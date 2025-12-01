Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

El AT&T Stadium de Dallas es una de las sedes con mayor capacidad de público para el mundial de 2026, con 80.000 personas - crédito Dallas FIFA World Cup 26

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y marcará un antes y un después en la historia del fútbol, porque será la primera edición con 48 participantes, tres países como sede y 104 encuentros para coronar al nuevo campeón, que en Qatar 2022 fue Argentina.

El certamen contará con 16 sedes, de las cuales, la mayoría se encuentra en Estados Unidos, apoyado por la tradición y pasión de las ciudades de México, junto con la modernidad de Canadá, en lo que se espera que sea un torneo inolvidable y especial para los aficionados.

Previo al sorteo del 5 de diciembre en Washington, la FIFA no tiene preocupación con alguno de los estadios, ya que todos ellos han sido utilizados en distintos campeonatos juveniles o de mayores, el caso más puntual es el Mundial de Clubes 2026 y próximamente el Torneo de Repechaje 2026.

Estados Unidos

Para la mayoría de aficionados, el país norteamericano es el verdadero anfitrión del certamen, debido a que cuenta con la mayoría de sedes, cuenta con la capacidad económica y logística para el torneo, además de contar con estadios icónicos por sus características.

MetLife Stadium - Nueva York / Nueva Jersey

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey

Capacidad: 82.500 personas

Partidos: 8 (5 de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final)

Detalles: Es el escenario de la final del mundial, sabe lo que es acoger esa clase de compromisos porque allí se definió la Copa América Centenario 2016 y el Mundial de Clubes 2025.

El MetLife Stadium acogerá la final del mundial de 2026, tal como lo hizo en la Copa América 2016 y el Mundial de Clubes 2025 - crédito Conmebol

AT&T Stadium - Dallas

Ubicación: Arlington, Texas

Capacidad: 80.000 personas

Partidos: 9 (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos, uno de octavos y uno de semifinal)

Detalles: La casa de los Cowboys, equipo de la NFL, ha recibido toda clase de eventos, desde fútbol americano, los eventos de WrestleMania de la lucha libre de la WWE, la Copa Oro de la Concacaf y recientemente la Copa América 2024.

El AT&T Stadium volverá a recibir un torneo de fútbol importante, como la Copa América 2024 - crédito Jerome Miron/USA TODAY Sports

Hard Rock Stadium - Miami

Ubicación: Miami, Florida

Capacidad: 75.540 personas

Partidos: 7 (4 en fase de grupos, uno en dieciseisavos de final, uno en cuartos de final y el duelo del tercer lugar)

Detalles: Es la joya de la corona en la Florida, pues en sus graderías se han visto eventos como el Super Bowl de la NFL, la Serie Mundial de la MLB, WrestleMania y el Gran Premio de la Fórmula 1. En 2024 fue sede de la final de la Copa América, siendo blanco de los desmanes de miles de aficionados que ingresaron sin pagar.

El Hard Rock Stadium fue el escenario de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia - crédito AFP

Arrowhead Stadium - Kansas City

Ubicación: Kansas City, Misuri

Capacidad: 76.416 personas

Partidos: 6 (4 en fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final)

Detalles: Uno de los escenarios tradicionales de la NFL fue también sede de la Copa América 2024, aunque durante un solo encuentro, así que espera ser recordado por los aficionados del mundial.

El Arrowhead Stadium, en Kansas City, es la casa de los Chiefs, que llegó a la final de la NFL én 2023, 2024 y 2025 - crédito Chiefs

NRG Stadium - Houston

Ubicación: Houston, Texas

Capacidad: 71.795 personas

Partidos: 7 (5 en fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final)

Detalles: Es uno de los escenarios más usados para los torneos de fútbol en Estados Unidos, con seis ediciones de la Copa Oro, dos de la Copa América y utilizado por selecciones como México para sus amistosos.

El estado de Texas tendrá dos escenarios para el mundial de 2026, uno de ellos es el NRG Stadium de Houston - crédito Maria Lysaker/USA TODAY Sports

Mercedes Benz Stadium - Atlanta

Ubicación: Atlanta, Georgia

Capacidad: 71.000 personas

Partidos: 8 (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal)

Detalles: Es uno de los escenarios más modernos y reconocidos alrededor del mundo, empezando por su techo retráctil, ambiente en las graderías y que es la casa del Atlanta United en la MLS. Fue sede de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta cuenta con un techo retráctil innovador, que se abre con forma de remolino - crédito MLS

Gillette Stadium - Boston

Ubicación: Foxborough, Massachusetts

Capacidad: 65.878 personas

Partidos: 7: (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final)

Detalles: Es uno de los estadios con más edad para el mundial en Estados Unidos, además de los pocos que sabe lo que es ser sede de un mundial, pues acogió la Copa Femenina de la FIFA 2003.

