EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y Fortaleza Ceif, en el estadio El Campín, por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II.
Hubo un gran escándalo en el fútbol internacional por el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino de entregarle un sorpresivo título a Rosario Central, debido a que fue líder de la tabla anual en la Liga Profesional, pero sin haber ganado los torneos Apertura o el Clausura, este último aún en disputa.
Grupo A
Grupo B
Sábado 22 de noviembre
Santa Fe vs. Fortaleza Ceif: 5:00 p. m.
Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga: 7:30 p. m.
Domingo 23 de noviembre
Medellín vs. Atlético Nacional: 5:45 p. m.
América de Cali vs. Junior de Barranquilla: 8:00 p. m.
Por su parte, Fortaleza le apunta a su primer triunfo en los cuadrangulares, en el que es debutante y aunque perdió el invicto como local, sigue en Bogotá y espera ganar para pelear por ese cupo a la final, además de subir en reclasificación para aspirar a la Copa Sudamericana.
Santa Fe viene de una dura derrota en Bucaramanga, que reabrió las críticas a la plantilla por la falta de variantes para resolver partidos complicados y no tiene otra opción que sumar los tres puntos para calmar a la afición, pues la exigencia es defender el título del primer semestre.
Arranca la segunda fecha de los cuadrangulares, con los ocho equipos continuando la pelea por llegar la final y la jornada inicia en el estadio El Campín, con dos equipos necesitados por la victoria, uno de ellos obligado a ganar por la historia y el otro soñando con la sorpresa de visitante.