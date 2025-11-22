EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

El estadio El Campín tendrá el partido de Santa Fe vs. Fortaleza, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y Fortaleza Ceif, en el estadio El Campín, por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II.

