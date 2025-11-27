Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron en el primer lugar del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La acción de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay continúa, y el 26 de noviembre de 2025 en el estadio Ditaires, de Itagui, Atlético Nacional y Junior empataron a un gol, y ambos quedaron como líderes de su zona, sin importar lo que pase entre América de Cali e Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, equipos que tienen un punto.

El equipo de Alfredo Arias comenzó dando el golpe con un remate de media distancia del atacante paraguayo Guillermo Paiva al minuto 41, pero William Tesillo aplicó la misma fórmula y empató el duelo al 50 de partido.

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron en el primer lugar del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

A falta del partido entre el Poderoso de la Montaña y los Diablos Rojos, el grupo tiene dos líderes parciales en el grupo A, tras el empate entre Nacional y Junior en Ditaires, con 5 puntos.

Ahora, habrá que esperar a lo que pase en el duelo de rojos, partido que se podrá ver a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali, partido que se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

Junior: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) *

*: Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. En el grupo B, Deportes Tolima tiene la bonificación.

Partido intenso entre rojiblancos y verdolagas

El encuentro, disputado en el estadio de Ditaires, estuvo marcado por la intensidad, las oportunidades desperdiciadas y una serie de jugadas polémicas que mantuvieron en vilo a los aficionados hasta el pitido final.

El desarrollo del partido estuvo cargado de emociones desde los primeros minutos. Atlético Nacional generó la primera ocasión clara a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando estuvo cerca de abrir el marcador, pero Junior logró evitar el gol y mantener el empate inicial. Poco después, el volante Juan Bauzá dispuso de una oportunidad inmejorable frente al arco rival, aunque no logró concretar la anotación, lo que permitió que el conjunto barranquillero continuara en partido.

Junior intentó responder con disparos de media distancia, aunque sin generar peligro real en el arco de Nacional. El primer gol del encuentro llegó por parte del equipo visitante, cuando Guillermo Paiva marcó una anotación destacada que puso en ventaja al “tiburón”. Sin embargo, antes de este tanto, el árbitro había anulado una anotación de Junior por posición adelantada, lo que generó incertidumbre en el marcador.

El inicio del segundo tiempo trajo consigo la reacción de Nacional. William Tesillo logró empatar el partido con un gol en los primeros minutos de la etapa complementaria, devolviendo la paridad al marcador y renovando las esperanzas del conjunto local. A los 53 minutos, Junior estuvo cerca de anotar el segundo tanto, pero no logró concretar la oportunidad, permitiendo que Nacional se mantuviera en la lucha.

La tensión aumentó cuando el árbitro sancionó un penalti a favor de Atlético Nacional. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la decisión fue modificada: la falta se cobró fuera del área y el árbitro mostró la tarjeta roja a un jugador de Junior, dejando al equipo visitante con un hombre menos. Esta situación otorgó a Nacional una ventaja numérica y diez minutos de adición para buscar el gol de la victoria, aunque el marcador no volvió a moverse.

Durante el tramo final, Nacional intensificó su ataque. Morelos desperdició una ocasión clara para marcar el segundo gol, mientras que William Tesillo también estuvo cerca de anotar su segundo tanto, pero falló solo frente al arco de Junior. El arquero Silveira se consolidó como la figura del partido, realizando una atajada decisiva que evitó la caída de su portería y mantuvo el empate. En otra jugada, el palo impidió que Nacional se adelantara en el marcador, frustrando los intentos del equipo local.

El resultado final dejó a Atlético Nacional y Junior igualados en la cima del grupo A con cinco puntos cada uno, a la espera de lo que suceda en el duelo entre América y Medellín. El partido, que se caracterizó por su intensidad y las múltiples oportunidades de gol, mantuvo la emoción hasta el último minuto.

Así se jugará la fecha 4 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

30 de noviembre de 2025

Junior vs. Atlético Nacional

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Hora: 6:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

1 de diciembre de 2025

Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol