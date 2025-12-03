Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

En la celebración por el ascenso, el máximo accionista fue atacado por cientos de aficionados y debió correr para salvar su vida - crédito @cesaralo/X

La tarde en que el Cúcuta Deportivo selló su regreso a la primera división del fútbol colombiano, el estadio General Santander se transformó en un escenario de emociones extremas: euforia colectiva, tensión deportiva y un conflicto latente que volvió a salir a la superficie.

Todo se debe a las agresiones contra José Augusto Cadena, máximo accionista del club y que es responsable de las últimas crisis económicas del club, así como la desaparición del fútbol colombiano en 2020 por perder el reconocimiento deportivo y la liquidación de la Superintendencia de Sociedades.

De esta manera, la celebración por el ascenso quedó enmarcada por los ataques al empresario, que sigue sin ser querido por los hinchas porque no le perdonan lo ocurrido hace cinco años, además de que hace temer que en 2026 se repita lo mismo durante la Liga BetPlay.

Cadena corrió por su vida

La fiesta en el General Santander no logró ocultar las fracturas internas del club, pues mientras los hinchas invadían la cancha para festejar el retorno a la Liga BetPlay, la presencia de José Augusto Cadena, máximo accionista y dueño del equipo durante la última década, desató una reacción hostil.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la multitud pasó de la alegría a los reproches, con gritos, insultos y empujones contra el máximo accionista, que no pudo defenderse de los ataques y le tocó correr para no ser víctima de golpes que lo lesionaran de gravedad.

El máximo accionista del club debió correr a un sector cercado por la Policía, donde tampoco se salvó de los ataques de algunos aficionados en las tribunas - crédito @losmotilonestv/X

Este hecho obligó a Cadena a retirarse apresuradamente, escoltado por la Policía y protegido por un cordón de seguridad, pero que tampoco se salvó de un grupo de personas que le lanzaron objetos desde la tribuna occidental, mostrando el desprecio de los simpatizantes al polémico empresario.

Este episodio, lejos de ser anecdótico, evidenció la persistente ruptura entre la afición y la dirigencia. Para muchos seguidores, el ascenso representa una hazaña atribuible exclusivamente a los jugadores y al cuerpo técnico, pero no de la administración encabezada por Cadena, cuya gestión ha estado marcada por controversias, sanciones y protestas a lo largo de los años.

José Cadena es responsable de la crisis económica que provocó la desaparición del Cúcuta Deportivo en 2020 - crédito Colprensa

La jornada, que debía simbolizar la reconciliación tras años de dificultades y desaparición temporal del club, terminó reafirmando la distancia entre la hinchada y la directiva. El Cúcuta Deportivo regresa a la élite del fútbol colombiano, pero lo hace con una fractura institucional que quedó expuesta en el momento más esperado por su ciudad.

Un partido de infarto

El club, tras cinco años de ausencia y una travesía marcada por la incertidumbre administrativa, logró el ascenso en una final que mantuvo en vilo a los treinta y dos mil aficionados presentes.

El partido de vuelta ante Real Cundinamarca comenzó con la presión de remontar el 1-0 adverso de la ida en Bogotá. Los locales impusieron su ritmo desde el inicio y, a los doce minutos, Lucas Ríos igualó la serie con un remate desde el centro del área.

Cúcuta Deportivo se coronó campeón del segundo semestre de la Primera B y ascendió a la Liga BetPlay, junto a Jaguares - crédito Cúcuta Deportivo

Sin embargo, antes del descanso, Andrey Rocha devolvió la ventaja al equipo visitante tras un contraataque, lo que momentáneamente dejaba el título en manos de los cundinamarqueses.

La segunda mitad trajo la reacción del Cúcuta: Jhonatan Agudelo marcó el 2-1, resultado que forzó la definición por penales, pero el mismo jugador desperdició un penal y su compañero, Matías Pisano, hizo lo mismo ante el portero Kevin Castaño, que fue la figura del partido.

La tensión se apoderó del estadio durante la tanda decisiva. Caracol Radio reportó que los arqueros Ramiro Sánchez y Cataño detuvieron dos lanzamientos cada uno, manteniendo la incertidumbre hasta el último instante. Finalmente, Cristian Álvarez convirtió el penal definitivo en la quinta ronda, asegurando el ascenso y desatando una celebración largamente esperada por la ciudad.