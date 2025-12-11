James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000

James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y John Córdoba regresan a la cancha donde iniciaron sus carreras profesionales - crédito AFP

El estadio Polideportivo Sur se prepara para ser el punto de reencuentro de grandes figuras del deporte colombiano el próximo viernes 19 de diciembre, ocasión en la que se celebrará la segunda edición del Día del Fútbol Envigadeño.

Esta jornada especial tiene por objetivo rendir tributo a quienes construyeron su carrera futbolística desde la cantera de Envigado, transformándose en referentes tanto dentro como fuera del país.

La lista de confirmados, según detallaron los organizadores, incluirá nombres de amplia trayectoria internacional. Encabezando la nómina de invitados, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y John Córdoba regresarán a la cancha en la que iniciaron su tránsito profesional.

A ellos se unirán jugadores que también portaron la camiseta verde y naranja, como Carlos Terán, Frank Fabra, Andrés Tello, Daniel Londoño, Edison López, Daniel Arcila y Duván Vergara. Todos compartirán terreno para recrear esos primeros goles y victorias que dieron forma a sus carreras antes de saltar a ligas de alto nivel.

La celebración rinde homenaje a futbolistas formados en la cantera de Envigado que triunfan en ligas nacionales e internacionales - crédito diadelfutbolenvigadeno/Instagram

El formato del Día del Fútbol Envigadeño contempla un enfrentamiento entre los jugadores surgidos en Envigado y una Selección Antioquia compuesta por nombres históricos y actuales del fútbol colombiano.

Entre los invitados destacan David Ospina, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Emilio Aristizábal, Yairo Moreno, Sebastián Gómez, Santiago Arias, Daniel Cataño, Kevin Castaño, Brayan Castrillón y Alfredo Morelos, quienes aportarán su experiencia y calidad al espectáculo.

La organización del evento ha confirmado la presencia de entrenadores emblemáticos, como Francisco Maturana, René Higuita, Rubén Darío Bedoya, Juan Carlos Álvarez, Juan Carlos Sánchez y Andrés Orozco, quienes tendrán la responsabilidad de definir las alineaciones y estrategias de los equipos, dotando al encuentro de un nivel táctico y simbólico relevante.

Las entradas ya pueden adquirirse en latiquetera.com, con costos de $20.000 + servicio para las tribunas Norte y Sur, y $35.000 + servicio en la tribuna Occidental. La organización del evento es fruto del trabajo conjunto entre la Alcaldía de Envigado y el Inder Envigado, que buscan homenajear a quienes han proyectado el nombre del municipio en el ámbito futbolístico mundial y han servido de inspiración para las nuevas generaciones.

Las entradas para el Día del Fútbol Envigadeño están disponibles en latiquetera.com con precios desde $20.000 para las tribunas Norte y Sur - crédito diadelfutbolenvigadeno/Instagram

¿Cómo se vivió en el 2024?

Las celebraciones en torno al Día del Fútbol Envigadeño 2024 ofrecieron un espectáculo inolvidable en Envigado, Colombia, con un partido entre figuras históricas que brillaron en el club local.

Entre los nombres de mayor renombre estuvo Juan Fernando Quintero, así como Frank Fabra. La jornada también reunió al recordado exjugador de Boca, Freddy Guarín, quien sumó su talento al evento, además de Giovanni Moreno, Néider Morantes o Matheus Uribe.

El encuentro resultó sumamente disputado, con ambos equipos llegando a igualar seis goles al final del tiempo reglamentario. Para definir al vencedor, el marcador llevó la definición hacia los penales. Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Giovanni Moreno, conocido por su paso tanto en Racing como en su etapa en el fútbol colombiano, quien ya retirado, sorprendió a todos con su ejecución: “marcó su penal con una rabona espectacular”.

Evento que reúne a figuras nacionales que han estado en las filas de Envigado - crédito @Juezcentral/X

El desenlace quedó en manos de Frank Fabra en la última ejecución. El lateral, reconocido por su capacidad ofensiva en el fútbol argentino, enfrentó al portero con una curiosa maniobra: dio un pequeño salto antes de rematar y cruzó el disparo hacia su derecha; sin embargo, el guardameta intuyó la trayectoria y evitó el gol.

De ese modo, la definición terminó favoreciendo al equipo rival por 4-3 en la tanda de penales. La fiesta del fútbol en Envigado quedará en la memoria por el despliegue de talento y la emotiva presencia de quienes han dejado una huella imborrable en la historia del club.