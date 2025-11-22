Deportes

Bayern Múnich vs. Friburgo EN VIVO, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” quieren una nueva victoria en el campeonato alemán, camino al fin de año

Luis Díaz se prepara para
Luis Díaz se prepara para otra aventura-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026.

13:39 hsHoy

Los visitantes tendrán la siguiente formación

Así saldrán los "Buitres" en
Así saldrán los "Buitres" en el Allianz Arena de Múnich-crédito @scfreiburg/Instagram
  • Portero: Noah Atubolu
  • Defensores:  Jordy Makengo, Max Rosenfelder, Matthias Ginter, Philip Treu
  • Mediocampistas: Johan Mazambi, Maximilian Eggesteinm, Yuito Suzuki
  • Delanteros: Derry Scherhant, Jan-Niklas Beste, Lucas Höler
  • Banco de suplentes: Florian Müller, Lukas Kübler, Christian Günter, Philipp Lienhart, Patrick Osterhage, Eren Dinkçi, Vincenzo Grifo, Igor Matanović, Junior Adamu
  • Director técnico: Julian Schuster
13:30 hsHoy

Formación titular del Bayern Múnich

Así saldrán los "Gigantes de
Así saldrán los "Gigantes de Baviera" en su regreso a la Bundesliga, después de la fecha FIFA-crédito @FCBayern/X
  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensores:  Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof
  • Mediocampistas: Leon Goretzka, Lennart Karl, Josip Stanišić, Aleksandar Pavlović
  • Delanteros: Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane
  • Banco de suplentes: Jonas Urbig, Kim Min-Jae, Joshua Kimmich, Nicolas Jackson, Hiroki Itō, Raphaël Guerreiro, Sacha Boey, Konrad Laimer, Wisdom Mike
  • Director técnico: Vincent Kompany
13:21 hsHoy

Así está el Allianz Arena de Múnich

Así está el estadio a
Así está el estadio a más de una hora de comenzar el partido-crédito @FCBayern/X
13:01 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el duelo ante Friburgo

Luis Díaz es uno de
Luis Díaz es uno de los jugadores claves de los "Gigantes de Baviera"-crédito @FCBayernES/X
12:30 hsHoy

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026

Después de la fecha Fifa, los campeonatos más importantes de Europa vuelven a la acción, y Luis Díaz lo hará con los “Gigantes de Baviera”

Bayern Múnich quiere seguir en
Bayern Múnich quiere seguir en lo más alto de la Bundesliga - crédito Odd ANDERSEN / AFP

La última fecha FIFA del 2025 terminó, y los equipos volverán a las acciones en sus ligas locales.

Leer la nota completa
11:51 hsHoy

Así va la fecha 11 de la Bundesliga

Danny da Costa al momento
Danny da Costa al momento de empatar el partido ante Hoffenheim en la apertura de la fecha 11 de la Bundesliga-crédito Torsten Silz/dpa via AP

21 de noviembre de 2025

Mainz 05 1-1 Hoffenheim

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Goles: Autogol de Andreas Hanche-Olsen al minuto 9 para Hoffenheim, y Danny da Costa al minuto 76 para Mainz 05

22 de noviembre de 2025

Borussia Dortmund vs. Stuttgart

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: 
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Augsburgo vs. Hamburgo

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Robin Braun
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Frank Willenborg
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Hartmann
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Colonia vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Rhein Energie Stadion de Frankfurt
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

23 de noviembre de 2025

RB Leipzig vs. Werder Bremen

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

St. Pauli vs. Unión Berlín

  • Estadio: Millerntor - Stadion de Hamburgo
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Stieler
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:38 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buen andar

El momento cuando "Lucho" erra
El momento cuando "Lucho" erra de cara al arco de Frederik Rønnow en el Ar der Alten Försterei de Berlín-crédito Filip Singer/EFE/EPA

El partido se jugará el 22 de noviembre de 2025, en el estadio Allianz Arena, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

El 8 de noviembre de 2025, el Bayern Múnich, empató a dos goles ante Unión Berlín en el An der Alten Försterei.

Pese a que el local siempre ganó el partido con los goles de Danilho Doekhi al minuto 27, allí apareció Luis Díaz al 38 de partido a empatar el encuentro.

Luego Doekhi volvería a marcar al 83, pero Harry Kane colocó el 2-2 final en la capital de Alemania.

En Friburgo, viene de conseguir una victoria clave ante St. Pauli por 2-1, en el estadio Europa-Park, el 9 de noviembre de 2025.

Con los goles de Yuito Suzuki al minuto 40 y de Maximilian Eggestein al 50, los locales se adelantaron, pero Louis Oppie al 69 colocó el suspenso para el cuadro visitante.

