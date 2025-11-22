Bayern Múnich vs. Friburgo EN VIVO, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Los visitantes tendrán la siguiente formación

Así está el Allianz Arena de Múnich

Afiche del Bayern Múnich presentando el duelo ante Friburgo

La última fecha FIFA del 2025 terminó, y los equipos volverán a las acciones en sus ligas locales.

Goles: Autogol de Andreas Hanche-Olsen al minuto 9 para Hoffenheim, y Danny da Costa al minuto 76 para Mainz 05

Así va la fecha 11 de la Bundesliga

11:38 hs

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buen andar

El momento cuando "Lucho" erra de cara al arco de Frederik Rønnow en el Ar der Alten Försterei de Berlín-crédito Filip Singer/EFE/EPA

El partido se jugará el 22 de noviembre de 2025, en el estadio Allianz Arena, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

El 8 de noviembre de 2025, el Bayern Múnich, empató a dos goles ante Unión Berlín en el An der Alten Försterei.

Pese a que el local siempre ganó el partido con los goles de Danilho Doekhi al minuto 27, allí apareció Luis Díaz al 38 de partido a empatar el encuentro.

Luego Doekhi volvería a marcar al 83, pero Harry Kane colocó el 2-2 final en la capital de Alemania.

En Friburgo, viene de conseguir una victoria clave ante St. Pauli por 2-1, en el estadio Europa-Park, el 9 de noviembre de 2025.