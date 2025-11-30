Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima es líder del cuadrangular B con 10 unidades tras su victoria contra Santa Fe - crédito Colprensa

El gol de Parra en tiempo de adición transformó el desenlace del encuentro entre Deportes Tolima y Santa Fe, colocando a los locales a un paso de la final con un resultado de 1-0. Con este triunfo, Tolima suma diez puntos y mantiene viva su expectativa de un nuevo título, mientras que el actual campeón, Santa Fe, se despide dejando una imagen de esfuerzo, aunque insuficiente para torcer el rumbo del partido.

A pesar de que la visita mostró mayor control del balón y buscó quebrar la resistencia del equipo local durante gran parte del encuentro, la falta de claridad en los metros finales impidió que capitalizara su dominio. Desde los primeros minutos, el duelo exhibió intensidad, con Santa Fe cediendo terreno y Tolima impulsando su juego hacia adelante en busca de una apertura temprana, aunque sin inquietar verdaderamente al portero Marmolejo.

La primera oportunidad clara llegó a los veintiún minutos, cuando Frasica intentó sorprender desde fuera del área, pero el arquero local respondió con seguridad. Por su parte, Tolima aprovechó su fortaleza en el juego aéreo y dispuso de un tiro libre peligroso a los veintisiete minutos, que finalmente no logró concretar. El partido se fue nivelando, con los locales perdiendo intensidad y los visitantes adueñándose de la posesión, aunque sin romper el cero en el marcador.

Santa Fe no pudo defender su título y perdió la oportunidad de ser bicampeones de Colombia - crédito Colprensa

En el complemento, el libreto se mantuvo: Tolima generó la primera ocasión apenas iniciado el segundo tiempo, encontrando de nuevo a Marmolejo atento bajo los tres palos. Santa Fe, consciente de la necesidad de una victoria, presionó más en ataque, pero la imprecisión en las jugadas decisivas condenó sus aspiraciones. El despliegue físico y las transiciones rápidas no bastaron para doblegar a una defensa local ordenada.

La situación se complicó aún más para los visitantes a los setenta y seis minutos, cuando Murillo recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jerson González, dejando a Santa Fe con diez jugadores y redoblando su urgencia por buscar el resultado.

Finalmente, cuando el empate parecía sellado, una acción individual permitió a Parra internarse en el área y definir con potencia ante Marmolejo, decretando el único gol del partido y acercando a Tolima a la disputa por el título. A pesar de haber mostrado un desempeño más sólido que en el partido previo en Bogotá, el conjunto bogotano no logró revertir la historia y deberá resignarse frente al ímpetu de un rival convencido de sus posibilidades.

Deportes Tolima a un punto de la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Adrián Parra marcó el agónico gol de Deportes Tolima, con el que se acercó a una nueva final de Liga - crédito Colprensa

El equipo Pijao al terminar segundo en la fase todos contra todos, se hizo acreedor a la ventaja deportiva, beneficio lo cual le permite soñar con una nueva final de liga colombiana, sumando aunque sea solamente un punto en la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2024.

En la próxima jornada, el equipo ibaguereño se enfrentará a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana. En el grupo B, Independiente Santa Fe y Fortaleza Ceif ya están fuera de la carrera por llegar a la final, por lo que el duelo entre la Tribu y los Leopardos es directo por las posiciones en la tabla:

Deportes Tolima se enfrenta a la posibilidad de jugar su décima final desde que se implementaron los torneos cortos en Colombia - crédito Colprensa

Deportes Tolima: 10 puntos / +3 diferencia de goles / 4 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 7 puntos / +2 diferencia de goles / 4 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 3 puntos / 0 diferencia de goles / 4 partidos jugados. Fortaleza Ceif: 3 puntos / -5 diferencia de goles / 4 partidos jugados.

Esto indica que si Tolima empata llegará a 11 unidades, por lo que sería inalcanzable para sus rivales, pues pese a que Bucaramanga puede hacer la misma cantidad de puntos a final de las semifinales, la ventaja deportiva le permite ser líder a pesar de la igualdad en puntos.