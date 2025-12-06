Deportes

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: “Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro”

El ex seleccionador de Honduras y Ecuador alertó sobre la manera en que se puedan afrontar los partidos de la fase de grupos contra Uzbekistán o el ganador del repechaje

Luis Fernando Suárez es recordado
Luis Fernando Suárez es recordado por disputar los mundiales de 2006 con Ecuador y 2014 con Honduras - crédito Colprensa

Luis Fernando Suárez, exseleccionador de Costa Rica, Ecuador y Honduras, advirtió sobre el riesgo de subestimar a los rivales de la selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, debido al fervor de una parte de la afición.

Todo se debe a dos de los rivales que enfrentrá la Tricolor, que son Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo, que en el papel parecen sencillos, pero el entrenador dejó claro que pueden complicar al combinado nacional.

“Hay un montón de interrogantes”

En declaraciones recogidas por Deportes RCN, Suárez señaló que existe una tendencia a mirar por encima del hombro a selecciones menos reconocidas, lo que podría poner en peligro el desempeño del equipo nacional en una cita que, por primera vez, contará con 48 equipos.

El técnico, que se fue del Deportivo Pereira en el primer semestre de 2025, enfatizó que el desconocimiento sobre los adversarios puede llevar a errores de cálculo: “Creo que se peca por desconocimiento o a veces como somos los colombianos, miramos por encima del hombro cada cosa”.

Así quedó el grupo de
Así quedó el grupo de Colombia con Portugal, Uzbekistán y el ganador de un repechaje en México - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

El análisis de Suárez sobre los posibles rivales del repechaje fue detallado. Sobre Jamaica, destacó su fortaleza física y la experiencia de sus jugadores en la liga inglesa, pues “tiene una capacidad grande y muy fuerte. Casi todos juegan en Inglaterra”. En cuanto al Congo, subrayó que se trata de un equipo que ha vencido a selecciones africanas de peso: “Déjeme decirle que ese equipo jugó contra Nigeria y Camerún y a los dos les ganó. Hay que mirarlos de otra manera, hay que jugar los partidos”.

Suárez también expresó sus dudas sobre el nuevo formato del Mundial 2026, que por primera vez reunirá a 48 selecciones: “Hay un montón de interrogantes. Esperemos que se dé un buen torneo. Si me pregunta a mí ya como más escuetamente qué quiero, me gustaría que fuera más corto, que no fuera tan grande el número de equipos”.

Estos son los 12 grupos
Estos son los 12 grupos del mundial, con 42 equipos ya definidos y seis por conocerse en marzo de 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Además, advirtió sobre los desafíos adicionales que implica el formato, como la necesidad de disputar un partido más para alcanzar el título y las posibles sorpresas que puedan dar equipos menos tradicionales. También mencionó factores externos como la calidad de los campos y las altas temperaturas previstas en Estados Unidos y México.

“Portugal es un rival temible”

Desde otra perspectiva, José Pekerman, extécnico de la Tricolor, analizó el grupo del equipo nacional en el programa Balón Dividido de ESPN, refiriéndose al poderío de Portugal y su nivel en los últimos años: “Es un rival temible, es un desafío enorme. Es hermoso jugar con los mejores equipos… Colombia ha jugado amistosos con Alemania, con España, en partidos excelentes en Europa, así que yo confío en que pueda hacer un gran partido también en el debut”.

Néstor Lorenzo ya mejoró el
Néstor Lorenzo ya mejoró el inicio que José Pekerman tuvo en su primer año con la selección Colombia y ahora va por el mundial de 2026 - crédito FCF

El argentino también resaltó el papel de figuras clave como James Rodríguez y Luis Díaz, en especial por el exjugador de León y que actualmente busca equipo para 2026: “Estoy seguro de que en donde esté, pero que él hará todo lo posible para llegar bien. Con esa experiencia me parece que va a llegar de una manera que hoy nos va a despejar las dudas”.

En relación con las expectativas de la afición y el momento del equipo, Pekerman señaló que Colombia está cada vez más cerca de alcanzar un título importante, tras haber sido finalista de la Copa América el año anterior. El técnico argentino consideró que la madurez y el talento del plantel son factores que pueden llevar a la selección a lograr grandes objetivos en el Mundial 2026.

