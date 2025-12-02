Deportes

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor conocerá los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en el torneo que se desarrollará entre junio y julio

El sorteo se realizará el
El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C. - crédito FIFA

Los preparativos para la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026, que marcará un hito con la presencia de 48 selecciones y un formato de doce grupos, avanzan hacia una fase crucial: el sorteo final de la competición.

El evento se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos.

El acceso a la transmisión del sorteo estará garantizado en Colombia a través de diversas alternativas televisivas.

Caracol Televisión y Canal RCN lo ofrecerán en señal abierta y en todos los cableoperadores, mientras que quienes tengan suscripciones de paga podrán seguirlo en canales como DSports (disponible en su señal básica y HD de Directv), además de Espn y Disney+.

A nivel global, la Fifa habilitará la transmisión en su sitio web oficial y redes sociales, junto con las plataformas de sus socios mediáticos.

A día de hoy, seis de los cupos para el Mundial 2026 permanecen indecisos y se conocerán recién en marzo de ese año. Cuatro corresponderán a equipos europeos procedentes de una repesca que enfrentará a dieciséis selecciones: Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Los dos puestos restantes surgirán del Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la Fifa 2026™, en el que competirán Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Estos son los bombos de la para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los bombos del sorteo del
Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Así será el sorteo y las condiciones planteadas por la Fifa

La ceremonia será el 5
La ceremonia será el 5 de diciembre en Nueva York - crédito FIFA

El procedimiento del sorteo contempla una estricta distribución de equipos en los bombos según el ranking Fifa publicado el 19 de noviembre de 2025.

Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, estarán en el bombo 1 y tendrán posiciones predeterminadas: México en la A1 (bola verde), Canadá en la B1 (bola roja) y Estados Unidos en la D1 (bola azul).

Las otras nueve selecciones del bombo 1 serán identificadas por bolas del mismo color y se ubicarán automáticamente en la primera posición de los grupos que les correspondan.

Las restricciones buscan mantener el equilibrio competitivo durante el torneo. Para ello, la Fifa dispuso que las cuatro selecciones líderes del ranking —España, Argentina, Francia e Inglaterra— se distribuirán por sorteo en cuadros opuestos hasta las semifinales. Así, “si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”, según los lineamientos oficiales. Un principio similar rige para Francia e Inglaterra.

Selección Colombia terminó la temporada
Selección Colombia terminó la temporada 2025 con goleada 3-0 sobre Australia, en preparación para el mundial de 2026 - crédito FCF

En los bombos 2 (en donde está ubicado Colombia), 3 y 4, la ubicación precisa dentro de cada grupo se determinará mediante un patrón preestablecido, reflejado en la tabla procedural oficial. Además, se mantiene la norma de que “ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación”, excepción hecha de la UEFA, que, al presentar dieciséis equipos, puede tener hasta dos representantes por grupo, pero nunca más de dos.

Las plazas que se definirán en el Torneo clasificatorio de la FIFA estarán también sujetas a la regla que impide que equipos de la misma confederación coincidan en el mismo grupo, aplicable a las tres naciones que disputan las dos plazas del bombo 4. Toda la información detallada, incluidos los procedimientos y patrones de distribución, puede consultarse en FIFA.com.

