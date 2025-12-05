Sorteo Mundial 2026: Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo, el “Repechaje Internacional 1″ que enfrentará a Colombia y completa el grupo K

El ganador de Nueva Caledonia-Jamaica se enfrentará a República Democrática del Congo (Foto: Reuters /Denis Balibouse)

Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo. Uno de estos tres países será parte del Mundial 2026:

La bolilla del “Repechaje Internacional 1″ (FIFA Playoff 1) ocupó el Bombo 4 en la previa del sorteo junto con las otras cinco bolas de repesca y las seis selecciones peores ubicadas en el Ranking FIFA de las 42 clasificadas de manera directa (Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda).

El grupo K, de la selección Colombia, Portugal y Uzbekistan acogerá al FIFA Playoff 1. El jueves 26 de marzo se enfrentarán Jamaica y Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Chivas de Guadalajara por la semifinal. El ganador jugará por el boleto al Mundial 2026 el martes 31 de marzo en el mismo recinto contra República Democrática del Congo.

Con la ampliación de la cantidad de selecciones, la FIFA decidió guardar seis boletos de repechaje: cuatro para los países UEFA y dos para seis selecciones clasificadas desde Conmebol, Concacaf (2), Asia, África y Oceanía.

En ese contexto, determinó que los dos países que estaban mejor ubicados en el último Ranking FIFA previo al sorteo de diciembre esperarían directamente en la final y los otros cuatro deberían disputar una semifinal. Es por eso que República Democrática del Congo (56°) logró avanzar directamente a la definición al igual que lo hizo Irak (58°) por la otra llave.

Los africanos fueron segundos en la fase inicial del clasificatorio de África con 22 puntos, a dos del líder Senegal que se quedó con uno de los nueve boletos directos a la Copa del Mundo 2026 que tuvo ese continente. Los de Congo perdieron sólo dos juegos de los diez que disputaron en su zona (ante Senegal y contra Sudán), lo que los convirtió en el segundo mejor escolta detrás de Gabón de los cuatros que avanzaron al mini playoff por el Repechaje.

Dieron el golpe al vencer por la mínima a Camerún en semifinales con un gol agónico de Chancel Mbemba, defensor que milita en el Lille de Francia. En la final empataron 1-1 con Nigeria en tiempo regular y fue otra vez el capitán Mbemba el que los puso en esta chance histórica de jugar un Mundial por primera vez con esta denominación, ya que en 1974 el país disputó la Copa del Mundo en Alemania bajo el nombre de Zaire.

Así serán los dos cruces del Repechaje Internacional

Es porque eso que Jamaica (70° del ranking FIFA) y Nueva Caledonia (149°) deberán disputar una semifinal para finalmente disputar con Congo el boleto al Mundial. Los Reggae Boyz lideraron el Grupo E de la fase inicial de Concacaf con 12 puntos por delante de Guatemala, pero se vieron sorprendidos por Curazao en la segunda fase: quedaron segundos en el Grupo B por un punto y se perdieron la chance de sacar el pasaje directo.

El representativo oceánico, el más débil en los papeles de todo el sorteo del Mundial, quedó como líder del Grupo A en la segunda fase del clasificatorio de su región por delante de Fiji. Golearon en semifinales al escolta de la otra zona (3-0 sobre Tahití), pero se vieron superados en la final por el único boleto que tiene Oceanía: Nueva Zelanda los venció 3-0 y los envió al Repechaje. Hay que tener en cuenta que Australia juega el clasificatorio de Asia desde las Eliminatorias para el Mundial 2010.

SEMIFINAL REPECHAJE INTERNACIONAL 1

Jueves 26 de marzo del 2026

Jamaica vs. Nueva Caledonia

Horarios: 23.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 22.00 (Bolivia y Venezuela) / 21.00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 20.00 (México) / 3AM del viernes 27 de marzo (España)

Estadio: Estadio Akron (Guadalajara, México)

FINAL REPECHAJE INTERNACIONAL 1

Martes 31 de marzo del 2026

República Democrática del Congo vs. Jamaica/Nueva Caledonia

Horarios: 23.00 (España) / 18.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 17.00 (Bolivia y Venezuela) / 16.00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 15.00 (México) /

Estadio: Estadio Akron (Guadalajara, México)

La sede del Repechaje 1 (Foto: Reuters/Daniel Becerril)