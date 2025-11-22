Deportes

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

Los dos conjuntos vienen de caer en el debut por el grupo B, con los cardenales buscando que la afición ayude a buscar el triunfo sobre los Amix

Guardar
El estadio El Campín tendrá
El estadio El Campín tendrá el partido de Santa Fe vs. Fortaleza, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y Fortaleza Ceif, en el estadio El Campín, por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II.

19:49 hsHoy

La Dimayor entregaría un nuevo trofeo en el fútbol colombiano, que sería para el líder de la reclasificación

19:19 hsHoy

Posiciones de los cuadrangulares

Grupo A

  1. Atlético Nacional: 3 puntos (+1)
  2. Junior de Barranquilla: 3 puntos (+1)
  3. Medellín: 0 puntos (punto invisible)
  4. América de Cali: 0 puntos (-1)

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 3 puntos (punto invisible)
  2. Atlético Bucaramanga: 3 puntos (+1)
  3. Fortaleza: 0 puntos (-1)
  4. Independiente Santa Fe: 0 puntos (-1)
19:19 hsHoy

Partidos de la fecha 2 de los cuadrangulares

Sábado 22 de noviembre

Santa Fe vs. Fortaleza Ceif: 5:00 p. m.

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga: 7:30 p. m.

Domingo 23 de noviembre

Medellín vs. Atlético Nacional: 5:45 p. m.

América de Cali vs. Junior de Barranquilla: 8:00 p. m.

19:19 hsHoy

Por su parte, Fortaleza le apunta a su primer triunfo en los cuadrangulares, en el que es debutante y aunque perdió el invicto como local, sigue en Bogotá y espera ganar para pelear por ese cupo a la final, además de subir en reclasificación para aspirar a la Copa Sudamericana.

Fortaleza llegó por primera vez
Fortaleza llegó por primera vez a unos cuadrangulares de la Liga BetPlay y ahora quiere pelear la final
19:18 hsHoy

Santa Fe viene de una dura derrota en Bucaramanga, que reabrió las críticas a la plantilla por la falta de variantes para resolver partidos complicados y no tiene otra opción que sumar los tres puntos para calmar a la afición, pues la exigencia es defender el título del primer semestre.

Santa Fe logró la clasificación
Santa Fe logró la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha con técnico interino y una campaña irregular
19:18 hsHoy

Arranca la segunda fecha de los cuadrangulares, con los ocho equipos continuando la pelea por llegar la final y la jornada inicia en el estadio El Campín, con dos equipos necesitados por la victoria, uno de ellos obligado a ganar por la historia y el otro soñando con la sorpresa de visitante.

