Deportes

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

El cuadro Pijao, tres veces campeón del fútbol colombiano, podría clasificar a su décima final de Liga, desde que en Colombia se juegan torneos semestrales

Guardar
Deportes Tolima es líder del
Deportes Tolima es líder del cuadrangular B con 10 unidades tras su victoria contra Santa Fe - crédito Colprensa

El gol de Parra en tiempo de adición transformó el desenlace del encuentro entre Deportes Tolima y Santa Fe, colocando a los locales a un paso de la final con un resultado de 1-0. Con este triunfo, Tolima suma diez puntos y mantiene viva su expectativa de un nuevo título, mientras que el actual campeón, Santa Fe, se despide dejando una imagen de esfuerzo, aunque insuficiente para torcer el rumbo del partido.

A pesar de que la visita mostró mayor control del balón y buscó quebrar la resistencia del equipo local durante gran parte del encuentro, la falta de claridad en los metros finales impidió que capitalizara su dominio. Desde los primeros minutos, el duelo exhibió intensidad, con Santa Fe cediendo terreno y Tolima impulsando su juego hacia adelante en busca de una apertura temprana, aunque sin inquietar verdaderamente al portero Marmolejo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La primera oportunidad clara llegó a los veintiún minutos, cuando Frasica intentó sorprender desde fuera del área, pero el arquero local respondió con seguridad. Por su parte, Tolima aprovechó su fortaleza en el juego aéreo y dispuso de un tiro libre peligroso a los veintisiete minutos, que finalmente no logró concretar. El partido se fue nivelando, con los locales perdiendo intensidad y los visitantes adueñándose de la posesión, aunque sin romper el cero en el marcador.

Santa Fe no pudo defender
Santa Fe no pudo defender su título y perdió la oportunidad de ser bicampeones de Colombia - crédito Colprensa

En el complemento, el libreto se mantuvo: Tolima generó la primera ocasión apenas iniciado el segundo tiempo, encontrando de nuevo a Marmolejo atento bajo los tres palos. Santa Fe, consciente de la necesidad de una victoria, presionó más en ataque, pero la imprecisión en las jugadas decisivas condenó sus aspiraciones. El despliegue físico y las transiciones rápidas no bastaron para doblegar a una defensa local ordenada.

La situación se complicó aún más para los visitantes a los setenta y seis minutos, cuando Murillo recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jerson González, dejando a Santa Fe con diez jugadores y redoblando su urgencia por buscar el resultado.

Finalmente, cuando el empate parecía sellado, una acción individual permitió a Parra internarse en el área y definir con potencia ante Marmolejo, decretando el único gol del partido y acercando a Tolima a la disputa por el título. A pesar de haber mostrado un desempeño más sólido que en el partido previo en Bogotá, el conjunto bogotano no logró revertir la historia y deberá resignarse frente al ímpetu de un rival convencido de sus posibilidades.

Deportes Tolima a un punto de la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Adrián Parra marcó el agónico
Adrián Parra marcó el agónico gol de Deportes Tolima, con el que se acercó a una nueva final de Liga - crédito Colprensa

El equipo Pijao al terminar segundo en la fase todos contra todos, se hizo acreedor a la ventaja deportiva, beneficio lo cual le permite soñar con una nueva final de liga colombiana, sumando aunque sea solamente un punto en la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2024.

En la próxima jornada, el equipo ibaguereño se enfrentará a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana. En el grupo B, Independiente Santa Fe y Fortaleza Ceif ya están fuera de la carrera por llegar a la final, por lo que el duelo entre la Tribu y los Leopardos es directo por las posiciones en la tabla:

Deportes Tolima se enfrenta a
Deportes Tolima se enfrenta a la posibilidad de jugar su décima final desde que se implementaron los torneos cortos en Colombia - crédito Colprensa
  1. Deportes Tolima: 10 puntos / +3 diferencia de goles / 4 partidos jugados.
  2. Atlético Bucaramanga: 7 puntos / +2 diferencia de goles / 4 partidos jugados.
  3. Independiente Santa Fe: 3 puntos / 0 diferencia de goles / 4 partidos jugados.
  4. Fortaleza Ceif: 3 puntos / -5 diferencia de goles / 4 partidos jugados.

Esto indica que si Tolima empata llegará a 11 unidades, por lo que sería inalcanzable para sus rivales, pues pese a que Bucaramanga puede hacer la misma cantidad de puntos a final de las semifinales, la ventaja deportiva le permite ser líder a pesar de la igualdad en puntos.

Temas Relacionados

Deportes TolimaLiga BetPlayFPCFinal Liga BetPlayTolima vs. Santa FeFinalistas Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

La representante Martha Alfonso habló con Infobae Colombia sobre las situación en materia legal para los exjugadores y sus demandas por las semanas que no se cotizaron, pese a tener contrato

Así está el panorama para

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

La definición de los cupos internacionales dejó a varios equipos a la espera de conocer si jugarán Libertadores o Sudamericana, mientras Bucaramanga aseguró participación por segundo año seguido

Millonarios disputará la Copa Sudamericana

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

El piloto de McLaren tiene el título muy cerca y lo quiere definir en Doha, pero debe superar y por mucho a su compañero de equipo, así como al actual tetracampeón

Hora y dónde ver el

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Con gol de Adrián Parra en el tiempo de adición, los pijaos superaron al actual campeón y es líder del grupo B con 10 puntos, quedando muy cerca de la final

Tolima eliminó a Santa Fe

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

De cara al mundial de 2026, uno de los hombres del técnico Néstor Lorenzo partiría a la Serie A para sumar minutos y ser convocado para el certamen

Un jugador de la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Deportes

Así está el panorama para

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo