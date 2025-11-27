Deportes

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

En un partido intenso desde lo físico, antioqueños y barranquilleros repartieron puntos en el estadio de Ditaires

Guardar
Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron
Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron en el primer lugar del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La acción de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay continúa, y el 26 de noviembre de 2025 en el estadio Ditaires, de Itagui, Atlético Nacional y Junior empataron a un gol, y ambos quedaron como líderes de su zona, sin importar lo que pase entre América de Cali e Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, equipos que tienen un punto.

El equipo de Alfredo Arias comenzó dando el golpe con un remate de media distancia del atacante paraguayo Guillermo Paiva al minuto 41, pero William Tesillo aplicó la misma fórmula y empató el duelo al 50 de partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron
Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron en el primer lugar del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

A falta del partido entre el Poderoso de la Montaña y los Diablos Rojos, el grupo tiene dos líderes parciales en el grupo A, tras el empate entre Nacional y Junior en Ditaires, con 5 puntos.

Ahora, habrá que esperar a lo que pase en el duelo de rojos, partido que se podrá ver a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali, partido que se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

  1. Junior: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Atlético Nacional: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. América de Cali: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Independiente Medellín: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) *

*: Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. En el grupo B, Deportes Tolima tiene la bonificación.

Partido intenso entre rojiblancos y verdolagas

Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron
Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron en el primer lugar del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El encuentro, disputado en el estadio de Ditaires, estuvo marcado por la intensidad, las oportunidades desperdiciadas y una serie de jugadas polémicas que mantuvieron en vilo a los aficionados hasta el pitido final.

El desarrollo del partido estuvo cargado de emociones desde los primeros minutos. Atlético Nacional generó la primera ocasión clara a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando estuvo cerca de abrir el marcador, pero Junior logró evitar el gol y mantener el empate inicial. Poco después, el volante Juan Bauzá dispuso de una oportunidad inmejorable frente al arco rival, aunque no logró concretar la anotación, lo que permitió que el conjunto barranquillero continuara en partido.

Junior intentó responder con disparos de media distancia, aunque sin generar peligro real en el arco de Nacional. El primer gol del encuentro llegó por parte del equipo visitante, cuando Guillermo Paiva marcó una anotación destacada que puso en ventaja al “tiburón”. Sin embargo, antes de este tanto, el árbitro había anulado una anotación de Junior por posición adelantada, lo que generó incertidumbre en el marcador.

El inicio del segundo tiempo trajo consigo la reacción de Nacional. William Tesillo logró empatar el partido con un gol en los primeros minutos de la etapa complementaria, devolviendo la paridad al marcador y renovando las esperanzas del conjunto local. A los 53 minutos, Junior estuvo cerca de anotar el segundo tanto, pero no logró concretar la oportunidad, permitiendo que Nacional se mantuviera en la lucha.

La tensión aumentó cuando el árbitro sancionó un penalti a favor de Atlético Nacional. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la decisión fue modificada: la falta se cobró fuera del área y el árbitro mostró la tarjeta roja a un jugador de Junior, dejando al equipo visitante con un hombre menos. Esta situación otorgó a Nacional una ventaja numérica y diez minutos de adición para buscar el gol de la victoria, aunque el marcador no volvió a moverse.

Durante el tramo final, Nacional intensificó su ataque. Morelos desperdició una ocasión clara para marcar el segundo gol, mientras que William Tesillo también estuvo cerca de anotar su segundo tanto, pero falló solo frente al arco de Junior. El arquero Silveira se consolidó como la figura del partido, realizando una atajada decisiva que evitó la caída de su portería y mantuvo el empate. En otra jugada, el palo impidió que Nacional se adelantara en el marcador, frustrando los intentos del equipo local.

El resultado final dejó a Atlético Nacional y Junior igualados en la cima del grupo A con cinco puntos cada uno, a la espera de lo que suceda en el duelo entre América y Medellín. El partido, que se caracterizó por su intensidad y las múltiples oportunidades de gol, mantuvo la emoción hasta el último minuto.

Así se jugará la fecha 4 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

30 de noviembre de 2025

Junior vs. Atlético Nacional

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

1 de diciembre de 2025

Medellín vs. América de Cali

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Temas Relacionados

Atlético NacionalJuniorNacional vs. JuniorLiga BetPlayCuadrangulares Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay

El Tiburón aguantó sin Jermain Peña por expulsión, pero logró una igualdad que lo mantiene arriba del grupo A con cinco puntos y viéndose nuevamente con el Verde en Barranquilla el 30 de noviembre

Atlético Nacional no pudo ganarle

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano

El delantero de 31 años explora alternativas tras consolidarse como pieza clave en su anterior equipo tras su paso en el exterior

Atacante con experiencia internacional no

Apedrearon el bus de Junior en Itagüí, antes de enfrentarse con Atlético Nacional

El equipo barranquillero se pronunció luego del ataque contra el vehículo que lo llevaba al duelo frente al conjunto Verdolaga

Apedrearon el bus de Junior

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Tanto la Administración local como la Gobernación de Bolívar, negociarían con un par de escuadras para mudarse a la Ciudad Amurallada, para devolver el fútbol de la “A” después de 13 años

Alcaldía se cansó de los

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026

Los ciudadanos de las tres naciones anfitrionas encabezan el listado que publicó la FIFA

Colombia está entre los países
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala pidió a los

Giovanny Ayala pidió a los captores de su hijo con mensajes en emotiva velatón en Villavicencio: “Estamos viviendo una difícil situación”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Pipe Bueno sufrió fuerte caída que desató risas entre sus seguidores: “Vive más en el piso que en la casa”

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

Deportes

Atlético Nacional no pudo ganarle

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano

Apedrearon el bus de Junior en Itagüí, antes de enfrentarse con Atlético Nacional

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026