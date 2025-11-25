Deportes

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde en los primeros minutos de la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Si la Tricolor le gana al combinado europeo, asegurará su clasificación a los cuartos de final de la primera edición del torneo, que se disputa en Filipinas

Nicole Mancilla es la gran
Nicole Mancilla es la gran figura de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 - crédito FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y España, correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025. Un partido clave entre dos selecciones que sumaron tres puntos en la primera jornada de este campeonato mundial, que celebra su primera edición.

En pocas líneas:

12:45 hsHoy

-14:30 minutos: ¡Gol de España! Nuevamente, las acciones ofensivas de las ibéricas llegan por la banda derecha. Vane Sotelo engancha hacia adentro y su remate entra al fondo de la red tras golpear el palo izquierdo.

España 2-0 Colombia.

12:35 hsHoy

-18:52 minutos: ¡Gol de España! Jugada por la banda izquierda, que termina en los pies de Samper, para que con un fuerte remate mande el balón al fondo de la red por el ángulo de la mano derecha de la portera colombiana.

España 1-0 Colombia.

12:32 hsHoy

INICIA EL PARTIDO

Colombia ya juega ante España en la segunda fecha de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

12:19 hsHoy

Así fue la victoria de la selección Colombia vs. Canadá

Diana Celis es una de
Diana Celis es una de las jugadoras más importantes de la selección Colombia que disputa la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA - crédito FCF

La actuación de Colombia en su estreno en la Copa Mundial Femenina de Futsal disputada en Filipinas dejó señales de solidez tanto en ataque como en defensa. El equipo dirigido por Roberto Bruno sumó tres puntos al imponerse por 2-0 a Canadá, en un partido que requirió astucia táctica para superar la resistencia rival.

El marcador se abrió cuando ya transcurría el primer cuarto de hora. Angely Camargo anotó tras recibir una asistencia precisa de Karen Torres, otorgando la ventaja inicial al conjunto nacional. Pese a la desventaja, Canadá incrementó la presión y buscó la igualdad antes del descanso, pero la arquera Allison Olave cerró cualquier posibilidad, destacándose bajo los tres palos.

Ya en la segunda mitad, la disputa por el control del balón se intensificó. En ese contexto, Nicole Mancilla capitalizó una oportunidad y amplió la diferencia a los veintinueve minutos.

Después del segundo tanto, la selección nacional sostuvo el resultado y completó el encuentro sin conceder goles. Allison Olave, clave en el arco, fue reconocida como la jugadora más valiosa, consolidando la victoria en un debut auspicioso para Colombia.

11:58 hsHoy

Nómina de la selección Colombia vs. España

Nómina titular de la selección
Nómina titular de la selección Colombia para enfrentar a España en el Mundial Femenino de Futsal de la FIFA - crédito FCF
11:50 hsHoy

Lo que trabajó la selección Colombia para el partido contra España

La selección Colombia sumó tres
La selección Colombia sumó tres puntos en su primer partido en la Copa Mundial Femenina de Futsal - crédito FCF

“Bueno, estos días hemos venido trabajando lo que es la pelota quieta, con unos ajustes en la marca. Eh, lo mismo de la marca de la pelota quieta y se han venido ajustando pequeños detalles que se lograron ver en el partido de nuestro debut. Bueno, se ha venido corrigiendo el viaje de la pelota, porque en nuestro sistema de juego no estábamos viajando de la manera adecuada, pero en estos dos días se ajustaron esas cosas y fue lo que más se trabajó.

Se potenció lo que es cómo lo trabajamos, lo que es la defensa, el ataque y, y la confianza en cada una de nosotras. Bueno, sabemos que tenemos un excelente equipo, estamos confiadas en cada una de nosotras, sabemos que tenemos cómo jugarles mano a mano. Obviamente, es un partido de muy buen nivel, pero, pues lo gana el que menos se equivoca", dijo Karen Torres, jugadora de la selección Colombia.

11:33 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. selección de España - fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025.
  • Lugar: Coliseo PhilSports Arena - Manila, Filipinas
  • Fecha y hora: martes 25 de noviembre - 7:30 a. m. hora colombiana.
  • Transmisión: FIFA +
  • Posible alineación selección Colombia: Allison Olave, Merlin Salcedo, Nicolle Mancilla, Melissa Jaimes, Valentina Rodríguez.

