Deportes

Lionel Messi regresará a Colombia: el campeón de la MLS jugará un amistoso ante Atlético Nacional, en Medellín

El equipo estadounidense, liderado por el jugador argentino, visitará el estadio Atanasio Girardot el 31 de enero de 2026 para un amistoso contra grandes estrellas del fútbol internacional

El cuadro de Miami se
El cuadro de Miami se consagró campeón en el estadio Chase de Fort Lauderdale, tras vencer al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Muller - crédito Lynne Sladky / AP Foto

La confirmación de que Lionel Messi jugará un partido amistoso en Medellín en 2026 ha generado una ola de entusiasmo entre los aficionados al fútbol en Colombia y el continente.

La gran figura del Inter Miami jugaría a comienzos del 2026 ante Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes de la Liga Betplay.

El periodista de la cadena
El periodista de la cadena Dsports confirmó el amistoso entre el equipo de Messi y el verdolaga - crédito @MauricioGPF / X

El encuentro, que enfrentará al Inter de Miami contra Atlético Nacional, se disputará el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, según informó el periodista Mauricio González Arteaga en su cuenta de X.

La noticia no solo representa el regreso del astro argentino al país tras más de una década: se perfila como uno de los eventos deportivos más esperados del año, con la promesa de reunir a varias figuras internacionales en un escenario emblemático.

“Messi regresa a Medellín, ahora con el Inter Miami. El martes se realizará la presentación en rueda de prensa del partido amistoso frente al Atlético Nacional a realizarse el 31 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín. El partido es organizado por el empresario Ricardo Leyva”, detallaron.

Más detalles del partido entre Inter Miami y Atlético Nacional

- crédito Jefatura de Prensa
- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

En complemento a la información que entregó el periodista Mauricio González, fuentes internas de ambos clubes confirmaron a RCN Radio, que el acuerdo para la realización del partido está completamente cerrado y que Medellín será la sede definitiva del compromiso.

El evento ha sido calificado por referentes del fútbol como “El partido de la historia”, dada la magnitud de los protagonistas y el contexto en el que se desarrollará.

La última vez que Messi jugó en Colombia fuera de compromisos con la Selección Argentina fue hace trece años, también en un partido de exhibición en Medellín, lo que añade un componente nostálgico y especial a su regreso.

Con una victoria por 3-1,
Con una victoria por 3-1, los dirigidos por Javier Mascherano, se consagraron como campeones - crédito Sam Navarro / Imagn Images

El Inter de Miami, reciente campeón de la MLS, llegará a Colombia con su plantilla estelar, en la que destacan, además de Messi, jugadores de renombre internacional como Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Édier Ocampo. La presencia de estas figuras ha incrementado la expectativa entre los fanáticos, que ven en este amistoso una oportunidad única para presenciar a varios de los futbolistas más reconocidos del momento en acción.

Por parte de Atlético Nacional, el partido será una vitrina para presentar su proyecto deportivo de cara a 2026 y medir su nivel frente a un club que, desde la llegada de Messi, se ha consolidado como un fenómeno global. El Atanasio Girardot, considerado uno de los templos deportivos más importantes de Colombia, será el escenario de este enfrentamiento que ya ha comenzado a marcar la agenda futbolística del próximo año.

La fecha del 31 de enero de 2026 ya figura en el calendario de miles de hinchas, que esperan con expectativa la llegada de Messi y el espectáculo que promete este duelo internacional.

Así fue la última visita de Lionel Messi a Colombia

El astro argentino estuvieron el
El astro argentino estuvieron el 29 de junio de 2013 en Colombia- crédito Conmebol - AFP

La exhibición futbolística conocida como la “batalla de las estrellas” concluyó con una victoria de Lionel Messi y su equipo por 9-6 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde cerca de 12.000 espectadores ovacionaron al astro argentino.

El evento, que reunió a figuras internacionales, estuvo precedido por una protesta de padres e hijos que reclamaban el cumplimiento de una promesa de firma de autógrafos, lo que provocó un retraso de noventa minutos en el inicio del partido.

En el terreno de juego, Messi lideró a un equipo compuesto por compatriotas como Javier Mascherano, Emiliano Insúa, Ricardo Álvarez, Martín Demichelis, Pablo Aimar, Sergio Agüero y Agustín Orión. El encuentro también contó con la participación de destacados futbolistas internacionales: los brasileños Robinho y Diego Ribas, los italianos Antonio Cassano, Pablo Osvaldo y Marco Materazzi, el francés Eric Abidal, el eslovaco Marek Hamsik, el español Bojan Krkic y los colombianos James Rodríguez, Dorlan Pabón, John Viáfara, Mario Yepes, Giovanni Hernández y Macnelly Torres.

Temas Relacionados

Lionel Messi Atlético Nacional Inter de Miami Estadio Atanasio Girardot Luis SuárezAmistosos internacionalesInter Miami vs. Atlético NacionalColombia Deportes

Últimas Noticias

