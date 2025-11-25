Deportes

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

Santa Fe y Deportes Tolima
Santa Fe y Deportes Tolima tendrán un duelo clave por el liderato del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en El Campín - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y el Deportes Tolima, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

20:22 hsHoy

Estos son los convocados del Deportes Tolima

Deportes Tolima presentó los 20
Deportes Tolima presentó los 20 convocados con los que viajó a Bogotá, donde se verá con Santa Fe - crédito Deportes Tolima
20:23 hsHoy

Convocados de Santa Fe

Lista de convocados de Santa
Lista de convocados de Santa Fe para su partido contra Tolima en El Campín - crédito Santa Fe
19:44 hsHoy

Así van los grupos

Grupo A

  1. Junior de Barranquilla: 4 puntos (+1, 2 GF)
  2. Atlético Nacional: 4 puntos (+1, 1 GF)
  3. Medellín: 2 puntos (punto invisible)
  4. América de Cali: 2 puntos

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 4 puntos (punto invisible)
  2. Atlético Bucaramanga: 4 puntos (+1)
  3. Santa Fe: 3 puntos
  4. Fortaleza: 0 puntos
19:41 hsHoy

Programación fecha 3 de los cuadrangulares

Martes 25 de noviembre

Santa Fe vs. Deportes Tolima: 7:30 p. m.

Miércoles 26 de noviembre

Bucaramanga vs. Fortaleza: 6:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: 8:30 p. m.

Jueves 27 de noviembre

América de Cali vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.

19:38 hsHoy

Por su parte, Tolima quiere dar un golpe de opinión en el grupo B, pues sabe que el “punto invisible” no será suficiente para asegurar el cupo a la final, ya que tiene a clubes de mucho peso como los cardenales y el Bucaramanga, que le pisan los talones por el liderato.

19:35 hsHoy

Santa Fe se ilusiona con ser líder del grupo B, luego de revivir con la goleada 3-0 sobre Fortaleza en El Campín, con triplete de Hugo Rodallega, y que tiene la oportunidad de sellar la clasificación a la final en Bogotá, pues le quedan tres compromisos en la capital.

19:33 hsHoy

Arranca la tercera jornada de los cuadrangulares, llegando a la mitad del camino de las semifinales y con varios equipos buscando la ventaja para acercarse a la final, con dos conjuntos que se sacarán chispa en El Campín y que será determinante para conocer al primer clasificado.