El Gillette Stadium también es sede del New England Revolution, uno de los equipos más populares de la MLS - crédito Paul Rutherford/Imagn Images

SoFi Stadium - Los Angeles

Ubicación: Inglewood, California

Capacidad: 70.000 personas

Partidos: 8 (5 de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final)

Detalles: Este escenario le ganó el pulso al mítico Rose Bowl para ser sede, pues era más moderno y su ubicación, pues queda cerca del aeropuerto de Los Angeles y lugares históricos como The Forum, sumado a que ya acogió torneos como las Copas Oro de 2023 y 2025, Copa América 2024 y finales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El SoFi Stadium se ha convertido en el nuevo escenario para el deporte y el entretenimiento en Los Angeles - crédito Jessica Alcheh/USA TODAY Sports

Lincoln Financial Field - Filadelfia

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania

Capacidad: 69.546 personas

Partidos: 6 (5 de la fase de grupos y uno de los octavos de final)

Detalles: Es de los pocos escenarios para 2026 que ya acogió dos mundiales, que fueron la Copa Femenina de 2003 y el Mundial de Clubes 2025, además de que su partido inaugural fue entre Barcelona y el Manchester United en 2003, así que está ligado al fútbol desde su nacimiento.

La casa de los Philadelphia Eagles está preparada para acoger el mundial de 2026, con un gran ambiente en la ciudad - crédito Eric Hartline/Imagn Images

Levi’s Stadium - San Francisco

Ubicación: Santa Clara, California

Capacidad: 68.500 personas

Partidos: 6 (5 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final)

Detalles: El estadio acogió dos ediciones de la Copa América y de la Copa Oro, además de ser muy usado por las selecciones latinoamericanas para sus compromisos amistosos.

El Levi's Stadium organizó previamente la Copa América en su edición Centenario 2026 y 2024 - crédito Darren Yamashita/USA TODAY Sports

Lumen Field - Seattle

Ubicación: Seattle, Washington

Capacidad: 68.740 personas

Partidos: 6 (4 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final)

Detalles: Es uno de los escenarios tradicionales de la MLS, casa de los Seattle Sounders y que desde su inauguración siempre quedó ligado al fútbol, acogiendo la Copa Oro, la Copa América Centenario y fase de grupos en el Mundial de Clubes.

El Lumen Field de Seattle ya acogió un partido mundialista de alto nivel, que fue el Mundial de Clubes entre Inter y River - crédito Steven Bisig/IMAGN IMAGES vía Reuters

México

Es el primer país que acogerá la Copa del Mundo en tres ocasiones, luego de las ediciones de 1970 y 1986, y aunque esta vez solo tendrá tres escenarios para el torneo de 2026, le aporta el tradicional ambiente del fútbol latinoamericano y con uno de los escenarios de mayor historia en el certamen.

Estadio Chivas - Guadalajara

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Capacidad: 46.355 personas

Partidos: 4 (fase de grupos)

Detalles: La casa de las Chivas Rayadas ha recibido toda clase de torneos, desde la final de la Copa Libertadores 2010, el Mundial Sub-17 2011 y el Preolímpico de la Concacaf 2021, hasta el torneo de fútbol en los Juegos Panamericanos 2011 y también el Torneo de Repechaje 2026.

El estadio Akron es uno de los escenarios más modernos en México y acogió toda clase de eventos deportivos - crédito @Chivas/X

Estadio BBVA - Monterrey

Ubicación: Monterrey, Nuevo León

Capacidad: 53.500 personas

Partidos: 4 (3 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final)

Detalles: Es conocido como el Gigante de Acero por su cubierta, uno de los más grandes de México y que, al igual que Guadalajara, acogerá el Torneo de Repechaje para definir los últimos dos clasificados.

El estadio BBVA, la casa de los Rayados de Monterrey, se convirtió en un escenario de mucho reconocimiento por su estructura - crédito Cristian De Marchena/REUTERS

Estadio Azteca - Ciudad de México

Ubicación: Ciudad de México D.F.

Capacidad: 87.523 personas

Partidos: 5 (3 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final)

Detalles: De todos los escenarios del mundial, es el que tiene más historia, reconocimiento y aprecio de los aficionados. Acogió las finales de 1970 y 1986, coronando a Pelé y Diego Armando Maradona, es parte de la cultura mexicana y tendrá el duelo inaugural el 11 de junio.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca y la colocación de nuevas butacas - crédito @MXESTADIOS/X

Canadá

El país norteamericano organizará por primera vez la Copa del Mundo, pese a que su liga no es muy fuerte en la Concacaf, pero con tres clubes que pelean fuertemente en la MLS y un seleccionado que fue creciendo con el paso de los años para ser de los más fuertes en el continente.

BC Place - Vancouver

Ubicación: Vancouver, Columbia Británica

Capacidad: 54.500 personas

Partidos: 7 (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final)

Detalles: La casa de los Vancouver Whitecaps, de la MLS, ya acogió un mundial, que fue la Copa Femenina de la FIFA 2015, también una Copa Oro en 2025 y los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010.

Canadá ofrecerá dos estadios, uno de ellos es el imponente BC Place de Vancouver, que puede acoger 54.500 personas - crédito AFA

BMO Field - Toronto

Ubicación: Toronto, Ontario

Capacidad: 30.000 personas

Partidos: 6 (5 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final)

Detalles: Es el escenario de menor capacidad de público para el mundial, pero ya tuvo dos mundiales sub-20, en sus ediciones masculina de 2007 y femenina de 2014, además de los Juegos Panamericanos 2015 y la Copa Oro 2015.

El BMO Field es otro de los escenarios tradicionales de la MLS, siendo la casa del Toronto FC y que fue sede del Mundial Femenino 2015 - crédito Imagn Images/Nick Turchiaro