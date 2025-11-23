EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El clásico paisa se volverá a vivir en el Coliseo de la 70-crédito Colprensa
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 2 del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. El pitazo inicial en el estadio Atanasio Girardot está programado para las 5:45 p. m.
12:05 hsHoy
Ficha del partido
Afiche del partido de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional
Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - Fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025