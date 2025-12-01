Deportes

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El partido que completa la fecha 4 puede mantener vivo a los cuatro clasificados o comenzar a decantar al club finalista de este cuadrangular

Daniel Londoño fue titular con el Medellín, en la derrota 2-1 ante el América en la Liga BetPlay - crédito Dimayor

La presión en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II aumenta para el Independiente Medellín y el América de Cali, equipos que se enfrentan nuevamente este lunes 1 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.

Este duelo toma aún más relevancia, pues el América de Cali tendría la posibilidad de alcanzar una segunda victoria consecutiva sobre el Medellín y entrar en la pelea directa por el liderazgo del grupo si logra sumar los tres puntos en condición de visitante.

Luego de imponerse en su último enfrentamiento en Cali por 2-1, con anotaciones de Tilman Palacios y Adrián Ramos para los ‘Diablos Rojos’ y descuento de Brayan León para el equipo paisa, el América llega a este encuentro ocupando el tercer lugar con cuatro unidades.

El DIM, por su parte, se ubica al fondo de la tabla con apenas un punto, situación que lo obliga a buscar una victoria para seguir con opciones en la carrera hacia la final. Un empate entre ambos clubes pondría en problemas a ambas escuadras, teniendo en cuenta la diferencia de puntos con Junior FC, que de darse ese resultado necesitaría solamente una victoria más para clasificar al partido por la estrella de Navidad en 2025.

  1. Junior FC: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  3. América de Cali: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 1 puntos / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
Al término del primer tiempo, América está ganando por la mínima diferencia ante el Medellín - crédito América de Cali

La figura a seguir en el bando antioqueño será Francisco Fydriszewski, delantero polaco-argentino que ha sido uno de los goleadores de la temporada en el fútbol colombiano, sumando once tantos en el semestre.

En el lado contrario se destaca la experiencia de Adrián Ramos, que viene de darle el triunfo a su equipo precisamente ante el DIM en la jornada anterior.

Previo al compromiso, el técnico de América, David González, anticipó que espera un partido de características similares al último encuentro.

América superó al Independiente Medellín por 2-1 en Cali, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

Supongo que Medellín va a ser un equipo que va a intentar ir más al frente, algo así como lo que pasó en el segundo tiempo donde sumó demasiada gente en área; al mismo tiempo puede dejar un poco descompensada su parte defensiva y estar dispuesto a sufrir transiciones o situaciones parecidas, pero creo que va a ser un partido bastante similar al que se vive acá”, dijo González.

El entrenador dijo además la importancia de ejecutar el plan de juego y la intensidad.

“Hay que tratar de ejecutar el plan, de tener la confianza, de tener la valentía de hacer lo que hay que hacer, de tener la intensidad de poder mantener presiones por el mayor tiempo posible, aún no estamos completamente preparados para ser un equipo presionante durante 90 minutos”, agregó.

Ficha del partido

Afiche del partido entre América y Medellín diseñado por la Dimayor - crédito Dimayor
  • Independiente Medellín vs. América de Cali - Fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: lunes 1 de diciembre - 8:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.
  • Posible alineación Independiente Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrío, Juan Arizala; Francisco Fydriszewski y Brayan León.
  • D.T. Independiente Medellín: Alejandro Restrepo.
  • Posible alineación de América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Jean Pestaña, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Josen Escobar, Sebastián Navarro, José Cavadía; Cristian Barrios, Yojan Garcés y Tilman Palacios.
  • D.T. América de Cali: David González y Alex Escobar (e)

