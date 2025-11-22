Bayern Múnich vs. Friburgo EN VIVO, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Danny da Costa al momento de empatar el partido ante Hoffenheim en la apertura de la fecha 11 de la Bundesliga-crédito Torsten Silz/dpa via AP
21 de noviembre de 2025
Mainz 05 1-1 Hoffenheim
Estadio: Weserstadion de Bremen
Árbitro: Felix Zwayer
Goles: Autogol de Andreas Hanche-Olsen al minuto 9 para Hoffenheim, y Danny da Costa al minuto 76 para Mainz 05
22 de noviembre de 2025
Borussia Dortmund vs. Stuttgart
Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro:
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Augsburgo vs. Hamburgo
Estadio: WWK Arena de Augsburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Robin Braun
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Heidenheim vs. Borussia Mönchengladbach
Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Frank Willenborg
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen
Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Robert Hartmann
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Colonia vs. Eintracht Frankfurt
Estadio: Rhein Energie Stadion de Frankfurt
Hora: 12:30 p. m.
Árbitro: Florian Badstübner
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
23 de noviembre de 2025
RB Leipzig vs. Werder Bremen
Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Martin Petersen
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
St. Pauli vs. Unión Berlín
Estadio: Millerntor - Stadion de Hamburgo
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Tobias Stieler
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buen andar
El momento cuando "Lucho" erra de cara al arco de Frederik Rønnow en el Ar der Alten Försterei de Berlín-crédito Filip Singer/EFE/EPA
El partido se jugará el 22 de noviembre de 2025, en el estadio Allianz Arena, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).
El árbitro del partido será Sven Jablonski.
El 8 de noviembre de 2025, el Bayern Múnich, empató a dos goles ante Unión Berlín en el An der Alten Försterei.
Pese a que el local siempre ganó el partido con los goles de Danilho Doekhi al minuto 27, allí apareció Luis Díaz al 38 de partido a empatar el encuentro.
Luego Doekhi volvería a marcar al 83, pero Harry Kane colocó el 2-2 final en la capital de Alemania.
En Friburgo, viene de conseguir una victoria clave ante St. Pauli por 2-1, en el estadio Europa-Park, el 9 de noviembre de 2025.
Con los goles de Yuito Suzuki al minuto 40 y de Maximilian Eggestein al 50, los locales se adelantaron, pero Louis Oppie al 69 colocó el suspenso para el cuadro visitante.