar, porque el rival también tiene sus intenciones ofensivas”.

”Este partido es mucho para la historia de los dos clubes y la forma de estar cerca de ese título es hacerlo con toda la pasión”, añadió Diego Arias, confiando en que sus dirigidos afronten la serie con la seriedad que lo obliga, ya que es la última oportunidad de salir campeón en el año.

Atlético Nacional viene de ser eliminado en cuadrangulares de la Liga BetPlay ante Junior - crédito Colprensa

El técnico de Atlético Nacional terminó por explicar la situación de la plantilla, confirmando que tiene a sus hombres disponibles: “Lo más importante es estar juntos. En un partido que nos da la oportunidad de cerrar muy bien el año. En este momento podemos contar con Andrés Sarmiento”.

“Hay que jugarlo con inteligencia”

Por su parte, el entrenador Alejandro Restrepo, del Medellín, dijo que esta sería muy distinta a los encuentros que disputaron en la temporada: “Ahora son partidos totalmente distintos, saber que todos nos estamos jugando mucho. Hay que jugarlo con inteligencia, táctica y calidad técnica de nuestros futbolistas”

“En nuestra cabeza, en la mía, cuerpo técnico y jugadores, está en intentar ganar la final. El equipo ha hecho la campaña con más puntos en su historia, ha mostrado un fútbol y hemos intentado competir de la mejor manera (…) nosotros queremos dar una nueva alegría; hoy la cabeza está en eso”, añadió.

Alejandro Restrepo quiere su primer trofeo con Medellín y terminar 2025 de la mejor manera - crédito David Jaramillo / Colprensa

Sobre el nivel del Medellín, que viene de ser eliminado en la Liga BetPlay, Restrepo dijo que “el equipo ha mostrado una versatilidad en cuanto a estructura, nómina y recambio de jugadores. No es mucho el tiempo que tienes, creo que ese trabajo acumulado del año, es lo que permite, a través de las pocas sesiones de entrenamiento, ajustar un plan e ir por él. Con toda la consciencia de que ese plan es el mejor para competir la serie; es importante tener eso claro”.

“Sabemos de la calidad que tiene el rival, es uno que aprovecha esos errores, nosotros tenemos muchas ocasiones de gol, debemos ser efectivos y tener es tranquilidad para ir arriba o mantenerla en igualdad, no darle la oportunidad a las individualidades, no permitir espacios, que podamos atacar”, finalizó.