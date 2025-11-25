EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde en los primeros minutos de la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Nicole Mancilla es la gran figura de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 - crédito FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y España, correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025. Un partido clave entre dos selecciones que sumaron tres puntos en la primera jornada de este campeonato mundial, que celebra su primera edición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel