Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay, tras la victoria del América de Cali ante Medellín

Los dirigidos por David González se metieron en la lucha por un cupo al grupo de los 8 - crédito @AmericadeCali / X

El 27 de noviembre de 2025, América de Cali derrotó 2 a 1 a Independiente Medellín por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Betplay, y se volvió a meter a la pelea por el cupo a la gran final del fútbol colombiano.

Luego del empate a un gol entre Nacional y Junior, los dirigidos por David González aprovecharon lo ocurrido en el estadio de Ditaires, y en medio de la lluvia que acompañó la tarde-noche en Santiago de Cali, sacaron su jerarquía histórica, se volvieron a meter en la carrera y dejaron a Medellín en ‘cuidados intensivos’.

Así va el cuadrangular A de la Liga Betplay

Después de completarse la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay, los Diablos Rojos dijeron presente y con los goles de Tilman Palacios al minuto 19, encendieron las ilusiones del cuadro vallecaucano.

Pese a ello, la anotación de Brayan León Muñíz, al minuto 65 de partido, preocupaba a los escarlatas, en un momento clave para los dirigidos por Alejandro Restrepo, pero Adrián Ramos, ídolo veterano de la Mechita, aprovechó un balón que le quedó a sus pies y puso a los rojos en carrera para pelear un cupo a la final.

Así va la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay:

Junior: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Medellín: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) *

* Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga Betplay. En el grupo B, Deportes Tolima tiene la bonificación