EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y el Deportes Tolima, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.
Grupo A
Grupo B
Martes 25 de noviembre
Santa Fe vs. Deportes Tolima: 7:30 p. m.
Miércoles 26 de noviembre
Bucaramanga vs. Fortaleza: 6:30 p. m.
Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: 8:30 p. m.
Jueves 27 de noviembre
América de Cali vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.
Por su parte, Tolima quiere dar un golpe de opinión en el grupo B, pues sabe que el “punto invisible” no será suficiente para asegurar el cupo a la final, ya que tiene a clubes de mucho peso como los cardenales y el Bucaramanga, que le pisan los talones por el liderato.
Santa Fe se ilusiona con ser líder del grupo B, luego de revivir con la goleada 3-0 sobre Fortaleza en El Campín, con triplete de Hugo Rodallega, y que tiene la oportunidad de sellar la clasificación a la final en Bogotá, pues le quedan tres compromisos en la capital.
Arranca la tercera jornada de los cuadrangulares, llegando a la mitad del camino de las semifinales y con varios equipos buscando la ventaja para acercarse a la final, con dos conjuntos que se sacarán chispa en El Campín y que será determinante para conocer al primer clasificado.