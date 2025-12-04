Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

El clásico paisa se volverá a vivir en el Coliseo de la 70-crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa de la Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

El partido está programado para las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot y puede definir el clasificado a la final de Navidad del grupo A.

Cinco datos del clásico Paisa entre Nacional vs. Medellín

Atlético Nacional es el segundo equipo que más veces recuperó la posesión en el tercio ofensivo del campo en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025, con 13. Es superado solamente por Atlético Bucaramanga, con 15.

Independiente Medellín lleva siete partidos sin perder ante Atlético Nacional en Cuadrangulares de Primera División, con tres triunfos y cuatro empates en su haber. La última vez que el Verdolaga se llevó la victoria ante el DIM en esta etapa fue en junio de 2005 (2-1, de local).

Atlético Nacional no perdió en sus dos partidos como local hasta el momento en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025 (1V 1E). La última vez que logró terminar esta etapa sin caer en casa fue campeón (Finalización 2024, 2V 1E).

Independiente Medellín es el equipo que más secuencias de 10+ pases realizó en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025, con 36 en total, siendo el único conjunto en superar la línea de las tres decenas en el rubro.

Independiente Medellín realizó el 13% de sus pases en largo en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II – 2025, la proporción más baja entre todos los equipos en esta etapa del campeonato

Ficha del partido

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora: jueves 4 de diciembre - 6:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win + Fútbol y Win Play

Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Juan Rengifo, Juan Bauzá y Alfredo Morelos.

D.T. Atlético Nacional: Diego Arias.

Posible alineación Independiente Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torinajo, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera; Francisco Fydriszewski y Brayan León.

D.T Independiente Medellín: Alejandro Restrepo.