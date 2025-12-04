Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa de la Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.
El partido está programado para las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot y puede definir el clasificado a la final de Navidad del grupo A.
Cinco datos del clásico Paisa entre Nacional vs. Medellín
- Atlético Nacional es el segundo equipo que más veces recuperó la posesión en el tercio ofensivo del campo en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025, con 13. Es superado solamente por Atlético Bucaramanga, con 15.
- Independiente Medellín lleva siete partidos sin perder ante Atlético Nacional en Cuadrangulares de Primera División, con tres triunfos y cuatro empates en su haber. La última vez que el Verdolaga se llevó la victoria ante el DIM en esta etapa fue en junio de 2005 (2-1, de local).
- Atlético Nacional no perdió en sus dos partidos como local hasta el momento en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025 (1V 1E). La última vez que logró terminar esta etapa sin caer en casa fue campeón (Finalización 2024, 2V 1E).
- Independiente Medellín es el equipo que más secuencias de 10+ pases realizó en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025, con 36 en total, siendo el único conjunto en superar la línea de las tres decenas en el rubro.
- Independiente Medellín realizó el 13% de sus pases en largo en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025, la proporción más baja entre todos los equipos en esta etapa del campeonato
Ficha del partido
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025
- Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
- Fecha y hora: jueves 4 de diciembre - 6:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play
- Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Juan Rengifo, Juan Bauzá y Alfredo Morelos.
- D.T. Atlético Nacional: Diego Arias.
- Posible alineación Independiente Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torinajo, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera; Francisco Fydriszewski y Brayan León.
- D.T Independiente Medellín: Alejandro Restrepo.
