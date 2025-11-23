Deportes

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

El clásico paisa se volverá
El clásico paisa se volverá a vivir en el Coliseo de la 70-crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 2 del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. El pitazo inicial en el estadio Atanasio Girardot está programado para las 5:45 p. m.

12:05 hsHoy

Ficha del partido

Afiche del partido de Atlético
Afiche del partido de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional
  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - Fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: domingo 23 de noviembre - 5:45 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

EN VIVOAtlético NacionalIndependiente MedellínMedellín vs. NacionalLiga BetPlayCuadrangulares semifinalesFPCClásico PaisaColombia-Deportes

