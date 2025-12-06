Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Colombia debutará en Ciudad de México contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026 - crédito Dan Mullan / Pool vía REUTERS | @ibaillanos/IG

Luego del sorteo de los grupos que integrarán las selecciones que participarán de la Copa Mundial de Fútbol de la Fifa que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, el streamer español Ibai Llanos, un amante del balompié, dejó sus impresiones sobre cómo quedaron las selecciones de Latinoamérica, incluida la Selección Colombia.

El equipo Tricolor quedó ubicado en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y una selección aún por definir (ubicada como la llave de repechaje internacional 1), y que será ocupado por Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

En su revisión de cada uno de los grupos, empezando por el de su país de origen (España), Llanos dejó ver, según su consideración, cuáles son las verdaderas posibilidad de cada uno de los combinados nacionales, pero además dejó una invitación a participar en un concurso que premiará a quien vaticine a los dos finalistas y el campeón del Mundial de Estado Unidos, México y Canadá 2026.

“Quien acierte los finalistas del Mundial 2026 y el campeón del mundo 2026 se llevará el premio que quiera, porque los grupos ya están hechos. Vamos a verlos”, relata al inicio de la grabación Ibai.

Así quedaron sorteados los doce grupos del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito REUTERS/Carlos Barria

“Atención al grupo (H) de España con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. España y Uruguay en el mismo grupo, pero también Cabo Verde y Arabia Saudí. Grupo rarísimo”, indicó el creador de contenido al iniciar con su selección.

Luego llegó el turno para los liderados por el astro argentino Lionel Messi y vigentes campeones del certamen, y les auguró un buen comienzo: “Grupo (J) de Argentina. Ojo con la selección de Leo Messi, con Argelia, Jordania y Austria. Creo que un grupo bastante bueno para Argentina”.

Ibai Llanos ve a la Selección Colombia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como favorita

Cuando le correspondió Colombia, Ibai Llanos soltó esta perla: “Para mí puede ser una de las sorpresas”.

Seguido a esto el famoso presentador creador de La Velada del Año (un evento boxístico amateur en el que participan influencers), dijo sobre el combinado cafetero lo siguiente: “Va con Uzbekistán y Portugal y otro equipo que salga de la repesca. Creo que lo tiene bien Colombia para pasar de grupos.

Ibai Llanos también consideró que Argentina tiene un grupo que le permitirá superar sin problemas la fase de grupos - crédito @ibaillanos/IG

Luego, el español continuó con el grupo (A) de México “que va con Corea del Sur, Sudáfrica y otro equipo que salga de la repesca”, agregó, y concluyó en este caso: “Creo que México lo tiene bien también para pasar de grupos”.

Del lado del grupo (E) de Ecuador, “que va con Curaçao, Costa de Marfil y Alemania”, detalló Ibai, y también le tiene fe a los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece: “Creo que Ecuador también va a pasar; confío mucho en Ecuador”.

En el caso de la selección de Paraguay, y que compone junto a Estados Unidos, Australia y otro equipo que salga de una de las repescas europeas (que definirán entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo) el grupo D, Llanos aseveró: “Complicado, pero creo que es viable”.

En el grupo L, Panamá está con Inglaterra, Ghana y Croacia. Aquí la situación, según Ibai, es más compleja que en los casos anteriores: “Lo veo muy, muy complicado para los panameños”.

Colombia debuta en el Estadio Azteca de Ciudad de México con Uzbekistán el 17 de junio de 2026 - crédito @ibaillanos/IG

Al final, Ibai Llanos aclaró los detalles del sorteo que mencionó al comienzo del video.

“Los que acertéis en comentarios, los finalistas y el campeón del mundo 2026, entraréis en un sorteo. Y de ese sorteo habrá un ganador que me pida lo que le apetezca, porque quien sea capaz de adivinar los finalistas y el campeón del mundo a seis meses de que se celebre el Mundial, se merece un buen premio”, concluyó el streamer español que la tarde del jueves 4 de diciembre causó furor en la Comuna 13 de Medellín.

Allí, y aprovechando su paso por Colombia, el creador de contenido grabó un video blog de lo que fue su paso por Colombia, y como parte de un recorrido gastronómico por Latinoamérica que ya lo llevó por Argentina, Chile y Perú, que en los próximos días compartirá a través de su cuenta en la plataforma YouTube.