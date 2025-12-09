Deportes

Figura de la selección Colombia salió del fútbol brasileño, a seis meses del Mundial

El experimentado lateral colombiano busca club para asegurar minutos y mantener su protagonismo en la Selección Colombia, tras finalizar su contrato con el Bahía por desacuerdos económicos

La figura de la selección
La figura de la selección Colombia no continuará en su club - crédito Chandan Khanna / AFP

A seis meses de que comience la Copa del Mundo de la Fifa de 2026, la selección Colombia comienza a preparar lo que será su debut, el 17 de junio en el estadio Azteca ante Uzkebistán.

En los últimos días, además de la confirmación de los amistosos ante Croacia y Francia en la fecha Fifa de marzo, la última serie de partidos, previo al comienzo de la séptima participación de la Tricolor en Mundiales, también preocupa el futuro y estado de algunas figuras bajo el mando de Néstor Lorenzo.

El defensor bogotano se despidió
El defensor bogotano se despidió del club en el cual estuvo desde 2024 - crédito @santiagoarias13 / Instagram

En este caso, se trata del futuro de Santiago Arias, defensor de la selección Colombia, y que pese al cariño del público, como la adaptación que tuvo en el fútbol brasileño, no continuará en el equipo dirigido por el exportero brasileño Rogerio Ceni.

Según el reporte que entregó el portal deportivo de Globo Esporte, el 4 de diciembre de 2025, el partido ante Fluminense por la fecha 38 de la Serie A de Brasil.

Además, detallaron que el defensor de 33 años no continuará, debido al alto costo de su renovación, por parte de los agentes del exjugador del PSV y Atlético de Madrid.

“Las negociaciones terminaron porque los valores solicitados por los agentes del jugador fueron considerados demasiado altos por el Bahía”, dice el informe de Globo Esporte.

Mensaje de despedida en redes sociales

Santiago Arias jugó en la
Santiago Arias jugó en la temporada 2025 con el Bahía - crédito Luisa González / REUTERS

Por otra parte, el mismo 4 de diciembre, Arias publicó un mensaje de despedida a los fanáticos, agradeciendo por el tiempo que estuvo en el cuadro Tricolor (apodo por el cual se conoce al Bahía):

“Un partido inolvidable en nuestro estadio: 🙌🏼🇳🇱 Una victoria importante llena de entrega y orgullo, mi familia siempre presente, además de ser mi motivación, y el apoyo de nuestra afición que nunca falla!!#bbmp💙❤️“.

Estadísticas de Santiago Arias en el fútbol brasileño

El colombiano llegó procedente del
El colombiano llegó procedente del fútbol de los Estados Unidos - crédito @ecbahia / X

Durante la temporada 2025, Arias jugó un total de 35 partidos en 2.596 minutos, y en dónde anotó un gol, en todas las competencias.

Jugó 21 partidos en la Serie A de Brasil, en 1.415 minutos, siendo la competencia en la cual tuvo más minutos, y el único gol que marcó en su paso por el fútbol brasileño fue el 9 de marzo de 2025, en las semifinales del Campeonato Bahiano ante el Jacupiense:

  • 9 de marzo de 2025 - Semifinales Copa Bahiana: 90 minutos y gol en el Jacupiense 0-5 Bahía

En su último encuentro con el Bahía, Arias disputó los noventa minutos en la derrota 2-0 frente al Fluminense, cerrando así una etapa en la que logró consolidarse como titular y sumar logros importantes. Conquistó un campeonato estatal y la Copa del Noreste, aunque en la recta final del Brasileirao perdió la titularidad y compartió minutos con otros jugadores en su posición.

A sus 33 años, Santiago Arias cuenta con una trayectoria internacional que incluye pasos por el Sporting Lisboa de Portugal, el PSV de Países Bajos, el Atlético de Madrid y el Granada de España, el Bayer Leverkusen de Alemania y el Cincinnati de Estados Unidos, antes de su llegada al Bahía. Su experiencia y regularidad en el campo lo mantienen como una opción relevante para el combinado nacional, aunque la necesidad de asegurar minutos en un nuevo club será determinante para su futuro en la selección.

Así están los grupos del Mundial 2026

El Mundial de 2026 será
El Mundial de 2026 será la primera edición que contará con 48 selecciones - crédito Jeenah Moon / REUTERS
  • Grupo A: México, Sudádrica, Corea del Sur, UEFA 4
  • Grupo B: Canadá, UEFA 1, Qatar, Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haiti, Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje intercontinental
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA 2, Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2, Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje intercontinental 1, Uzbekistán, Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

