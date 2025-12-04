Se esperaba que fuera figura en Millonarios, pero el club anunció su salida: Juan Ramírez es nuevo jugador de Llaneros

El volante jugó 14 partidos con Millonarios en los que no convirtió goles - crédito @juanramirezm10/Instagram

La llegada de Juan José Ramírez a Llaneros marca un nuevo capítulo para el joven mediocampista, quien continuará su carrera en la Primera División del fútbol colombiano tras dos etapas poco destacadas en Millonarios.

El club de Villavicencio anunció oficialmente la incorporación del antioqueño de veintitrés años, quien se integrará en calidad de préstamo durante un año, mientras su vínculo contractual con el conjunto bogotano se extiende hasta mediados de 2028.

La confirmación de la salida de Ramírez se produjo luego de que Millonarios oficializara la rescisión de contrato de otros tres jugadores: Ramiro Brochero, Bruno Savio y Cristian Cañozales.

En contraste, Ramírez abandona el club rumbo a otro equipo del ámbito local, sumando así su cuarta experiencia profesional tras haber vestido las camisetas de Orsomarso y Real Cartagena en la segunda división, además de sus dos ciclos en la plantilla capitalina.

El 'Chocolo' Ramírez jugará en primera división con el equipo de Villavicencio - crédito Llaneros

El propio Llaneros dio la bienvenida al volante con el mensaje: “Juan José Ramírez – Mediocampista. Velocidad, instinto y gol. ¡La historia del ‘Chocolo’ empieza hoy!”, acompañado de un video que rememora sus logros y resaltando el potencial ofensivo que busca capitalizar la entidad de Meta. Según expuso el club, la expectativa sobre el desempeño de “Chocolo” responde a sus actuaciones en el ascenso, donde fue determinante en la obtención de un título con Orsomarso, aunque el ascenso a la máxima categoría no llegó a concretarse.

En cuanto a los movimientos en la nómina, Millonarios todavía mantiene bajo evaluación la continuidad de otros integrantes de la plantilla y estudia nuevas incorporaciones. Por ahora, la única alta confirmada corresponde a Carlos Darwin Quintero, quien se posiciona como el refuerzo creativo del conjunto azul para la temporada 2026.

Mientras la dirigencia de Llaneros se muestra optimista con la llegada de su nueva figura, el club planea disputar la liga y la copa nacionales con la meta de consolidar la permanencia en la categoría y competir en los principales frentes. Así, el futuro profesional de Ramírez encuentra nueva dirección, tras no haber logrado estabilidad en un equipo mayor, pese a haber sido dirigido por técnicos como Alberto Gamero, David González y Hernán Torres en Millonarios.

Carlos Darwin Quintero, el único fichaje confirmado de Millonarios para el 2026

El contrato incluye una cláusula para que sea renovado hasta 2027 - crédito Millonarios FC

La incertidumbre sobre el futuro inmediato del Deportivo Pereira ha impactado de lleno en la continuidad de su plantilla, conduciendo a la salida de referentes históricos y abriendo la puerta a renovaciones en otras escuadras del fútbol colombiano. Entre los jugadores que han optado por desvincularse del equipo se encuentra Carlos Darwin Quintero, quien, a sus treinta y ocho años, finalmente acordó su incorporación al Millonarios tras un proceso de negociación que se extendió durante varias semanas.

El anuncio oficial del club capitalino se produjo en la tarde del catorce de noviembre, confirmando que el atacante firmó contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de una renovación por una temporada adicional. Millonarios celebró la llegada de Quintero con mensajes enfáticos en sus redes sociales: “Como en toda teoría evolutiva, los mejores se adaptan y crecen. Carlos Darwin Quintero llega para revolucionar nuestro ADN competitivo”.

Carlos Darwin Quintero - crédito @MillosFCoficial/X

La decisión del futbolista estuvo marcada por diversas alternativas. Además del club azul, equipos como América de Cali e Independiente Santa Fe se interesaron por los servicios del delantero. Sin embargo, según la información difundida, Millonarios logró imponerse en la puja gracias a la solidez de su oferta económica.

El panorama del equipo dirigido actualmente por Hernán Torres presenta otras incógnitas. La reciente eliminación de la fase regular de la Liga Betplay obligó a Millonarios a aguardar los desenlaces de los cuadrangulares para celebrar su participación en la próxima Copa Sudamericana